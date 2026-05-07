Når det gjelder bærbare spill-PC-er, er det ofte et stort skille mellom modeller som er ment å være kraftpakker med høy ytelse, og de rimeligere modellene som ikke har den samme slagkraften, men som kanskje er mer anvendelige for et bredere publikum. Du kan bruke hundrevis av kroner på en bærbar gaming-laptop eller godt over 4 000 pund, og selv om begge enhetene vil gjøre samme jobb som en fungerende bærbar PC, vil den ene være langt mer kapabel til å kjøre videospill, spesielt de svært krevende titlene av i dag.

Det er med dette i bakhodet at HyperX OMEN 15 skiller seg ut som en veldig beundringsverdig gadget. Det er noen få forskjellige alternativer av denne enheten du kan få tak i, men i forbindelse med denne anmeldelsen tester vi kanskje den rimeligste varianten, med en kombinasjon av en 2K/165Hz skjerm, en Intel Core i5, en Nvidia GeForce RTX 5050 GPU og 16 GB RAM. Poenget er at alle disse kombinerte komponentene ikke er på langt nær så dyre som deres kraftigere alternativer, noe som betyr at du kan få denne 'basis' HyperX OMEN 15 -modellen for så lite som £ 1 200. Det er fortsatt ikke billig, men det er PC-spillmaskinvare nesten aldri i disse dager, og dette er langt fra de £ 4 400 du kan synke ned i en ASUS ROG Strix Scar-modell, for eksempel.

Normalt ville jeg snakket om prispunkter og hvordan de effektivt bestemmer hva du bør forvente av en enhet i spørsmålet for å i hovedsak sette rimelige forventninger, men med denne bærbare datamaskinen ble jeg stadig mer imponert over hvordan den slo over sin vektklasse. I løpet av tiden jeg satte HyperX OMEN 15 på prøve, testet jeg dingsen med en rekke spill, alt fra AAA- til indiespill. Kort sagt, den håndterer hver oppgave med klasse. I tilfellet Borderlands 4, et spill som på PC fremdeles forårsaker mareritt på kampstasjonene, kunne vi uten hjelp av DLSS eller OMENs Boost-system få spillet til å kjøre med 55 FPS på de laveste grafiske innstillingene og så høyt som 27 FPS på Ultra-grafikk, alt med 2K-oppløsning. Ved hjelp av DLSS 4 og OMEN Boost ble ytelsen på Ultra nesten fordoblet til 46 FPS, noe som er ganske spektakulært for Borderlands 4, spesielt på en bærbar PC.

Men vi testet også spillet andre steder, der Marvel's Spider-Man 2 (med hjelp av OMEN Boost) ga 75 FPS på lavest mulige grafiske innstillinger, 62 FPS på de høyeste, og deretter 93 FPS når DLSS 4 var aktivert. Spillet kjørte fantastisk, og HyperX OMEN 15 taklet utfordringen med Insomniacs nyeste spill med glans. Og for indie-elskere der ute testet vi Hades II og Deep Rock Galactic: Survivor, to spill som kjørte med henholdsvis 360 FPS og 192 FPS. Det er ikke engang noe poeng i at noen av spillene kjører med denne bildefrekvensen, ettersom skjermen HyperX OMEN 15 tilbyr ikke kan matche det, men det er imponerende likevel.

Og det skal også sies at all denne informasjonen er hentet fra spill som ikke støttes av OMEN AI-funksjonen, som automatisk justerer systeminnstillingene for å sikre at et spill kjører så jevnt som mulig, uten at du trenger å finne ut av det selv. Vi testet denne funksjonen for å se hvordan den fungerer på Overwatch, og for alle flerspillere som prioriterer ytelse fremfor grafikk, vil du bli forelsket i hvordan AI-en optimaliserer systemet ditt uten at du trenger å blande deg inn.

Kort sagt, fra et spillperspektiv, som vi antar er viktig for alle potensielle kjøpere av HyperX OMEN 15, ellers ville du sannsynligvis valgt en gadget som er mer produktivitetsorientert, som en MacBook, består denne enheten testene våre med glans. For en bærbar PC som koster rundt en fjerdedel av dagens flaggskipmodeller, får du enormt mye for pengene fra et ytelsessynspunkt.

Men bortsett fra spilling, la oss snakke om den vanlige brukeropplevelsen på HyperX OMEN 15. Selv om den kanskje bare har en 15,3-tommers skjerm, er den absolutt ikke en liten enhet, og den har en merkbar masse. Den er ganske heftig, og du merker dens tilstedeværelse, selv om det ikke er noen tåpelige gamifiserte aksenter og designvalg som får den til å se ut som noe som er hentet fra U.S.S. Enterprise. Designet er subtilt og stilig, og hvis det ikke var for de enorme ventilasjonsåpningene på baksiden av den bærbare datamaskinen, ville du ikke hatt noen grunn til å gjette at dette var et verktøy for seriøs gaming.

Ventilasjonsåpningene er heller ikke noe stort problem, ettersom de er effektive deler av den bredere kjøleløsningen som er på plass. Det er et hyperbarisk kammer som trekker inn kjølig luft og bruker den til å kjøle ned den stadig varmere innmaten, og Tempest Cooling-pakken sørger deretter for at temperaturendringene aldri blir for ekstreme, og opprettholder konsistensen for å holde spillytelsen like regulert. Igjen, jeg har ikke noe imot ekstreme kjøleløsninger hvis de fungerer, holder enheten kjølig og også stille, og begge deler oppnås med HyperX OMEN 15, så jeg unnskylder de ganske monstrøse ventilasjonsåpningene.

Hvis det var ett område som jeg tror det er rom for forbedring, ville det være tilkoblingsmulighetene på HyperX OMEN 15. Det er to USB Type-A-porter og en enkelt USB Type-C, pluss en HDMI 2.1, et Ethernet, en lydkontakt og strømkabelen. Jeg kan ikke unngå å tenke at det er rom for utvidelse her, kanskje ved å kombinere strømforsyningen med en ekstra USB-tilkoblingsport. Men når alt kommer til alt, for å levere en så effektiv enhet til en så overbevisende pris, må det tas beslutninger for å redusere kostnadene, så jeg lar portvariabiliteten ligge, på samme måte som jeg ikke vil bruke for mye tid på å ønske at den hadde en mer detaljert skjerm. Skjermen den bruker fungerer fantastisk for å spille spill jevnt, så trenger du virkelig slående 4K som et ekstra alternativ?

For å fullføre sirkelen er det tydelig at HyperX OMEN 15 er en enhet som er bygget med en klar kreativ visjon i tankene. Dette er en bærbar gaming-maskin som først og fremst er laget for å spille spill på en flytende og effektiv måte, og under disse forutsetningene utmerker den seg rett og slett. Den gir deg ikke valget mellom 4K/30FPS-spill og 2K/60FPS-spill, ettersom den fra starten av antar at hvis du har kjøpt denne dingsen, vil du ha sistnevnte, og ærlig talt synes jeg det er vanskelig å kritisere det. Igjen, det er intensjonen bak designet, ønsket om å tilby en enhet til en rimelig pris når man vurderer PC-maskinvare og deretter bare lage et produkt som utmerker seg innenfor de angitte parametrene. HyperX OMEN 15 gjør det den har satt seg fore, og den gjør det på en glimrende måte. Hva mer kan du be om?