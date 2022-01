Hva er så farlig med religion i spill?

HQ

Hele fire år har gått siden jeg måtte lufte tankene mine om hvor mye bråk det blir når spill retter et lite eller stort fokus mot minoritetsgrupper, men debattene har selvsagt ikke gitt seg siden den gang. Jo da, samfunnet har blitt bittelitt mer åpent for transkjønnede, folk med ulike seksuelle legninger og lignende. Problemet er bare at dette aldri kommer til å stoppe helt, noe 2021 var et godt eksempel på siden vi flere ganger ble vitne til at folk skrek ut om et spill bare rørte kontroversielle temaer. Punktet jeg særlig merket meg var religion. Akkurat som med de andre temaene skal man selvsagt få lov til å ha ulike meninger om tro, men når folk fortsetter å rope ut bare et spill rører religiøse temaer blir det bare for dumt. La meg forklare.

Først er det greit å starte med å si at jeg er mildt kristen. Jeg tror på gud, men har ikke lest hele Bibelen eller går i kirken mer enn en gang i året. Dette er greit å bemerke siden jeg derfor ikke er en av dem som tar meg nær av ikke-troende eller om religionen fremstilles på en utradisjonell måte, noe mange gjør. Se bare på reaksjonene som kom da folk merket at Zombies-delen av Call of Duty: Vanguard hadde sider fra Koranen på bakken. Selvsagt kan jeg forstå at å se en hellig bok bli tråkket på støter mange, så det er greit at Activision Blizzard fjernet dette fra spillet. Samtidig skal de nesten ha skryt for å faktisk fremstille en ekte side av krigen (en fiktiv variant i dette tilfellet), for det er sannelig ikke mange spill som har turt å fremheve at bokbrenning og skjending til tider ble gjort eller brukt for å provosere motparten. Derfor mener jeg slikt må være lov om utviklerne faktisk har et godt begrunnet mål med dette. Her snakker vi tross alt ikke om ekte gjenstander. Disse bøkene og sidene er virtuelle ting en gruppe talentfulle spillskapere har laget på PC-er. Om de hadde kastet en ekte hellig bok på bakken eller i bålet selv i en markedsføringsvideo eller lignende kunne jeg forstått reaksjonene. På den annen side fortjener de ikke trusler eller krass kritikk for å gjøre noe mer gripende ved å fremstille slike handlinger i spill. Vi kan ikke syte om at spill satt i religiøse steder eller under religiøse omstendigheter har liten effekt siden de unngår å gå altfor nærme og samtidig grine når de faktisk fremstiller dem på tankevekkende måter. Det samme gjelder selve gudene.

Forrige høst fikk jeg nemlig en pressmelding fra Rajan Zed, en profilert talspersonen for hinduer, som ba Sega og Atlus om å stoppe all bruk av guder som Ganesha, Hanuman, Kali, Lakshmi, Sarasvati, Shiva og Vishnu som demoner i Shin Megami Tensei-spillene. Dette siden å fremstille dem slik var skjending. De ville ha en offentlig unnskyldning for å "forvirre verdenssamfunnet" ved å gjøre slik og den "respektløse" tolkningen av dem. Vi skal sannelig være glade for at herr Zed ikke har spilt et Final Fantasy eller en drøss med andre rollespill de siste tretti årene, for Shiva og kompani brukes hyppig i spillverden. Da gjerne på måter som jeg tviler på er kopiert fra Vedaene og de andre skriftene. Noen "mindre intelligente" personer der ute vil muligens la seg forvirre av disse Shiva-tolkningene, men det får være måte på å være hårsår. Utviklere må få lov til å ta inspirasjon fra den overfloden av fascinerende historier og skapninger som slike hellige skrifter faktisk byr på uten å få kritikk for å "lure" folk. Ja, nå har en rekke hellige skrifter og guder en helt annen status i østen enn for eksempel Bibelen og Jesus har her i vesten, så her handler det også om at jeg kommer fra en helt annen kultur som i flere tiår har tillatt karikaturer og vitser på bekostning av kristne elementer. Det er bare at jeg tror litt mer løssluppenhet ville hjulpet alle religioner og minoriteter.

Dette er en annonse:

For min del har det nemlig tvert imot hjulpet å se slikt i spill. Hadde det ikke vært for Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Final Fantasy X, Assassin's Creed og Herc's Adventures/Hercules-filmen ville jeg aldri vært like interessert i eller visst like mye om henholdsvis den kalde krigen, hinduisme og buddhisme, en rekke hellige byer og religioner i østen og gresk mytologi. Kanskje er undertegnede bare unntaket her, men det viser i alle fall at bruken av slikt i spill kan hjelpe også.

Derfor er det så synd at spill ikke rekker å lanseres engang før praten om religion dukker opp. Shin Megami Tensei var langt fra første gang Raja Zed har kritisert eller advart spillutviklere. Blant annet "rådet" han Naughty Dog å vise hinduismen den respekten religionen fortjener før Uncharted: The Lost Legacy ble sluppet i 2017 siden markedsføringen ikke la skjul på at det glimrende spillet ville ha elementer av dette i seg. Året etter sa han det samme til Ubisoft på grunn av klipp fra Beyond Good & Evil 2. Ja, for det franske selskapet har jo aldri vært livredd for å ta opp politikk eller religion i spill...Søren heller. Over fjorten år har gått siden Assassin's Creed hadde æren av å være det første spillet med den nærmest ikoniske bemerkningen:

Lignende meldinger ser vi ofte før eller etter filmer og serier også, noe som selvsagt skyldes at selskapenes jurister ønsker å minimere sjansen for bråk, men det skal virkelig ikke være nødvendig. Så lenge vi ikke snakker om I Am Jesus Christ, The Passion Of The Christ eller andre ting som i stor grad prøver å fremstå som de originale historiene mener jeg skaperne bør få lov til å ha ganske mye kreativ frihet. Igjen er det viktig å bemerke at dette i hovedsak gjelder når det er et forståelig mål og mening bak det, og ikke når folkene bak bare er ute etter å provosere, skape overskrifter og slikt.

Dette er en annonse:

For akkurat som jeg skrev om bruk av minoritetsgrupper i spill for fire år siden bør vi ikke sette påtrengende begrensninger for hva utviklere har lov til å gjøre i sine egne kreative verk. Gjør vi det kommer mediet aldri til å nå høyder. En av grunnene til at for eksempel The Last of Us: Part II og The Forgotten City underholder meg såpass mye som de gjør er at spillene tør å ta opp og stille spørsmålstegn ved temaer få andre vil nærme seg engang og ofte ikke gjøre et stort poeng av at minoriteter eller religioner finnes. Hvor går grensen? Skal vi klage over at gudene i Hades er såpass tiltrekkende og har en annerledes historie? Bør vi ta Tyskland sine tidligere sensurer til nye høyder ved å erstatte religiøse symboler med andre ting? Skal ikke en åpen kristen eller jøde få lov til å bli drept i spill? La nå for søren spill ta opp eller endre på religion uten at utviklerne blir truet. Gjør vi ikke det vil dette elskede mediet nesten stå på stedet hvil av mangel på innovering, så ikke vær så hårsår.