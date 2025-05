Hvor skal Kevin de Bruyne spille neste sesong?

HQ

Kevin De Bruyne fikk stående applaus i sin siste kamp for Manchester City. Den 33 år gamle belgiske midtbanespilleren, som spilte i et tiår på Etihad og ledet klubbens mest suksessrike æra med seks Premier League-titler, to FA-cuper og én Champions League, blant mange andre trofeer, fikk en hyllest som ikke bare en av de beste Manchester City-spillerne, men en av de beste Premier League-spillerne gjennom tidene.

For det var allment antatt at han ville forlate Premier League, og ville ikke "svikte" Manchester City og Pep Guardiola, som kom til klubben nesten samtidig som han. Klubben bygger til og med en statue til ære for ham ved siden av stadion.

Kevin de Bruyne virker nærmere Napoli, men ingen avtale er inngått ennå...

Ryktene om en overgang til Napoli, som nylig vant Serie A, har økt de siste dagene. The Independent publiserte imidlertid onsdag at Kevin de Bruyne ennå ikke hadde bestemt seg for hvor han ville dra, ettersom han hadde mottatt mange tilbud. Ett av dem som fikk ham til å stoppe opp og tenke seg om, var Liverpool, en av Manchester Citys største rivaler.

Forhandlingene mellom de Bruyne og Napoli pågår imidlertid fortsatt. De siste nyhetene om avtalen kommer fra Fabrizio Romano, som fredag sa at Napoli "føler seg definitivt nærmere" en avtale med midtbanespilleren.