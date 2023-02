Hva bør være neste for Soulsborne-serien etter DLC fra Elden Ring?

HQ

FromSoftwares neste utgivelse er Armoured Core VI: Fires of Rubicon. Selv om dette mech-spillet angivelig vil ta noen leksjoner fra Soulsborne-serien, får vi ikke et av rollespillene som gjorde FromSoftware til et kjent spillnavn på en stund. Dette gir oss da et spørsmål om hva den berømte utvikleren skal gjøre videre.

Det første svaret på det spørsmålet virker ganske klart. FromSoftware bør nesten definitivt kapitalisere på den enorme suksessen til Elden Ring med DLC. Med tanke på at alle Soulsborne-spillene i tillegg til Sekiro: Shadows Die Twice har hatt ekstra innhold, er det mer et spørsmål om når vi får Elden Ring DLC i stedet for om.

Med Armoured Core VI og Elden Ring DLC som sannsynligvis fyller ut FromSoftwares umiddelbare kalender, kan vi se fremover for å spekulere litt på hva utvikleren bør gjøre videre med sin mest populære serie i Soulsborne-serien. Det ser ut til at det er noen få hovedveier som FromSoftware kan gå ned, men fans har bedt om et par alternativer i noen tid nå.

Dette er en annonse:

Et potensielt alternativ for hvordan listen over FromSoftware RPG-er kan utvides, er en ny IP. Mens det, som det vil bli diskutert, er mange fans som ville bli skuffet over å ikke se en oppfølger til favorittspillet deres, har FromSoftware noe av en aversjon mot oppfølgere, som vist av Miyazakis forsvinning under utviklingen av Dark Souls II. Dette kan bety at i stedet for å dykke dypere inn i et allerede utforsket univers, vil vi i stedet se et annet rollespill med veldig like temaer, men en helt annen setting. Med tanke på suksessen til Elden Ring, kan en annen IP godt være et solid trekk for FromSoftware.

Av spillene som kan få oppfølgere, er det imidlertid to klare kandidater. Dark Souls har blitt pakket inn som en trilogi, så det virker svært usannsynlig at vi ville få et nytt spill i den serien. Elden Ring er også for nylig, og selv om det er den mest vellykkede tittelen FromSoftware har gitt ut, er den så massiv at arbeidet med en oppfølger vil ta år før vi ser noe på den. Så da sitter vi igjen med to alternativer: Bloodborne og Sekiro: Shadows Die Twice.

Før dumpsterbrannen starter, er jeg klar over at Sekiro: Shadows Die Twice ikke er teknisk anerkjent som et Soulsborne-spill, men fra et blikk på spillet er det klart å se at det eksisterer i en veldig lignende vene som rollespillene FromSoftware har laget før, bare med mer actionfokusert spill og et rytmespill som kjernemekanikk. Etter at vi nettopp har sett det viltvoksende, åpne rollespillet som Elden Ring er, ville det kanskje være best å fokusere på et spill med et strammere fokus som en oppfølger til Sekiro.

Dette er en annonse:

En oppfølger til Sekiro: Shadows Die Twice kan fungere som et friskt pust. Parrymekanikken og snikespillet er strammere enn noe vi har sett fra FromSoftware, noe som gir deg følelsen hver gang du gikk opp mot en sjef du var i den filmatiske duellen på slutten av en samuraifilm. I mer enn en av Sekiros avslutninger er det også plass til at historien kan fortsette, noe som betyr at det er mange muligheter til å utvide hvis FromSoftware ønsker å opprettholde karakteren til Wolf, eller det er også sjansen til å droppe den karakteren helt og gå i en annen retning. Mens noen FromSoftware-verdener er større enn Sekiros, er kampene i 2019-tittelen noe som ikke bør overlates til bare ett spill, da det er det vanskeligste, men også det mest rettferdige systemet i Soulsborne-serien, som på grunn av den rytmiske stilen til en kamp, hvis du ikke klarer å følge med, er det alltid på spillerens manglende evne til å forutse og reagere på fienden deres.

Selv om Sekiro: Shadows Die Twice har mye potensial for en oppfølger, er det ikke spillet som får fansen til å bli rabiat over Twitter hver gang Sony til og med hinter om å vise en skitten viktoriansk gate. Bloodborne regnes fortsatt som det beste spillet FromSoftware har plassert i sin Soulsborne-serie, og med god grunn. Den forferdelige og spennende verdensbyggingen, de raske og straffende kampene og de utmerkede fiendene du møter, blander seg for å skape en spillopplevelse som fansen ikke engang er i nærheten av å glemme nesten åtte år etter utgivelsen.

For hvert år som går, klamrer fansen seg til håpet om en Bloodborne remaster eller en oppfølger, så hvis FromSoftware leter etter et annet Soulsborne-spill å lage, vil det sikkert finne litt enkel hype i å kunngjøre et annet Bloodborne-spill. Som fans lage Game Boy stil demakes av Bloodborne, og til og med kart racing spin-off spill sentrert rundt RPG, er det klart at mange ønsker å se mer Lovecraftian, viktoriansk horror. Om vi vil se noe mer offisielt Bloodborne innhold fra FromSoftware gjenstår å se, men etterspørselen vil alltid være der.

Hvilken oppfølger foretrekker du? Eller vil du se FromSoftware gå i en helt annen retning?