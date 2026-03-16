HP Omen Transcend 14 (2026)

Kall meg gjerne gammeldags, men jeg liker spillutstyr som ikke føles som om det er designet av en tenåring. Jeg foretrekker teknologi og maskinvare som ser ut som om den hører hjemme både i et spilloppsett, men også på et kontor eller når den brukes på en kaffebar. Et mer subtilt design, en mer elegant og stilfull tilnærming - dette er designfilosofier jeg liker, forutsatt at det fortsatt er dyktig maskinvare under panseret og at den brukes på tvers av enheten for å sikre at den kan levere fantastisk og smidig spilling.

For HPs Omen Transcend 14 er dette uten tvil det vi finner igjen. Vi snakker om en bærbar PC som er bygget på et fundament av kraftige og allsidige komponenter, men som likevel har et utseende som ikke skriker "gamerfied", og som faktisk kan måle seg med den ubestridelige raffinementet til MacBooks. Kort sagt, Omen Transcend 14 er en bærbar gaming-laptop for voksne mennesker, perfekt for den demografiske gruppen av aldrende gamere.

Igjen, når du pakker ut denne bærbare datamaskinen, vil du umiddelbart bli tiltrukket av den fantastiske designfilosofien. Den er slank og kompakt, men med en betydelig tyngde som gir en ubestridelig premiumfølelse. Aluminiummetallet og den sandblåste, anodiserte overflaten på kabinettet svekker heller ikke byggekvaliteten på denne bærbare PC-en. Hvis vi snakker om biler, føles HP Omen Transcend 14 som en Bentley, med all den klassen og elegansen som følger med det navnet.

Hvis vi holder oss til kroppen et øyeblikk, finner vi det første kritikkpunktet på dette punktet, da det begrensede antallet porter kommer til syne. Det er to USB Type-A, en enkelt USB Type-C som også fungerer som strøminngang, en lydkontaktport, en HDMI 2.1 og en Thunderbolt USB Type-C. Det er en anstendig mengde porter, men hadde det vært en fordel med en eller to USB-porter til, kanskje et SD-kortspor, kanskje til og med en Ethernet-port? Uten tvil.

Også kjøleløsningen for denne bærbare PC-en er en litt merkelig affære, for det er ingen tvil om at Tempest Cooling-systemet fungerer og holder enheten frisk under stress, men ved å tvinge all den overopphetede luften ut av de samme ventilasjonsåpningene bak kan det bety at baksiden av denne bærbare PC-en blir ganske varm, noe som kan være problematisk når du hviler enheten på beina dine. Det burde ikke forårsake noen skade, men det er absolutt ikke komfortabelt, og sannsynligvis enda mindre i de varmere månedene.

Når du åpner den bærbare datamaskinen, blir du møtt av en 14" 2,8K OLED-skjerm som rett og slett er nydelig. Den visuelle klarheten og dybden er eksepsjonell og mer enn du noensinne kan trenge for å nyte videospill eller annen underholdning i trollbindende detaljrikdom. Fargespekteret er bredt, det er HDR-støtte, 500 nits lysstyrke som gjør det enkelt å bruke den bærbare datamaskinen under de fleste lysforhold, og alt dette er uten å diskutere de mer spillspesifikke elementene ved dette strålende skjermpanelet.

Vi skal snart komme inn på komponentene og hva du med rimelighet kan forvente av dem, men det jeg kan si er at det ikke er noen flaskehals fra et skjermsynspunkt. Hvis du foretrekker visuell klarhet fra spillene dine, vil denne 2,8K-skjermen levere og litt til. På samme måte, hvis ytelse er viktig for deg, bør det å kunne kjøre titler ved 120 Hz med en responstid på 0,2 ms holde oppmerksomheten din. Vil du kunne få spill til å fungere ved 120 Hz i 2,8K-kvalitet? Det er her du vil begynne å møte utfordringer, ettersom komponentene, selv om de er kapable, er mer designet for å levere kvalitet eller ytelse, noe som overlater dette dual-attack-oppsettet til de rene ytelseskraftverkene som i Omen Max-serien.

Når det gjelder komponentene, snakker vi for denne modellen om en Intel Core Ultra 7 155H-prosessor, en Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB, 16 GB LPDDR5X SDRAM, pluss med en 1 TB SSD. Dette er en anstendig kombinasjon av komponenter som kan kjøre de nyeste og mest krevende spillene, men vanligvis, spesielt siden dette er en bærbar PC, må du enten prioritere kvalitet eller ytelse, som dataene vi har samlet inn viser nedenfor.

Borderlands 4



Lav ≈38 FPS



Badass ≈15 FPS



The Last of Us: Part II Remastered



Lav ≈19 FPS



Svært høy ≈41 FPS



Ghostrunner 2



Lav - knapt spillbar uten DLSS og Frame Generation på rundt ≈17 FPS, med DLSS og Frame Generation ≈103 FPS



Svært høy - knapt spillbar uten DLSS og Frame Generation med rundt ≈8 FPS, med DLSS og Frame Generation ≈76 FPS



Overwatch



Lav ≈64 FPS



Svært høy ≈28 FPS



I hvert tilfelle var det en stor GPU-flaskehals der det var plass til å skvise ut litt mer ytelse fra CPU og RAM, men som ble umulig på grunn av at GPU-en slo i taket.

Det er også verdt å merke seg at vi testet HP Omen Transcend 14 på både GeekBench og Cinebench, og registrerte flerkjernescorer på henholdsvis 12 558 og 3 277. Som referanse er dataene ganske sterke, selv om du må ta dem med en viss forsiktighet og innse at sammenlignet med kraftigere maskinvare vil den slite med å kjøre de nyeste spillene også.

OMEN Gaming Hub-programvaren og dens AI-optimalisering bidrar også til å redusere belastningen på RAM-minnet betydelig, og sparer plass ved å lukke eller suspendere applikasjoner som ikke er nødvendige under en spilløkt. Programvaren fungerer også godt og er enkel å bruke, spesielt når det gjelder å justere tilpassbare elementer som bakgrunnsbelysningen på tastaturet.

Når vi snakker om tastaturet, har HP inkludert et utmerket alternativ i full størrelse med rollover- og anti-ghosting-teknologi, noe som gjør skrivingen til en fryd. Tastene reagerer på berøring, klikker tilbake når trykket fjernes, og har en herlig blank følelse. Det er et strålende tastatur. Styreflaten lar imidlertid litt igjen å ønske... Kanskje var denne testenheten litt slitt, men jeg opplevde flere ganger enn jeg kunne ønske meg at styreflaten rett og slett ikke registrerte bevegelsene mine. Og da snakker jeg ikke om å tvinge styreflaten i aksjon i faktiske spill, men heller bare enkel surfing og tekstbehandling, noe som gjorde meg frustrert over at inndataene mine ikke ble registrert.

Kort sagt, HP Omen Transcend 14 er en bærbar PC som har utmerkede styrker og noen viktige svakheter. Det er et vakkert og elegant stykke teknologi som vil tiltrekke seg oppmerksomheten til tilskuere når den brukes i offentligheten, og byggekvaliteten tar dette bare et skritt videre, og skaper et stykke utstyr som er misunnelsesverdig. Av alle disse grunnene er dette en bærbar PC som fortjener din oppmerksomhet og dine penger. Men, og dette er et ganske stort men, den er ikke den mest kapable når det gjelder å kjøre videospill, og noen titler er helt avhengige av Frame Generation- og AI-teknologi for å gjøre dem spillbare selv med de laveste eller lavere grafiske innstillingene. I bunn og grunn er HP Omen Transcend 14, i hvert fall denne modellen som jeg har testet, en utmerket bærbar PC, men rett og slett en god bærbar PC for gaming.