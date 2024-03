Ikke forvent noen store nyheter til Hogwarts Legacy i sommer.

HQ

I januar rapporterte vi at Hogwarts Legacy skulle få "flere oppdateringer og funksjoner til spillet". Dette inkluderer blant annet den tidligere PlayStation-eksklusive The Haunted Hogsmeade Shop, oppdraget Minding Your Own Business og Shopkeeper Cosmetic Set som nå kommer til PC, Switch og Xbox.

Men det skulle også komme andre ting, og siden den gang har fansen spekulert i hva dette kan være - og noen har virkelig høye forventninger til hva som kommer. Men vi bør nok skru ned hypen et hakk (eller til og med to), for Avalanche's community manager sier nå på X at hun ønsker å "sette noen forventninger til hva vi jobber med", og legger til at den "opprinnelige formuleringen om "ytterligere oppdateringer og funksjoner for spillet" var veldig bevisst".

Hun legger til at det vi får er "en liten måte for oss å vise takknemlighet overfor spillerne våre for den fantastiske mottakelsen av spillet", noe som betyr at vi nok ikke bør håpe på noen massiv DLC, ny grafikk, nye områder eller noe slikt. Bare ha rimelige forventninger, så blir du en lykkelig trollmann eller heks når oppdateringen kommer til sommeren.

Selv om det ikke ser ut til at vi noen gang kommer til å få DLC til Hogwarts Legacy, ble det tidligere denne uken avslørt via en still ingsannonse at utviklingen av det neste spillet allerede har startet, og at det sannsynligvis vil bli bygget med Epic Games' nyeste spillmotor.