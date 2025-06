Hvor vil Luka Modrić spille neste år? Dette er den første kandidaten, men spilleren "har ikke hastverk"

HQ

Luka Modrić har bare en haug med fotballkamper å spille med den hvite Real Madrid-trøya: minst tre, gruppespillet i FIFA Club World Cup i juni, og i beste fall syv hvis de når finalen 13. juli. Den 9. september fyller han 40 år.

De fleste fotballspillere i den alderen har allerede lagt opp, men Modric tenker å holde på litt lenger, én sesong til (og sannsynligvis den siste), slik at han kan legge opp til VM i 2026. Men han trenger en klubb, og han er nå en fri agent: Uansett hvilket lag som ansetter ham, vil de vite at det ikke vil vare lenge ... men han vil tilby sin erfaring til laget, i tillegg til stoltheten over å ha en fotballlegende.

Ingenting er annonsert eller bestemt ennå, men La Gazzeta dello Sport er den første til å gi noen hint om kroatens fremtid: han kan ende opp i AC Milan. Modric er på forsiden av den italienske avisen, som viser et bilde av Modric som barn iført Milan-trøye.

Denne informasjonen støttes av Fabrizio Romano, som legger til at den nye Milan-direktøren, Igli Tare, "drømmer" om å hente Modrić til klubben, men at spilleren har mottatt flere tilbud og ikke har hastverk med å velge sin neste klubb.

Selv om AC Milan er en av de mest prestisjefylte klubbene i Europa, har den siste sesongen vært en katastrofe, og de kommer ikke til å spille i noen europeiske turneringer, noe som kanskje ikke er spesielt spennende for Modric, eller fansen hans som håper å se ham møte andre europeiske klubber ... kanskje til og med krysse veier med Real Madrid igjen.