Hvorfor er folk sinte på ett aspekt av James Gunns nye DC Universe?

James Gunn avduket sine planer for det nye DC Universe i forrige uke. Med sin første fase med tittelen "Gods and Monsters", ser det ut til at Gunn allerede har noen høye planer for tegneserietilpasningene. Allerede har han gitt oss mye å være begeistret for, men det er en dvelende ting i folks sinn når det gjelder en bestemt idé fra Guardians of the Galaxy-regissøren.

Gunn uttalte at han ønsket at det skulle være en harmonisk prosess når han opprettet DC-filmer, show og spill fra nå av, med en skuespiller som spilte sin rolle i hvert medium. Selv om dette kan høres spennende ut på papiret, har mange kritisert ideen siden den ble avduket, spesielt fra spillmiljøet.

Så hvorfor er ikke folk glad i ideen? Sikkert, å bringe en respektert Hollywood-skuespiller inn i en rolle for et videospill ville være kult, ikke sant? Spesielt hvis du kan se dem begge på storskjerm og deretter spille som dem hjemme. Det er imidlertid problemer med dette konseptet, og når du tar mer enn et blikk på det, kan det hende du synes det ikke er så kult som det høres ut. Mye av denne kritikken gjelder spesielt en skuespiller som spiller samme rolle i film eller TV og deretter også opptrer i et videospill, da det ikke ser ut til å være et så stort problem med at en filmstjerne også spiller den samme rollen foran et kamera igjen, men bare for et TV-show i stedet for en film.

Det første store problemet folk tar med ideen om skuespillere som spiller samme rolle i filmer, show og spill, er at det kan bety at noen mennesker blir utelatt fra jobber. Som vi nylig har funnet ut med hele Bayonetta 3 Helena Taylor-fiaskoen, og fra flere rapporter om anime-stemmeskuespillere også, får stemmeopptredener fortsatt ikke den respekten de fortjener. Til tross for at mange har utmerkede forestillinger, spesielt i superheltsjangeren som Tara Strongs Harley Quinn, Yuri Lowenthals Spider-Man og Hamills Joker bare for å nevne noen.

Det ser ut til at James Gunn er ganske avvisende til talentet stemmeskuespillere bringer til sine forestillinger i videospill fra hans erklæring om at skuespillere vil spille samme rolle i alle medier fra nå av. Dette er ikke å si at en Hollywood-skuespiller ikke kunne bringe det samme nivået av lidenskap og dyktighet til en videospillforestilling, men hvis du for eksempel er Robert Pattinson, skal du bry deg mer om å gi uttrykk for karakteren din i et spill du aldri kommer til å spille, eller skal du sette alt inn i den fysiske ytelsen til filmen og potensielle TV-serier.

Skuespillere som spiller den samme rollen gjennom filmer, filmer og videospill, setter ikke bare noen jobber i fare, men det betyr også at publikum kan bli overlatt til skuespillerne bak karakterene, som ganske enkelt kan bestemme at de skal ringe det inn for et videospill. Vi har sett det før med store navn, trenger jeg å minne deg om Peter Dinklages opptreden i Destiny?

Dette er noen av grunnene til at folk ikke er altfor hyped om ideen om James Gunn å bringe inn skuespillere til å utføre samme rolle gjennom filmer, TV-serier og spill. Selvfølgelig kan dette konseptet vise seg veldig bra, men det ser ut til å avvise de store superheltprestasjonene som har kommet før. Som med resten av den nye DCU, ser det ut til at vi må vente og se hva som skjer. Av alle ideene Gunn har vist, ser det imidlertid ut til at dette er det mest kontroversielle, spesielt blant spillutøvere og utviklere, som føler at talentet til stemmeskuespill blir litt ignorert.