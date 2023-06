Hvordan produksjonsdirektøren på Valorant gikk fra bokutgivelse til å jobbe med en populær online-shooter

HQ

Et vanlig ordtak sier at alle veier fører til Roma. Det er kanskje sant. Men noen veier er definitivt vanskeligere enn andre.

Derfor har Arnar Gylfason, som for tiden jobber for Riot Games som produksjonsdirektør for Valorant, et enkelt råd til alle som drømmer om å begynne i spillbransjen:

"Min første anbefaling vil være å gå på skole. Det vil gjøre det enklere. Å lære seg alle disse ferdighetene som er et solid fundament. Å vite hvordan ting fungerer, enten det gjelder kunst, ledelse eller programmering."

Arnars andre anbefaling kommer vi snart til, men la oss først se på hvordan han begynte i bransjen.

Dette er en annonse:

Fra bøker til fjerne galakser

I slutten av 2005 leste Arnar Gylfason en annonse fra spillutvikleren CCP Games. To år tidligere hadde det islandske studioet lansert MMO-spillet Eve Online, og det vellykkede romeventyret hadde siden ekspandert med nærmest lysets hastighet, noe som førte til at de var i ferd med å ansette flere folk. Derfor endte Arnar opp med å få en stilling som QA-tester.

Det lå ikke akkurat i kortene at Arnar skulle ende opp i spillbransjen. Som 18-åring droppet han ut av skolen for å jobbe i et IT-selskap som ble drevet av vennene hans.

Selskapet distribuerte og vedlikeholdt operativsystemet Linux på Island, men det var ikke det tekniske Arnar hadde ansvaret for. I stedet hjalp han til med markedsføring, administrasjon og det forretningsmessige. Da IT-boblen sprakk på begynnelsen av 2000-tallet, ble selskapet lagt ned, og Arnar fikk jobb i et forlag hvor han utførte mange av de samme oppgavene.

Dette er en annonse:

Jeg hadde et enormt mindreverdighetskompleks. Jeg jobbet med alle disse menneskene som hadde ingeniørbakgrunn eller hadde jobbet med dataspill i lang tid.

Selv om noen av disse ferdighetene var nyttige senere, var ingen av dem skreddersydd for å jobbe i spillbransjen. Heldigvis fantes det mange muligheter til å ta igjen det tapte på CCP Games, forklarer Arnar:

"Jeg begynte i en tid med eksplosiv vekst. Eve Online vokste raskt, og CCP som selskap vokste veldig raskt. Derfor var det mange muligheter til å hjelpe til der det var behov for det. Vi kunne ikke ansette folk raskt nok til å gjøre alt som måtte gjøres."

I kapteinens stol

At vi ikke klarte å ansette folk raskt nok, viste seg å være en velsignelse i forkledning. Arnar fikk prøve seg på en rekke ulike oppgaver og steg raskt i gradene i CCP Games, til han ble seniorprodusent med ansvar for den overordnede visjonen for Eve Online.

Selv om han nå satt i kapteinsstolen, var han likevel stadig i tvil om sine egne evner.

"Jeg hadde et enormt mindreverdighetskompleks. Jeg jobbet sammen med alle disse menneskene som hadde bakgrunn som ingeniører eller hadde jobbet med dataspill i lang tid. Og jeg følte at jeg alltid lå bakpå når det gjaldt å vite hva jeg skulle gjøre. Jeg fikk definitivt et slags bedrageri-syndrom. "Hører jeg i det hele tatt hjemme her? Vet jeg hva jeg gjør?". Og for å være ærlig forsvinner kanskje noe av det aldri."

Dette bringer oss til Arnars andre råd til de som ønsker å komme inn i spillbransjen. Som han sier, uansett om du har den rette utdannelsen eller ikke, er det én ting du ikke kan klare deg uten - en lidenskap for spill.

"Jeg tror det er viktig at du er lidenskapelig opptatt av spill eller av å hjelpe spillere. Enten det er å ha erfaring med å spille spill, dykke dypt ned i hva spillmiljøet bryr seg om, jobbe med indie-prosjekter med vennene dine eller lese om indie-prosjekter og hvordan de fungerer. Hvis du vet mye om spillernes motivasjon og spilleropplevelse, tror jeg det er et utrolig godt utgangspunkt", råder han.

Betydningen av spillernes respons

Etter åtte år på CCP Games pakket Arnor Gylfason kofferten og dro til Los Angeles i 2013. Her jobbet han som produktsjef for Riot Games' ultrapopulære MOBA League of Legends, før han fikk en lignende rolle på Project A - det hemmelige spillet som senere skulle bli Valorant.

Vi har et par ting i ermet som vi ikke har annonsert, og som jeg håper kommer til å både overraske og glede spillerne i løpet av de kommende månedene og resten av året.

Konkurransespillet ble lansert i 2020 og fikk strålende kritikker for det intense taktiske gameplayet og de mange ulike agentene, som alle har sin egen unike spillestil og sine egne evner. Spillerbasen har vokst kontinuerlig siden lanseringen, men det betyr også at det er en kompleks oppgave å administrere produksjonen av spillet.

"På Valorant er alt stort. Teamet er stort, noe som innebærer store kostnader knyttet til kommunikasjon, komplekse arbeidssystemer og administrasjon av distribuerte team. Bare omfanget av produksjonen er enormt. Og så har du en veldig stor spillerbase. Så å gå fra hva spillerne våre trenger og ønsker - noe som ikke er noe enkelt spørsmål - til å gjøre det produktet du ønsker å lage til noe vi kan lage, og operasjonalisere det, er svært komplekst. Det er som å prøve å kartlegge et nevronettverk i hjernen, men med lukkede øyne", forklarer Arnar Gylfason.

De siste årene har det skapt overskrifter når lidenskapelige gamere lar seg rive med og langer ut mot utviklere eller andre fans på sosiale medier. Dette er selvsagt et alvorlig problem i bransjen.

Men fokuset på de negative reaksjonene overskygger noen ganger det faktum at de aller fleste spillere bruker sosiale medier og andre kanaler til å dele sin begeistring for favorittspillene sine. Ifølge Arnar Gylfason er det nettopp denne begeistringen og gleden som gjør det verdt å jobbe i den til tider intense spillbransjen.

"Fornøyde spillere er grunnen til at jeg jobber med dataspill. Å se spillerne engasjere seg i noe vi lager for dem, og se at det fungerer. Selv når det ikke fungerer, er belønningen å lære av det og kunne fikse det og gi dem noe de elsker."

Og det er mange grunner for Valorant -fansen til å glede seg til 2023, konkluderer den utøvende produsenten på spørsmål om hva som er i vente:

"Vi har et par ting i ermet som vi ikke har annonsert, og som jeg håper kommer til å både overraske og glede spillerne i løpet av de kommende månedene og resten av året. Jeg skulle ønske jeg kunne være mer spesifikk, men jeg antar at dette er en av disse tingene der du må stole på meg og ta kontakt med meg om noen måneder for å se om vi har holdt det vi lovet. Men alt i alt tror jeg dette kommer til å bli det mest spennende året vi har hatt siden lanseringen."