Hva er den ideelle lengden for et videospill?

HQ

Nylig fikk vi den overraskende lanseringen av Hi-Fi Rush, et stilig action-rytmespill fra Tango Gameworks. Så langt ser det ut til at folk elsker det, og det er til og med slått ut januars store hit Forspoken i lanseringsuken.

Imidlertid er det en kritikk av Hi-Fi Rush som flyter rundt på internett, og det har å gjøre med spillets lengde. Det er noen som sier at seks timer rett og slett er for kort, og selv om dette er et slags kompliment på en måte som det viser at folk vil ha mer Hi-Fi Rush, reiser det spørsmålet om hvor lenge skal spillene være?

Vel, det er et enkelt svar på dette spørsmålet, egentlig. Et spill skal være så lenge utviklerne vil at det skal være. Imidlertid vil folk fortsatt klage på at spillene er for lange eller for korte, med problemer som vanligvis lener seg mot sistnevnte. Så visstnok blir spørsmålet sentrert rundt om det er en ideell lengde for et videospill å være.

Dette er en annonse:

Nå kan vi selvsagt ikke bare slå ut tilfeldige figurer og få dem til å passe til hver tittel. Skyrim kommer ikke til å passe inn i ti timer, for eksempel, og du kan teoretisk bruke et helt liv på flerspillerspill. Men det er måter å fortelle om et spill virkelig er for kort, og disse koker ned til å dømme det fra et monetært perspektiv, og et narrativt.

Å håndtere penger først, mer enn noen gang folk nå ønsker å få bang for pengene sine i et videospill. Når titler nå når $ 80-merket, kommer du til å bli mer enn litt irritert hvis du bare kan bruke rundt ti timer på å spille et spill.

Det er den gamle metoden med ideelle lengder som gir deg rundt en time for hvert pund, dollar eller euro du bruker, men det fungerer egentlig ikke lenger, da noen spill er stolte av å gi deg så mange timer du vil så lenge du er motivert til å fortsette å utforske, mens andre er glade for å gi deg en viss tid. Et godt eksempel på dette er å sammenligne God of War: Ragnarok og Elden Ring, førstnevnte som tar rundt 50 timer å gjøre absolutt alt i, mens sistnevnte kan tilby det dobbelte uten å slå ditt første løp.

Dette er en annonse:

Og likevel var begge disse spillene store utfordrere til 2022s Game of the Year-priser. Så i virkeligheten må vi kanskje bevege oss bort fra å få verdien vår fra spillene våre med timene vi bruker. I stedet kan vi snart snakke om hvorvidt et spill er verdt pengene fra opplevelsen det gir. Jada, tid er en faktor i det, men som mange flotte spill har vist, trenger du ikke timer på timer for å føle at en tittel var bra.

Nå er det selvfølgelig uteliggere her som med rette møter kritikk for å være betydelig korte opplevelser, men det samme kan sies om altfor lange spill, som putter seg ut slik at utviklere og utgivere kan skryte av rundt 100 timers titler.

Når det gjelder fortelling, kan vi se lignende effekter, som om et spill bare skal putte seg ut, dette har en negativ effekt på historien som helhet. I stedet, hvis et spill ønsker å gå for den filmatiske atmosfæren, er det helt greit å ikke ha det fortsette og fortsette i flere timer, bare slik at det blir færre mennesker på nettet som klager over hvordan de ikke fikk pengene sine verdt.

Det er spill som balanserer å ha en episk skala med en sterk narrativ kjerne, som The Witcher 3: Wild Hunt, men det er ingen skade i et spill som ikke tar sikte på å kombinere disse elementene bare slik at det kan presse noen flere dyrebare minutter ut av deg.

I hovedsak er spill og lengde egentlig ikke en debatt folk bør ha. Prissetting er et problem for mange, da du vil føle at du har pengene dine verdt, men verdien kommer ikke bare i form av timer brukt som nevnt. Hvis utviklere begynner å bekymre seg for å kunne skryte av hvor mange timer du kan bruke, er det en reell risiko for at vi kommer til å miste snappy kvalitetstitler som Hi-Fi Rush og for alltid bli utsatt for altfor polstrede verdener fylt med ingenting verdt.