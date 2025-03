Indiana Jones and the Great Circle har fått aldersgrense på PlayStation 5

HQ

Vi har visst at Indiana Jones and the Great Circle vil komme til PlayStation 5-konsoller i løpet av våren, men verken MachineGames eller Bethesda har noen gang antydet en fast dato. Dette kan imidlertid skje før snarere enn senere, ettersom spillet nå har blitt vurdert for Sonys konsoll av ESRB.

I vurderingen kan vi se at spillet har fått den samme Teen -klassifiseringen som Xbox Series X / S- og PC-versjonene, alt for "Blood and Gore, Drug Reference, Mild Language, Violence".

Det er ingen ytterligere merknad om når spillet kan komme på PS5, men med tanke på Xboxs nylige strategi om tilfeldig å slippe nyheter om sine eksklusive spill som kommer til nye plattformer ut av det blå, som det gjorde med Forza Horizon 5, ville det ikke være et sjokk for det samme å skje med dette spillet i stedet for å vente på et utstillingsvindu for informasjonen.

Når det gjelder når spillet kan debutere på PS5, siden Forza Horizon 5 er satt til en utgivelse i slutten av april på PS5 og Doom: The Dark Ages kommer i midten av mai, kanskje Indiana Jones and the Great Circle vil avslutte sin Xbox-konsolleksklusivitet i juni? Vi har forventet at spillet skulle komme på PS5 i løpet av våren, men Xbox har vel ikke tenkt å lansere flere førstepartsspill på sin største rivals plattform i løpet av én måned... Hva tror du om dette?