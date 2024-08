MachineGames prøver noe nytt ved å legge til åpne områder i Indiana Jones and the Great Circle

HQ

I tirsdagens Gamescoms Opening Night Live fikk vi muligheten til å få et lite blikk bak kulissene på Indiana Jones and the Great Circle, med en ny trailer fortalt av skuespilleren Troy Baker, som skal spille karakteren som Harrison Ford gjorde kjent på kino. Før starten på det tyske spillarrangementet satt vi på en lukket presentasjon med MachineGames-skaperne, som vi fikk noen inntrykk fra, som du også kan lese her.

Men det var ikke nok til å tilfredsstille nysgjerrigheten vår om tittelen. Derfor reiste vi til Köln for å delta på Gamescom og intervjue spillets regissører, Axel Torvenius og Jens Andersson, om hemmelighetene som Indiana Jones and the Great Circle fortsatt bærer på.

HQ

I tillegg til å lære om skanneprosessen til den unge Indiana Jones eller hvor lenge eventyret vil vare, bestemte vi oss for å spørre direkte om hva som var den største utfordringen i utviklingen av spillet, og som også endret arbeidsmetoden i studioet: Den "ikke-lineære".

"Ja, absolutt. Det har vært en av de største utfordringene for oss som team", sier Torvenius. "Vi har en lang historie med å lage førstepersonsspill som er ganske lineære. Så i Indiana Jones and the Great Circle har vi forsøkt å endre på det for å sikre at vi har en blanding av mer åpne områder med lineære seksjoner innimellom, og det har selvfølgelig vært en morsom utfordring å finne den balansen, men det har også vært en tidkrevende utfordring fordi vi ønsker å oppmuntre spilleren til å utforske, slik at han eller hun virkelig kan være med på å skape sitt eget eventyr i spillet for å få sin egen opplevelse av spillet.

"Men samtidig har vi partier der vi ønsker å gi spilleren en mer stram fortelling, og det er som oftest i de mer lineære partiene. Så vi prøver å finne en balanse mellom hvor vi kan satse på filmsekvenser og en tettere fortelling, og hvor vi kan åpne opp spillet slik at spilleren kan gå utenfor den gylne stien, gå litt mer inn i verden og bygge sitt eget eventyr i spillet."

Selv om vi ennå ikke har hatt sjansen til å utforske denne vrien på det vanlige MachineGames-designet med Indiana Jones and the Great Circle, håper vi at vi gjør det veldig snart, for spillet kommer til PC og Xbox Series X/S 9. desember, og PS5 neste vår.