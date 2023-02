Hvorfor du bør være begeistret for Booster Gold TV-show

HQ

Det er forståelig å ha noe av en blandet reaksjon på James Gunns nylige avduking av hans og Peter Safrans planer for DC Universe. Med Ezra Miller muligens tilbake som Flash, til tross for alle anklagene og beskyldningene mot dem, og kongen av nerder Henry Cavill ikke engang anses å komme tilbake som Superman, er det noen få ting fansen kommer til å bli skuffet over en stund.

Det er imidlertid også mange kule og interessante prosjekter som ble annonsert i går. Det er Swamp Thing-filmen, som angivelig skal være en skrekkfilm, og vi får også dedikerte prosjekter for slike som Supergirl, The Green Lantern og The Authority. En annen tittel som du bør hypes for er Booster Gold-serien.

For de som ikke er klar over det, er Booster Gold en superhelt som liksom ikke er en superhelt. Han er faktisk bare en kriminell fra fremtiden som leser om Justice League og stjal tidsreisende teknologi for å leve ut livet til en helt. Dette premisset alene burde være nok til å få deg hekta, da det vil gi oss en helteopprinnelseshistorie i motsetning til mange andre. Med mange tøffe underdogs eller tragiske antihelter i sjangeren i dag, bør Booster Gold være et friskt pust.

Dette er en annonse:

Som James Gunn har bekreftet, vil Booster Gold også være interessant, da det vil fokusere på titulærheltens bedragersyndrom. Vi har allerede sett elementer av en helt med bedragersyndrom gjennom Peacemaker TV-showet, som fikk antihelten til å stille spørsmål ved seg selv etter sine skurkaktige handlinger i The Suicide Squad. Hvis vi skulle få en annen karakterstudie i fredsmakers ånd, knyttet til den fantastiske naturen til Booster Golds opprinnelse, bør det igjen gi et spennende prosjekt som vi egentlig ikke har sett i DCs film- eller TV-historie.

Vi har allerede sett Booster Gold to ganger i et live-action-format, med hans siste opptreden faktisk i 2022 i den syvende sesongen av Legends of Tomorrow. Det ser imidlertid ut til at han bare vil bli husket som en del av showets store klippehenger på grunn av det faktum at en ny sesong av Legends of Tomorrow ikke kommer. På grunn av hans manglende live-action-opptredener, vil den kommende Booster Gold-serien sannsynligvis fungere som en introduksjon til karakteren for mange, og det gir Gunn og Safran mye kreativt rom for å gi oss både et interessant karakterdypdykk så vel som noe av komedien superhelten er kjent for.

Det kan være noen bekymringer for at Booster Gold vil ende opp som enda en quippy, utålelig superhelt som mange som befolker kinoer og streamingtjenester i dag. Men det må huskes at Booster Gold, til tross for hans komiske natur, ikke nødvendigvis er en karakter som bare handler om vitsene. Med bedragersyndromvinkelen kan vi se en blanding av komedie blandet inn i en mer seriøs historie om en karakter tegneserier fans har ønsket å se gitt riktig oppmerksomhet altfor lenge.

Dette er en annonse:

Til slutt, med Booster Golds tidsreisende krefter, er han ofte kjernen i noen store historiefortellingshendelser i DC. Dette gir oss rikelig med crossover-potensial med superhelten og andre populære karakterer. Det betyr også at Booster Gold-showet kan bli gitt betydelig mer vekt i fremtiden, ettersom tidsreiser kan være nøkkelen i James Gunn og Peter Safrans forestilling om DC unvierse.