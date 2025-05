Hvorfor andre remastere bør følge eksemplet fra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

Ut av det blå stormet The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered inn på Steams toppsellerliste, med millioner av spillere på alle plattformer. Nesten 20 år etter at det først dukket opp på skjermene våre, var det en sann fornøyelse å se Oblivion igjen, med oppfrisket grafikk, gameplay og mer.

Problemet med en skyggelansering, og spesielt når den er knyttet til en remaster av et så elsket rollespill, er imidlertid at hypen kan fungere som en blender for kvaliteten på spillet under all spenningen. Nesten to uker etter utgivelsen av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ser det ut til at sprøytenarkomanen var berettiget.

Selv om det ikke er et perfekt spill, føles Virtuos' nyutgivelse absolutt som en nesten perfekt idé om hva en remaster kan være. Umiddelbart, i de første trailerne mens Bethesda forsikret oss om at dette bare var en remaster, kom tankene om en nyinnspilling til tankene. Det virket som en så stor endring i både grafikk og gameplay at mange utviklere og utgivere ville ha knyttet remake-tittelen til det. Bruken av remaster i stedet for nyinnspilling var kanskje bare for å forsikre fansen om at kjernen i Oblivion fortsatt var der, men jeg kan ikke unngå å føle at dette også viser at merkelappene remaster og nyinnspilling har blitt lekt for mye med de siste årene. Og at vi har hatt altfor mange spill som har gjort for lite, og som har blitt utgitt for nylig, og som kaller seg remastere.

Dette er en annonse:

Ser på deg, The Last of Us. Mye av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastereds suksess og goodwill kommer av timing. Fravær gjør at hjertet vokser bedre, som de sier, og mens The Elder Scrolls ikke har vært fraværende fra våre liv takket være de endeløse Skyrim-nyutgivelsene og ESO, men å si at fansen ikke er sulten på en ny enkeltspillerutgivelse i serien, ville være uærlig. Oblivion er ikke nytt, langt ifra, men det at det er så gammelt betyr at det er mange mennesker som det er nytt for, og selv eldre fans har sannsynligvis ikke spilt på mange år, takket være at det er utrolig datert.

Denne gangen, dette fraværet, får det virkelig til å føles mindre som et pengegrep og mer som en gave til fansen. Som med de fleste avgjørelser i spillindustrien i dag, var penger sannsynligvis kjernen i denne remasteren, men hvis du er smart, kan du gjøre folk fornøyde med en avgjørelse som gjør folk eller et studio penger. Å vente 20 år på en remaster er ikke noe alle studioer kan gjøre. Ikke alle studioer har IP-en og tiden, men spesielt med mer moderne spill er det vanskelig å se nøyaktig hvordan grafikken ble omdefinert på den måten de ble for Oblivion-remasteren. Sammenlign for eksempel Horizon Zero Dawn Remaster fra nyere tid med The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, og du vil se hvilken verden av forskjell sistnevnte gir. Er det fint at verden ser litt mer definert ut i Horizons første eventyr? Jada, men det føles ikke som en revolusjonerende overhaling på samme måte som Oblivion gjorde.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Det viser hvor effektivt en remaster kan føles hvis den virkelig bringer noe fra fortiden inn i moderne tid, og hvor mye vi har blitt tatt for gitt av andre remastere som egentlig bare tilfører litt mer troskap til et spill vi alle har spilt for noen år siden. Det å beholde så mye av kjernen i det originale Oblivion hjalp også remasteren enormt. Oblivion har en unik sjarm, og å miste den ville ha vært skadelig for spillets utgivelse. Forkludrede replikker, innzoominger i dialoger og alt det klassiske Bethesda-greiene minner oss om den gangen vi ikke hadde annet å tenke på enn å klare neste oppdrag, samtidig som grafikken gir et glimt av hvordan fremtidens Tamriel kan se ut.

Dette er en annonse:

Apropos Tamriels fremtid, hvis Bethesda skal lære noe av utgivelsen av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, bør det være at folk *trenger* mer The Elder Scrolls. The Elder Scrolls Online er fint og alt, men ingenting samler folk som å snakke om de dumme tingene de finner på i enspillerrollespillene Bethesda gir ut. Selv om Bethesda kan bruke flere tiår på å jobbe med sine neste rollespill, bør gjenutgivelsen av Oblivion også informere studioet om at ikke alt trenger å være i Starfield-skala. Folk forventer intrikate systemer, men det faktum at det som egentlig er en 2006-klassiker gitt et nytt strøk maling sammen med noen andre justeringer, gjør det så bra, bør fortelle Bethesda alt det trenger å vite. Ikke kast ut boken, ikke prøv å få oss til å forestille oss hva The Elder Scrolls kunne være. Hvis noe, ta det tilbake til røttene, som The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered informerer folk om hvor mye Skyrim mistet når det gjelder mekanikk.

Så hva kan vi ta med oss fra dette rotet? Remastere bør for det første være mer ambisiøse, og bør gi mer tid til å sørge for at fansen føler seg begeistret når de ser barndomsklassikerne sine brakt til moderne standarder. Vi trenger også mer presise definisjoner av hva som er en nyinnspilling og hva som er en remaster. Folk bør ikke sitte igjen og klø seg i hodet når arbeidet på The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ser mer omfattende ut enn noen annen større remaster i nyere tid, men likevel ikke fortjener tittelen remake. Til slutt, Bethesda kunne ærlig talt ta en chill pill når det gjelder å sikre at hvert nye RPG er så massivt og pustende at vi ikke kan tenke på et annet i et tiår til. Folk elsker de eldre spillene på grunn av deres eventyr, deres sjarm, og kompleksiteten og detaljene de ga uten nødvendigvis å tilby et massivt rom for deg å være i.