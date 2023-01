Hvorfor 2023 er et Make or Break-år for LEC

HQ

"Hvor var du da Vesten reiste seg?"

Coling Young-Wolff, Riot Games, Inc.

Europas første virkelige smak av internasjonal seier siden spillets begynnelse var en følelse som ansporet regionen. Tre av de åtte kvartfinalistene i verdensmesterskapet i 2019 var fra League of Legends European Championship (LEC), og G2 Esports gjorde et historisk løp helt til verdensfinalen. Men Europa har ikke nådd disse høydepunktene igjen, og faktisk i VM i 2022 ble Rogue - det enestående europeiske laget som til og med kvalifiserte seg til kvartfinalen - lydig sendt hjem i en 3-0-feie av League of Legends Pro Leagues (LPL) JD Gaming (JDG).

Så hvorfor er det slik at med konkurransedyktige League of Legends på vei oppover over hele verden, faller European League of Legends, og hva kan gjøres for å stoppe det? Med sitt fornyede 2023-format og EMEA-endringer, søker LEC å svare på det spørsmålet.

For de som ikke vet, har LEC (tidligere League of Legends European Championship) omdøpt klar for 2023 til League of Legends Europe, Midtøsten og Afrika (EMEA) Championship - fortsatt LEC for kort.

LEC endrer seg fra et todelt system til et tredelt system, og inkorporerer flere spill med høy innsats, samt best-av-tre og best-av-fem-kamper i mesterskapet oftere, i et forsøk på å øke konkurransestyrken i regionen.

Med denne rebrandingen kommer også en endring i nedslagsfelt akkreditert av Riot Games. Midt i ligaens ekspansjon er imidlertid Northern League of Legends Championship (NLC) spesielt ikke lenger en akkreditert region.

Av de 50 hovedspillerne som er planlagt å spille i LEC i 2023, er 16 av dem enten fra og/eller har spilt i NLC eller tilknyttede regioner i løpet av karrieren, spesielt når de stiger gjennom Europas konkurransedyktige League of Legends-scene.

Derfor har nesten en tredjedel av LEC blitt bidratt til på en eller annen måte av Nord-regionen totalt, inkludert standouts som Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson, Rasmus "Caps" Borregaard Winther, og Martin "Wunder" Nordahl Hansen. Videre følger bemerkelsesverdige 2023 LEC-rookies som Kim "Chasy" Dong-hyeon og Martin "Yike" Sundelin etter, og beviser at NLC fortsatt er uvurderlig som en brikke i Europas talentproduserende puslespill.

Coling Young-Wolff, Riot Games, Inc.

Derfor kan det virke som en merkelig beslutning å kutte finansiering fra en så viktig region i en tid da European League of Legends sliter. LEC er mest populær i løpet av sommersplittelsen, og har falt fra å ha et topp seertall på 1,002,178 og et gjennomsnittlig seertall på 301,165 i 2020 til et topp seertall på 732,573 og et gjennomsnittlig seertall på 211,743 i 2022.

På den annen side har NLC-seertallene økt de siste to årene. NLC er også mest populær under Summer Split, og har steget fra et topp seertall på 9,925 og et gjennomsnittlig seertall på 1,860 til et topp seertall på 14,023 og et gjennomsnittlig seertall på 3,822 i 2022. På grunn av at NLC ikke lenger er akkreditert, er det imidlertid en rørledning som kan lide enormt fremover, og dette kan være starten på en bekymringsfull trend i Europas evne til å produsere talent.

For eksempel legges X7 Esports, organisasjonen som Chasy nettopp har sluttet seg til MAD Lions fra. En stor NLC-konkurrent, som plasserer først om våren og andre om sommeren, betyr endringene i regionens akkreditering at de ikke lenger kan fortsette å operere, og derfor har deres ferdigheter i å produsere og integrere talent i Europa gått tapt.

I en offentlig uttalelse sa Josh Kingett, grunnlegger og administrerende direktør i X7 Esports:

- Vår intensjon gjennom hele 2022 har vært å hente kapital og fortsette veksten i 2023, men X7 - som mange andre virksomheter, ble rammet av en rekke uforutsette globale omstendigheter i år.

«På grunn av de nylige endringene gjort av Riot Games for European Regional Leagues (ERLs) for 2023, i samarbeid med vår regionale TO, Freaks 4U Gaming, ble det imidlertid kunngjort at NLC vil bli nedgradert til ikke-akkreditert status, som inkluderer tunge budsjettkutt. Knock-on-effekten har en dyp innvirkning på våre forventede inntekter fremover, devaluerer eiendelene vi har og setter en stopper for forretningsmodellen vi implementerte for å gi bærekraft for selskapet.

Det er viktig å merke seg, som Kingett gjør, at et mylder av uforutsette og uheldige omstendigheter har bidratt til en økonomisk nedgang, men NLCs tap av akkreditering har forverret det som allerede var en alvorlig situasjon.

Som med X7, ser mange lag internasjonalt etter talent i disse tider.

Kingett sa: "Etter å ha lagt merke til en jevn etterspørsel etter importert talent i både LEC / LCS, var vårt mål med X7 og League of Legends-prosjektet å tilby en plattform for å fremme verdensklasse spillere fra Øst-Asia, og å bidra til å integrere dem i vestlige lag.

"Vi oppnådde påviselig suksess med denne forretningsmodellen, og er stolte over å ha jobbet med og overført Kang "Haru" Min-seung og Kim "Chasy" Dong-hyeon til henholdsvis Team Vitality og MAD Lions til LEC."

Kanskje, det vi ser i X7s sammenbrudd, er en potensiell fremtid for LEC hvis den stoler for tungt på importert talent og fortsetter å forsømme ERLs. Likevel fortsetter importen i LEC å stige, fra bare to i 2021 til syv i 2023, inkludert spillere som Kim "Malrang" Geun-seong som har gjort seg bemerket i LEC, pluss nytt talent, og regionale standouts som Shunsuke "Evi" Murase.

Michal Konkol

Anne Banschbach, Esports Director i Team Vitality, ser en annen virkelighet. Team Vitality har importert topp laner Kyeong "Photon" Gyu-tae fra LCK Challengers League's T1 Challengers og jungler Zhou "Bo" Yang-Bo fra LPL's FunPlus Phoenix for den nye sesongen.

Med begge spillerne satt til å debutere i Team Vitalitys startliste for 2023, ser Team Vitality de nye formatendringene og importeringen av spillere som en mulighet til å øke Europas konkurranseevne, og dermed kaliberet til det kommende talentet.

Banschbach fortalte oss: "Vi og spillerne er glade for det nye formatet i 2023. Å ha flere funksjonærer i løpet av den ordinære sesongen og en sjanse til å spille flere BO3s og BO5s er det vi ønsket i lang tid. Flere funksjonærer betyr mer sceneerfaring. Tross alt er den beste praksisen selve konkurransen.

Når det gjelder spillerstallen, la Banschbach til: «Team Vitalitys første ambisjon har alltid vært å identifisere, utvikle og feire nye talenter. Vårt fokus de siste årene har vært mer og mer sentrert rundt å ta solide speiderbeslutninger med mer informert innsikt. Det sammen med de respektive store mulighetene rundt disse internasjonale talentene, gikk vi for det.

- Å bygge et lag rundt Bo og Perkz var målet for 2023. Photon var rett og slett den perfekte blandingen av spillestil, karakter og tilgjengelighet vi hadde sjansen til å plukke opp.

"Performance er i vårt DNA, vi ønsker å lykkes på LEC og internasjonale scener. Vi har derfor valgt en veterankjerne med erfarne LEC-spillere samt lovende talenter som ennå ikke hadde sjansen til å vise hele spekteret.

"Videre talentutvikling er grunnen til at vi fortsetter å drive vårt LFL Academy-team og hvor vi fokuserer på nybegynnere med stort potensial til å bli en fremtidig stjerne og starter i LEC."

Banschbach kvitterte med: "Vi tror at det nye formatet har potensial til å påvirke ikke bare LEC-statusen internasjonalt, men også gi plass til nye talenter som kommer fra Europa. Å ha internasjonalt talent i LEC vil utfordre resten av den europeiske scenen til å tilpasse seg og forbedre seg for å holde seg konkurransedyktig, noe som bare vil styrke scenen i det lange løp.

På samme måte tror den hyppige NLC- og LEC-casteren Alex "Nymaera" Hapgood at EMEA-endringene og importen av spillere vil injisere livet tilbake i en raskt stagnerende region - både når det gjelder LEC og NLC.

Nymaera fortalte oss: "Det er veldig vanskelig å overse up-and-coming koreansk talent.

- Selve organiseringen og utviklingen av spillere (i Europa) ligger langt, langt bak Korea.

"Er det lettere å integrere noen fra en fremmed kultur med et andrespråk engelsktalende evne, eller lære noen høyere nivå League of Legends i høyeste grad, slik at de vil være på nivå?"

Det ser ut til å være mangel på erfaring og talent i Europa som helhet. Dette gjør det vanskelig for team - som i sin kjerne er virksomheter - å rettferdiggjøre de betydelig høyere økonomiske kostnadene ved langsiktige investeringer i ERL-dyrket talent som kanskje ikke lønner seg.

I stedet ser det ut til at import av billigere, dyktige aktører og investering i pålitelige integrasjonssystemer er veien mange ønsker å gå.

Som en franchise-liga har lag i LEC ofte vært i stand til å kyst gjennom splitter, og tolerere prestasjoner under pari. Med tidligere knockouts øker presset for å prestere.

Nymaera sa: "Du har frykten for irrelevans i mye høyere grad enn du har hatt før.

- Det man egentlig har er nedrykksfrykt uten egentlig å rykke ned.

Jeg tror det kommer til å påvirke den nederste enden av ligaen på en positiv måte bare gjennom ren frykt for å måtte forbedre seg.

Michal Konkol

Naturligvis, sier Nymaera, betyr mindre spilletid på skjermen mindre merkevarerepresentasjon for organisasjonens partnere, og de blir derfor tvunget til å presse på for ytelse som aldri før, da det direkte påvirker inntektsstrømmene deres.

Dette trykket strekker seg også til ERL. I en region som han hevder allerede lider av en "ikke-intuitiv" kollektiv markedsføringsidentitet, ser økonomien i NLCs rørledningsforretningsmodell ut til å ha gått tørr.

Han la til : "Nå har du veldig viktige og innflytelsesrike spillere, ansatte og lag som trekker seg ut av ligaen.

- Du mister et grunnfjell av ferdigheter som er vanskelig å erstatte på ERL-nivå.

"Det fører til en annen periode med ustabilitet, det fører til en annen form for følelsesmessig vanskelig situasjon for mange mennesker som er involvert i det, og for nye folk som kommer inn, i alle samfunnslag i bransjen, er det mindre ferdighetssett å trene deg selv med - det er et mindre førsteklasses miljø å være en talentrørledning for større ting - som er hva NLC posisjonerer seg for å være."

Økende press kan imidlertid føre til diamanter i grovt, og Nymaera ser veier for forbedring og innovasjon over hele linja i European League of Legends.

"Kanskje det er rom for utvidelse (i LEC franchising) i fremtiden, eller for flere ressurser som skal settes inn i European Masters krets," Nymaera oppgitt.

Kanskje i best-av-tre-kamper kan du tenke på hvordan innbyttere jobber i LEC.

Nymaera så på NLC og konkluderte: "Kanskje det er bedre å ha et kutt tilbake slik at du organisk kan vokse fra det punktet.

"Vi er i skitten - la oss gå og lage noe ut av det."

Marv Watson

Uansett ser det ut til å bli et interessant og enestående år for European League of Legends. Men blir det starten på en ny gullalder, eller den siste spikeren i kista? Vi får se når LEC starter for 2023 21. januar, etterfulgt av NLC 24. januar.

