UEFA-president Aleksander Čeferin forklarer hvorfor UEFA ikke utestenger israelske lag slik de gjør med russiske

Politico, en av de ledende avisene i Brussel, har publisert et intervju med UEFA-president Aleksander Čeferin, som ble gjort under Champions LeagueEuropa League og Conference League trekningen i forrige uke. Samtalen dreide seg naturlig nok om forholdet mellom fotball og politikk og den gjensidige påvirkningen, med spesielt fokus på Russland og Israel.

Da Russland invaderte Ukraina for tre og et halvt år siden, reagerte UEFA umiddelbart med å utestenge alle russiske klubber fra sine turneringer. Det samme skjedde imidlertid ikke da Israel innledet en kampanje mot Gaza og Vestbredden etter Hamas' terrorangrep i oktober 2023, som raskt utviklet seg til et folkemord, med over 60 000 døde og Gazastripen fullstendig ødelagt.

Politico-journalisten Ali Walker spurte Čeferin om de har hatt noen diskusjoner om å utvise israelske klubber fra deres konkurranser på grunn av krigen i Gaza (i år skal Maccabi Tel Aviv spille i Europa League). Čeferin sa at selv om det som skjer med sivile i Palestina "gjør meg personlig vondt, dreper meg", er han imot å utestenge idrettsutøvere. "Jeg er ikke tilhenger av å forby idrettsutøvere. For hva kan en idrettsutøver gjøre overfor regjeringen for å stoppe krigen? Det er veldig, veldig vanskelig."

Så hvorfor var det annerledes med Russland? Politisk hysteri. Her er forklaringen hans: "Forbudet for russiske lag er, tror jeg, tre og et halvt år. Stoppet krigen? Det gjorde den ikke. Så for øyeblikket vet jeg ikke.

Jeg må si at med situasjonen i Russland og Ukraina var det et veldig sterkt politisk press. Nå er det mer et press fra sivilsamfunnet enn fra politikere, for politikere er åpenbart veldig pragmatiske når det gjelder kriger og ofre. Jeg kan ikke si hva som vil skje. Det snakkes om alt mulig, men personlig er jeg imot å sparke ut utøverne."

Čeferin ønsker ikke å utestenge noen utøvere, men russerne er fortsatt utestengt, mens israelerne ikke er det

Han fortsatte med å forklare hvordan tidligere utestengelser fra UEFA, som da Jugoslavia ble utestengt fra EM på 1990-tallet, resulterte i "hat mot Vesten som fortsatt sitter i", og forklarte at spillerne også var imot Slobodan Milošević (Jugoslavias daværende president, senere tiltalt for krigsforbrytelser), men at de likevel måtte ta konsekvensene av det.

"Så for meg bør idretten prøve å vise vei, men ikke ved å forby utøverne å konkurrere. Men for å være ærlig, igjen, med krigen mellom Russland og Ukraina fikk vi en nesten hysterisk politisk reaksjon. Vi var blant de første til å handle, og vi trodde virkelig at idretten kunne bidra til å få en slutt på denne tragedien. Dessverre viste livet oss noe annet.

Nå ser jeg ikke mye reaksjon fra politisk hold. Fra sivilsamfunnet er den enorm. Og jeg kan ikke forstå hvordan en politiker som kan gjøre mye for å stoppe slaktingen, hvor som helst, kan legge seg til å sove når han ser alle barna og alle de sivile dø. Jeg forstår det ikke. Du vet, ideen om at fotball skal løse disse problemene? Aldri i livet."

Tidligere i intervjuet avslørte Aleksander Čeferin at UEFA forsøkte å hente unge spillere fra Russland, under 17 år, tilbake til UEFA, med støtte fra eksekutivkomiteen, "men så var det et slikt politisk hysteri, et slikt press på visse medlemmer av eksekutivkomiteen; de ombestemte seg ikke, men de ba oss om å vente fordi de var privat, personlig så angrepet at de ikke orket mer", og han mener at barn [fra Russland] bør behandles annerledes fordi de er oppdratt i frykt og hat.