Indiana Jones and the Great Circle Oppdatering 3 tilgjengelig nå

Indiana Jones and the Great Circle kom i desember i fjor på Xbox Series og PC, og var en fantastisk opplevelse på mange måter for spillere. Ikke bare hadde det den beste fortellingen for den berømte arkeologen og et solid kampsystem for å bekjempe nazister, eldgamle gåter å løse og en flott historie å oppleve med en pisk og en Fedora-hatt. Men som enhver utgivelse i disse dager, var det ikke uten feil. Noen av dem var spesielt irriterende for ferdigstillende spillere, men nå kan de fullføre oppdraget sitt.

Bethesda har rapportert at Update 3 for Indiana Jones and the Great Circle er nå tilgjengelig, og blant listen over feilrettinger er et stort antall feilrettinger av oppdrag og samleobjekter, som har forhindret mange i å fullføre spillets Steam- og Xbox-prestasjoner. I tillegg sier MachineGames at de vil fortsette å oppdatere spillet med noen forbedringer som er etterspurt av fellesskapet, for eksempel justeringer av HUD og støtte for Nvidias RTX-hårrealismeteknologi. Du kan lese full patch notes her.

Og hvis du trenger litt ekstra hjelp til å finne alle hemmelighetene i spillet, ikke glem å sjekke ut våre egne guider for å finne Sukhothai-relikviene eller alle hemmelighetene i Irak.