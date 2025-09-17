IFA 2025 - Høydepunktene fra turen vår til den store teknologimessen i Berlin

IFA (Innovation for All) er en 5-dagers konferanse fylt med alt det nyeste innen forbrukerelektronikk. Den aller første messen fant sted helt tilbake i 1924. Den gang var radioteknologi hovedfokus, men IFA var også stedet der blant annet det første bilderøret og den første båndopptakeren ble vist frem.

HQ

Her, litt over hundre år senere, arrangeres messen fortsatt i Berlin, men produktene som vises frem har naturligvis endret seg veldig mye. Ja, du kan sannsynligvis finne en radio eller to hvis du leter lenge nok i de 26 gigantiske konferanserommene, men ellers domineres messen av robotstøvsugere, hvitevarer, smartenheter og selvfølgelig de nyeste TV-ene og datamaskinene.

Noe annet som har endret seg over tid er gjestelisten. Mens IFA opprinnelig var dominert av tyske og europeiske teknologiselskaper som Siemens og Philips, har sørøstasiatiske produsenter med sine forbrukervennlige priser og innovative produkter nylig erobret mesteparten av messegulvet. Dette gjelder spesielt for et selskap som Acer, som hadde en stor tilstedeværelse på IFA og var snille nok til å sponse turen vår.

IFA fant sted mellom 5. og 9. september. Acer, i likhet med mange andre produsenter, holdt imidlertid allerede pressekonferansen sin noen dager før, den 3. september.

Det Taipei-baserte selskapet hadde fløyet inn alle sine nyeste produkter, og allerede før pressekonferansen hadde startet, hadde Jason Chen presentert det første produktet. Han rullet inn på en Acer eScooter Series 7 - en toppmoderne elektrisk sparkesykkel med en toppfart på opptil 30 km/t.

Inngangen var en forsmak på mobiliteten og lette kjøretøy som ville ta opp en stor del av IFA. Faktisk var det en hel hall hvor man måtte holde øynene åpne, for eldre damer kom susende forbi på selvkjørende kofferter, mens små barn suste rundt på automatiske barnesykler og ringte vilt med bjeller. Det virket mer komisk enn nyttig til tider.

Det samme kunne ikke sies om Acer eScooter Series 7 som er utstilt, som med sin 500 W motor takler stigninger på opptil 21 prosent, noe som gjør den egnet for kjøring selv i kuperte byer som Vejle og Aarhus. Batteriet varer i hele 60 km, så det burde absolutt være mulig å komme seg til og fra jobb.

Acer var en av mange produsenter på IFA som hadde kastet seg over lette elektriske kjøretøy.

Acer-sjefen trengte imidlertid ikke alle disse funksjonene. Bilen hans på scenen var knapt mer enn 3-4 meter lang, men det var heller ikke mye tid til triks og annen moro, for den nesten timelange presentasjonen var fullpakket med produkter.

Det ble spesielt interessant da de nyeste spillproduktene ble vist frem på scenen. Blant annet fikk vi se på Nitro XZ403CKR - en 39,7-tommers buet skjerm med 5K WUHD-oppløsning. Med 288 Hz og en lynrask responstid er skjermen enhver gamers drøm - hvis du i det hele tatt kan drømme om en så høy oppløsning!

For å få full glede av en slik skjerm trenger du selvsagt et beist av en datamaskin under, og passende nok var det akkurat det Acer rullet inn rett etter.

Acer Nitro 70 minner om Saurons øye med designet sitt, og den kraftige PC-en leverer også noe som ligner på magi takket være støtten for Nvidias DLSS 4, som genererer ekstra bilder i de nyeste AAA-spillene. Det er imidlertid ikke magi, for det 38-liters kabinettet huser en toppmoderne AMD Ryzen 9 9950X3D-prosessor og et kraftig NVIDIA GeForce RTX 5090 grafikkort.

Acer leverer produkter i alle prisklasser, og for den dedikerte gameren har de noen ganske ville produkter. Her ser vi Nitro XZ403CKR-skjermen og Nitro 70 PC-en.

Til slutt har Acer også kommet med sine nyeste bærbare PC-er. For den dedikerte gameren eller seriøse innholdsskaperen er Predator Helios 18P AI utvilsomt førstevalget. Den bærbare PC-en er utstyrt med en 18" 16:10 Mini LED-skjerm med 4K og 120 Hz, og Acers ingeniører har klart å presse inn noen ekstremt kraftige komponenter i det bare 17,3 mm tykke kabinettet (29,55 mm med skjermen lukket).

Hvis den skal bli enda lettere og tynnere, veier den kommende Swift Air 16, som er rettet mot jobb og studier, under 1 kilo. Til tross for slankingen har denne PC-en fortsatt masse muskler og ikke minst et ekstremt slitesterkt batteri som kan levere opptil 13 timer på en enkelt lading.

Acer er en av produsentene som har innsett at gode spesifikasjoner ikke hjelper mye hvis den bærbare datamaskinen din blir en stasjonær datamaskin i praksis. Deres nyeste produkter, som Predator Helios 18P AI, kombinerer derfor god ytelse med en liten formfaktor.

I tillegg til å se nærmere på de mange spennende produktene fra Acer, fikk vi også tid til å utforske resten av IFA. Blant annet så vi robotstøvsugere med større manøvrerbarhet enn mange pensjonister, en tennisballkanon som fungerer som personlig trener og ballgutt, og et kjøleskap som tydelig drømmer om å bli kokk og lager sine egne serveringsforslag.

Til slutt ble det også litt tid til å utforske selve Berlin med sine brede boulevarder, ikoniske Riksdagen og restene av Berlinmuren. Historiens rasling kan merkes og observeres i Berlin, som på mange måter var i sentrum for noen av de største landemerkehendelsene i det 20. århundre.

I disse dager er byen heldigvis mindre dramatisk. Men en konferanse som IFA illustrerer likevel at det fortsatt skjer ting i Berlin, og for noen uker siden ble det også annonsert at organisasjonen bak har forlenget avtalen med utstillingshallene i Berlin til 2034. Vi tør ikke engang tenke på hvilke vanvittige produkter som vil ha blitt oppfunnet innen den tid.