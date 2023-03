Hvorfor Marvel-eksperimentet mislykkes

HQ

Det tar ikke en rakettforsker å finne ut at Marvel-filmer ikke har samme grep på oss som de en gang gjorde. Tjener de fortsatt mye penger? Selvfølgelig er de det, og vil de fortsette å bli måket ut? Igjen er svaret et rungende ja. Men der disse filmene en gang var nødvendige for å overleve i noen form for popkulturrelatert samtale, har de nå konsekvent kritikk pekt seg frem av folk som til og med en gang var deres mest standhaftige forsvarere.

Kanskje vi bare kjeder oss. Kanskje publikum er fine å se på CGI og lyse farger på en Marvel-film nå, og vil ikke be om noe mer. Men bare fordi vi får mindre i underholdningen vår, betyr det ikke at vi skal nøye oss med det. Med kritiske rangeringer som stuper og mange finner seg uinteressert i fremtiden til Marvels prosjekter, er det klart at vi er langt fra kjærligheten fansen hadde for Infinity Saga. Men det er kanskje en måte for Marvel å gjenopprette sin tidligere prakt, hvis den anerkjenner den største feilen med sine nyeste filmer.

Når vi ser på suksessen til Infinity Saga og den falske starten Kang-dynastiets historie har fått seg til, ser det ut til at det har vært ett, konsistent problem med post-Endgame-æraen, og det problemet er mangel på fokus på karakterer. I stedet for en langsom konstruksjon, som introduserer oss for hovedaktørene i den kommende sagaen, har vi i stedet stormet rett inn i endeløse multiversoppsett, strødd med billige nostalgi-cameoer. Dette etterlater våre helter uten fokus, og de fungerer bare som dødballer for å få oss inn i neste actionscene eller sette opp neste "store begivenhet" i universet.

Selvfølgelig må ting endre seg med tiden, og vi kan ikke bruke 11 år på alle store Marvel-buer, men nylig har det føltes som om vi ser filmer blottet for personlighet, der de opptrer som en lang, sluttpoengsekvens som desperat prøver å få oss til å ta vare på den nye skurken fordi han ikke bare sprenger ett univers, han kan ødelegge ti, eller en million.

Det spilte egentlig aldri noen rolle at Thanos kunne knipse fingrene og begå folkemord, det betydde noe at menneskene som prøvde å stoppe ham var de vi hadde vokst til å bry oss om og like. Det er ingen karakterdyrking i de nyere filmene, og nå mer enn noen gang føles det som om våre helter og skurker bare er der for å tjene et formål, i stedet for å være mennesker med virkelige personligheter og mål utover å være gode eller være dårlige. Filmene sliter med å stappe så mye oppsett for sitt store, overordnede plott at de glemmer å legge inn de tingene folk faktisk bryr seg om.

Dette gjelder ikke for alle nylige Marvel-prosjekter, men de som folk fremhever som de beste, er faktisk serier og filmer med karakterer i hjertet. WandaVision, for eksempel, er stolt av å vise oss hvordan Scarlet Witch takler (eller ikke) med sorgen etter å ha gjenoppstått Men å finne ut at Vision faktisk er død. Det samme gjelder Loke, som har plottet til TVA og introduserer Kang, men er i sitt hjerte sterkt fokusert på tittelkarakteren og Sylvie.

Når vi ser på fremtiden til Marvel, er det vanskelig å bry seg om mange av de nye utsiktene og til og med de kjente ansiktene, på grunn av at det enten føles som om vi ikke har noen anelse om hvem disse menneskene er eller at de ikke har utviklet seg mye siden vi så dem i Endgame. Med det konsekvente fokuset på billige nostalgipopper også, er det vanskelig å forestille seg en fremtid der nok en gang hvert Marvel-prosjekt anses som obligatorisk visning. Men hvis filmene bygde opp et kjernerollegalleri, folk som vi virkelig kjenner og kan bli knyttet til, så kan det få de uunngåelige store teamupene til å føle seg mer opptjent og mindre tvunget til å selge actionfigurer, t-skjorter og alt annet Disney prøver å presse akkurat nå.