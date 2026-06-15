House of the Dragon Sesong 3

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House of the Dragon har hatt en litt merkelig utvikling. Etter Targaryen-borgerkrigen, også kjent som «Dragenes dans», som effektivt utryddet drager fra Westeros og kuttet ned Targaryen-slektstreet til noen få visne grener, ville man forvente store slag og masse drap allerede fra sesong 1. I stedet fokuserte den første sesongen mye på familiedrama, da vi så den aldrende kong Viserys gjøre sitt beste for å tilfredsstille både datteren Rhaenyra og barna han hadde fått med sin nye kone Alicent. Det var oppturer og nedturer, og det var på sitt beste like fengende som de berusende dagene i det gamle Game of Thrones.

Så tok sesong 1 slutt, og vi tenkte alle: «Greit, nå er det på tide å komme i gang med den krigsgreia.» Dessverre mente sesong 2 at vi ikke var klare for det ennå, og dermed fikk vi åtte episoder til med overveielser før serien fortalte oss at nei, denne gangen er det virkelig krig i sesong 3. Nå er vi her, og heldigvis kan vi si at HBO ikke erter oss lenger, og endelig har bestemt seg for å vise oss at dansende drager er mye mer voldelige enn navnet tilsier. Det er på tide å hente frem popcornet, for sesong 3 av « House of the Dragon » handler om spektakulære scener.

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Det er ingenting som Westeros og CGI-drager for å gi deg følelsen av at du ser på TV med stort budsjett. « House of the Dragon » har begge deler i massevis, og gjør en strålende jobb med å få deg til å føle at slagene er utrolig voldsomme, nesten apokalyptiske til tider for alle som ikke er drageflygere. Å kjempe mot andre karer på en åker eller på noen båter høres farlig, men forståelig ut, men det er umulig å gjøre det like bra som du kunne når du også må holde utkikk etter en drage som kan brenne deg i rustningen din. Det er det samme som å legge til et teppebombardement i en middelaldersk kamp, og HBO har satset alt for å sikre at vi får se så mye av kampen som mulig. Handlingen er intens, enten vi er nede i skitten med fotsoldater eller ser på ovenfra med synsvinkelen til en drageflyger. Spesielt i Slaget ved Gullet får man følelsen av at Westeros har gått til krig slik det skjedde i den andre og tredje sesongen av Game of Thrones.

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Spektakulære scener er ikke nok til å gjøre « House of the Dragon » til en fremragende serie. Tvert imot, tidligere i år beviste «A Knight of the Seven Kingdoms» at CGI-drager og hundrevis av statister betyr lite sammenlignet med solid, karakterfokusert historiefortelling. Vi har mange karakterdrevne scener i sesong 3 av « House of the Dragon », og noen flotte prestasjoner fra vanlige favoritter som Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke og Ewan Mitchell, men dessverre ble jeg ikke så grepet av dem som jeg gjerne skulle ha vært, takket være at serien faller i de samme tempo-problemene som den hadde i sesong 2. Det skjer mye, og så skjer det ingenting. Det er vanskelig å tilpasse en hendelse som i hovedsak er oppsummert i punktform i George R.R. Martins første bind av Targaryen-historien, men når man ser på serien, føles det som om vi bare venter på at disse punktene skal skje, og at alt i mellom er bortkastet tid. Jeg burde ikke si «alt», for realistisk sett er det øyeblikk jeg likte. Det er flott å se at Aemond er litt rar, og Rhaenyras utvikling denne sesongen føles som om den faktisk utvikler karakteren hennes.

Likevel opplevde jeg at i i det minste de første delene av « House of the Dragon » sesong 3 holder vi fortsatt Alicent og Rhaenyra utenfor enhver aktiv rolle i borgerkrigen, slik at karakterene deres kan spares for ansvarets byrde. Begge ønsker fortsatt fred, noe som er helt greit, og de erkjenner også at det er menn som har startet og vil fortsette denne krigen. Igjen, greit nok. Problemet er at Alicent og Rhaenyra derfor får lov til å gjøre svært lite for å ta kontroll over sin egen skjebne. Et bredere poeng om at historiske kvinner ikke har hatt muligheten til å velge sin egen vei i livet? Kanskje, men slik « House of the Dragon » fremstiller det, sitter man igjen med to mektige kvinner som forblir utrolig uvitende om den makten de utøver og den innflytelsen de kan ha i denne konflikten. Jeg vet ikke om forfatterne tror vi ville nekte å heie på Rhaenyra hvis det var hennes valg å kjempe for tronen, men mangelen på vilje hos begge hovedpersonene til å engasjere seg ordentlig i konflikten som hele seriens handling dreier seg om, begynner å bli slitsom, spesielt halvveis i vår nest siste sesong.

En som ikke bryr seg om å bli sittende fast i krigens gjørme og skitt, er nykommeren James Norton, som spiller Lord Ormund Hightower. Norton er kjent blant britiske TV-fans for å spille gode skurker, og han gir sitt beste i House of the Dragons tredje sesong. Han er en svært overbevisende skurk, og gir oss et unikt perspektiv på en mann som ikke har drager, men som må kjempe en krig der de spiller en svært viktig rolle. Han er et friskt pust, og en flott karakter å følge med på når « House of the Dragon » tar en pause mellom de store slagene. Det er mye stopp og start i tempoet denne sesongen, noe som er forståelig siden ikke hver episode kan være en massiv drageslag, men det er absolutt merkbart, noe som betyr at du kan føle at tiden selv går saktere mens du venter på at neste punkt på listen over «Dragedansen» skal krysses av.

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Den andre sesongen av House of the Dragon etterlater fortsatt en litt bitter ettersmak når vi kommer til sesong 3. Det er vanskelig å huske nøyaktig hva som skjedde i sesong 2, for bortsett fra «Blood & Cheese»-tabben er det vanskelig å peke ut noen nøkkeløyeblikk, takket være at den andre sesongen på uforklarlig vis unngikk starten på borgerkrigen. Sesong 3 får dermed litt urettferdig mye å dekke, og ut fra det vi har sett så langt, gjør den en solid jobb. Den fenger deg ikke med karakterdrevet fortelling som det beste av Thrones eller til og med den nylige suksessen A Knight of the Seven Kingdoms, men skuespillerne er alle fortsatt på sitt beste, kostymene, musikken og CGI er fortsatt så bra som HBO kan få det til, og selv om jeg ikke kan si at jeg er like følelsesmessig engasjert som jeg var i den andre Westeros-baserte serien som ble sluppet i år, gir « House of the Dragon » deg et stort fantasyspektakel.