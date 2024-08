Hvor står Indiana Jones and the Great Circle i forhold til filmene?

HQ

Indiana Jones and the Great Circle Raiders of the Lost Ark kommer til å bli et av de mest populære spillene til jul i år (og sannsynligvis neste vår når det lanseres på PS5). Og etter å ha sett en utvidet presentasjon og avsløringene fra regissørene i Gamescom-intervjuet vårt, vil vi bare vite mer og mer om hva som er i vente for oss og Indy den 9. desember.

Et av de første spørsmålene vi stilte var hvor The Great Circle passer inn i den originale filmtrilogien? Vi vet at Indy vil møte nazitrusselen nok en gang i spillet, så både Kingdom of the Crystal Skull og Dial of Doom er ute, men i de travle 1930-årene til Dr. Henry Jones III er det ikke så lett å lage Indiana Jones and the Great Circle kanon av karakteren. Og i intervjuet med oss på Gamescom 2024 satte Axel Torvenius og Jens Andersson søkelyset på et helt bestemt øyeblikk. Du kan se hele intervjuet nedenfor.

For å hoppe til den delen vi er interessert i her, spør vi om det i minutt 11:23, og Torvenius og Andersson gir oss en liten oppfriskning av kronologien i serien. Indiana Jones og De fordømtes tempel er faktisk en prequel til Jakten på den forsvunne skatten, ettersom Indys eventyr med de Kali-tilbedende Thugs finner sted i 1935, mens Jakten på den forsvunne skatten begynner i 1936.

"[Indiana Jones and the Great Circle] utspiller seg i 1937 (...) Jeg tror kronologien er 35, 36 og 38." Det 1938 som spillregissør Axel Torvenius refererer til er Indiana Jones og det siste korstoget, så selv om det vil være referanser til paktens ark i The Great Circle (vi har sett den berømte fluktscenen med den gigantiske steinkulen i trailere), vil vi ikke se noe om den hellige gral.

Likevel ser det ut til at med Indiana Jones and the Great Circle, "X markerer stedet" for den store Indiana Jones-opplevelsen i videospill som vi alle har ventet på.