Hyllest-artikkel: Xbox 360 fyller 20 år

HQ

Neste år fyller Xbox 25 år, og Microsoft har allerede flagget at det blir en spektakulær feiring med Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved. Den opprinnelige Xboxen var på mange måter en ganske utrolig konsoll som bød på mange nyvinninger, som den første standard harddisken, virkelig lange kabler til kontrolleren (frem til da hadde de vært så korte at de ikke kunne brukes uten å trekke konsollen ut eller sitte i nærheten av TV-en) og den rett og slett revolusjonerende Xbox Live.

Den opprinnelige modellen med Blades-menyene er fortsatt ikonisk.

Dessverre for Xbox møtte den PlayStation 2. Den mest solgte konsollen gjennom tidene (selv om Switch 2 nå er i hælene på den). Til tross for mange flotte spill og direkte overlegen ytelse, ble den en flopp og en våt drøm for pirater. Det var superenkelt å kopiere spill, og PC-slektskapet gjorde at den snart også kjørte emulatorer, fungerte som en multimediastasjon og mye mer. Tapet for Microsoft var monumentalt, og det ble spekulert i hvor mye penger de tapte på Xboxen.

Dette førte til at den faktisk ble erstattet av Xbox 360 etter bare litt over tre år for oss i Europa (fire år i USA). Det var skammelig kort tid, et av de korteste store generasjonsskiftene noensinne, faktisk. Heldigvis var det som skulle komme desto bedre. I 2003 hadde den tidligere sjefen for Sega of America gått til Microsoft, Peter Moore, og han hadde visjoner til overs.

Dette er en annonse:

Forgjengeren holdt bare i litt over tre år i Europa før den ble erstattet.

Så sammen med et solid team skapte de Xbox 360, som ble lansert i 2005. Så tidlig at den tok konkurrentene fullstendig på sengen (og Microsoft selv, skulle det vise seg), og den var utrolig innovativ. Flyttbar harddisk, støtte for HD-grafikk, trådløse kontrollere, Achievements, mange av nettfunksjonene vi tar for gitt i dag, og mye mer. I tillegg holdt bruken av DVD, mangelen på HDMI (ved lansering) og Wi-Fi-kort som ble solgt separat, prisen nede.

Alt i alt et genialt design med høy ytelse, og etter lang tid med japanske konsoller som hadde merkelige og superspesialiserte løsninger, ble den ansett som et mirakel å utvikle. Dette gjorde at selv de første spillene startet på et svært høyt nivå, og da den et år senere fikk konkurranse i form av PlayStation 3 og Wii, ble Gears of War lansert, som fullstendig utklasset alt vi noen gang hadde sett på en konsoll før.

Dette dominerte rapporteringen om konsollen, men en garantiinnsats gjorde at Microsoft slapp unna den verste kritikken.

Dette er en annonse:

Det var rett og slett mye godt snakk rundt Xbox 360, og Peter Moore hadde tidlig sagt at hvis Microsoft kom opp i ti millioner solgte konsoller før PlayStation 3 ble lansert, ville ingen kunne slå dem. Jeg tror han kan ha hatt rett i dette, men det gikk aldri så bra, selv om de nærmet seg ti millioner. Løftet om PlayStation 3 var enormt sterkt etter den overmåte vellykkede PlayStation 2 - og så hadde Microsoft tatt snarveier.

Det viste seg at kjølingen ikke holdt helt mål, og oppvarming og kjøling førte til at loddingene sprakk, noe som førte til Red Ring of Death (RROD). Moore visste angivelig ikke om problemet før konsollen var ute i felten. Arbeidet hadde blitt gjort raskt for å komme foran konkurrentene. Og for å si det rett ut, det var ikke noen enheter det var noe galt med... det var alle.

PlayStation 3 hadde alt riktig fra starten av (så mye at den til og med hadde funksjoner som ble fjernet i senere revisjoner). Xbox 360 var enkel for å holde prisene nede, noe som bidro til at HD DVD tapte filmkrigen mot Blu-ray.

Microsoft ble tvunget til å innføre nærmest urimelig sjenerøse regler for retur. De laget forsendelsesesker, utviklet forsyningskjeder og tjenester, og tilbød henting og levering hjemme. De inkluderte også kompensasjon som spill, Xbox Live og kontrollere. Dette må ha kostet svimlende summer, men gjorde at kritikken aldri ble helt som den burde ha vært. Samboeren min måtte bytte konsoll tre ganger (jeg "bare" to ganger), hvorav den ene gangen var da jeg fikk en konsoll hjem, startet den og fikk RROD igjen etter bare ett minutts spilling.

Det fantes masse husmortips på nettet om hvordan man kunne fikse RROD med håndklær, bake hovedkortet i ovnen, føne med hårføner og installere alternativ kjøling ... sistnevnte fungerte faktisk rimelig bra, men førte til at garantien opphørte. Etter hvert kom det bedre modeller, og problemet ble glemt.

Husker du da vi hadde det så gøy, og måtte flytte om på møblene hjemme for å kunne spille?

På denne tiden dominerte Nintendo DS og Wii. Begge var enormt populære, og det ble snart klart at både Microsoft og Sony ønsket å kopiere suksessen - samtidig som Peter Moore forlot Xbox-teamet til fordel for en sportsjobb hos EA. Don Mattrick tok over, og en kjedeligere andre halvdel enn den første begynte. Mattrick mente det var nok for Xbox å fokusere på kjerneseriene sine, og satte fokus på Kinect.

Dermed gikk Xbox 360 fra å være elsket til å spille mer og mer annenfiolin. Sonys utviklere leverte de mest vanvittige spillene, og Kinect ble hånet i kommentarfeltene. Salget avtok, men var aldri dårlig, og totalt ble det solgt rundt 84 millioner enheter. Kinect-satsingen og andre ideer fra Mattrick førte til at overgangen til neste generasjon (Xbox One) ble forkludret, og sagaen om Xbox 360 tok slutt. Den er fortsatt Microsofts beste konsoll til tross for RROD og Kinect, og den fikk selvfølgelig mange flotte spill. Her er mine fem beste spill for formatet (der jeg har valgt å ha bare ett spill per serie for variasjonens skyld), etterfulgt av fem personlige favoritter som jeg har hatt stor glede av, og som jeg ønsker å fremheve fordi jeg anser dem som viktige.

Fra venstre: Halo: Reach og Red Dead Redemption

Gears of War, Skyrim og Bioshock.

De fem beste spillene til Xbox 360:



Halo: Reach - For meg var Bungies avskjed alltid unikt bra. Det var som essensen av den beste Halo-boken perfekt formet som et spill.

Red Dead Redemption - Rockstars western-epos tok meg virkelig med storm på alle måter. GTA var aldri min greie, men dette var det.

Gears of War - Helt vanvittig, blytung action krydret med skrekk som var med på å definere en hel konsollgenerasjon.

The Elder Scrolls V: Skyrim - For meg er det det beste Bethesda noensinne har produsert. Et fantastisk rollespill med alt ekstrautstyret, men som aldri føles tynget ned av spillsystemene.

Bioshock - Det var umulig å ta inn over seg den utrolige verdenen, den magiske bakgrunnshistorien og de filosofiske elementene ... som ble kombinert med et utrolig gameplay.



Ninety-Nine Nights og Condemned: Criminal Origins.

Viva Piñata, Blue Dragon og Naruto: Rise of a Ninja.

Fem favorittspill til Xbox 360:



Ninety-Nine Nights - Hack 'n slash med episke kamper i Dynasty Warriors-stil, men med bedre grafikk og større dybde i spillet.



Condemned: Criminal Origins - Verken før eller siden har et spill skremt meg like mye, enten det er med jump scares eller fiendenes rene aggresjon.



Viva Piñata - Et av de siste klassiske Rare-spillene var så ultrakoselig og klassisk som det britiske studioet var på sitt beste, og det holder fortsatt i dag.



Blue Dragon - Skaperen av Final Fantasy bega seg ut på et nytt eventyr sammen med Dragon Ball-tegneren og Final Fantasy-komponisten, og resultatet ble utrolig koselig og japansk.



Naruto: Rise of a Ninja - Spill basert på actionmanga ble vanligvis rutinemessige kampspill på denne tiden, men Ubisoft hadde merkelig nok rettighetene til Xbox 360 og laget en fantastisk Naruto-simulator.



Senere revisjoner av Xbox 360 løste alle problemer og var generelt godt designet. Så hvorfor et bilde av PS2? Gjett hvilken konsoll som fyller 25 år på mandag og får sin egen hyllestartikkel?

Og med det feirer vi nå denne konsollen, som fyller 20 år i dag. Hipp hipp hurra. Jeg antar at jeg ikke er den eneste som har gode minner fra denne konsollen Del gjerne noe selv, enten det er bra eller dårlig .