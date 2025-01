Indiana Jones and the Great Circle: En guide til å løse gåten om de 50 relikviene i Irak

HQ

Hvis du har kommet deg helt til Ziggurat of Ur i Irak, er du i ferd med å se slutten på Indiana Jones and the Great Circle, etterfulgt av den første rulleteksten. Nå vet du hva historien handler om, og underveis har du plukket opp noen gamle relikvier (eller alle sammen, hvis vi har fulgt deg med Gamereactors guider).

Lite eller ingen spoilere igjen på dette punktet: Disse artefaktene er årtusener gamle, eldre enn alle sivilisasjonene i spillet, og er tilsynelatende skapt av Nephilim og relatert til Den store sirkelen og de 17 steinene som Sturmbannführer Emmerick Voss leter etter.

Hvis du har fått med deg alle relikviene i Egypt, vil du også vite at disse dingsene faktisk fungerer som nøkler. De kan settes inn i et slags sett med rader og søyler arrangert i paneler på veggen, som igjen fungerer som nøkler til å åpne store steindører.

Med alt dette i bakhodet er du nå klar til å ta fatt på det ultimate puslespillet av antikke relikvier, det du finner på høyre side så snart du har nådd bunnen av de mesopotamiske ruinene. Men før du kan fullføre puslespillet, må du ha alle de 50 relikviene...

Hvordan få tak i de 49 første relikviene i Indiana Jones and the Great Circle

Som nevnt ovenfor, i våre dedikerte guider, har vi samlet hvordan du får alle relikviene i spillet, og legger til tips og triks for hvert område. Hvis du kommer til Irak med færre enn 49 relikvier, må du først bruke alternativet Travels i menyen for å gå tilbake til tidligere kapitler/steder og få tak i alle.

Hvor er den 50. relikvien i zigguraten i Ur i Irak?

Den 50. relikvien i spillet er litt spesiell, for selv om du kanskje ser hvor den befinner seg, vil den ikke la deg ta den på første forsøk. Den vil gi deg honning på leppene slik at du må komme tilbake senere for å få tak i den.

Hvorfor sier vi dette? Hvis du ser på kartet inne i zigguraten, er den siste relikvien i spillet øverst i høyre hjørne av kartet, i den nordøstlige enden av utgravningen. Dette innebærer å gå rundt Noahs ark til høyre (ja, nå har du sett dette imponerende funnet) og snike deg usett, eller skyte deg vei, inn i Voss' telt :

Det lille problemet er at så snart du setter foten inne i teltet, vil du utløse en avgjørende mellomsekvens som ugjenkallelig vil lede deg til spillets siste scenario, den påfølgende sluttkampen og de første rulletekstene. Og for å gjøre deg enda mer urolig, under diskusjonen mellom Indy og Voss i teltet, vises den eldgamle 50. relikvien åpenlyst på bordet, bare for å få deg til å få vann i munnen :

"Du fant paktens ark, men jeg har funnet Noahs ark" - Voss.

Men ikke bekymre deg. Fullfør spillet, fullfør Voss, nyt den spektakulære avslutningen ved Arkens ror, i Lake Hammar og se den første rulleteksten, en hyllest til Spielberg og kompani.

Når du er ferdig eller hopper over rulleteksten, kommer du tilbake til der vi startet denne guiden: rett ned i heissjakten i zigguraten. Nå kan du gå til den andre enden av kartet (og alle de beseirede nazistene vil fortsatt være nede) og få tak i det du mangler: et dokument med en liste over mineralene i de 16+1 steinene og den ettertraktede siste relikvien din. Ta det, og gå tilbake til puslespillveggen, i det hemmelige kammeret øst for heisen.

Da vi plukket opp denne relikvien, fikk vi meldingen "Innsamlingen er nå fullført: Uvanlig prestasjon ulåst". Bare 0,68 % av spillerne hadde gjort det, men det var fordi de ikke hadde sjekket Gamereactor-guidene...

Slik løser du puslespillet med de 50 relikviene og låser opp Indiana Jones og den store sirkelens hemmelige slutt

Når du endelig har funnet de 50 relikviene, kan du ta fatt på den store puslespillnøkkelen som de ble laget for tusenvis av år siden. Ikke prøv å bli kjepphøy, som Han Solo ville sagt, ved å prøve å løse det med færre enn 50, for så vidt vi vet, er det rett og slett umulig.

La oss først gå gjennom reglene for dette utfyllingsspillet vi skrev ned i Gizeh :



Du trenger ikke å følge noen spesifikk layout eller referanse, så ikke se deg rundt eller konsultere dagboken din. Det eneste du trenger å gjøre er å sørge for at alle hullene i panelet er okkupert av en utstikkende stein.

Det andre du trenger å vite er hvordan disse Ventolin-lignende apparatene fungerer. Hvis du vrir dem mot høyre, fyller de hele raden og kolonnen, men hvis de finner et hull i rutenettet, vil de stoppe oppgaven sin. Hvis du vrir dem mot venstre, lager de en firkant eller en sirkel rundt den, selv om det er et hull.

Sist, men ikke minst: Du kan plassere relikvier der det allerede har oppstått en bump! Indy vil skyve den inn, og den nye på sin plass vil gjøre jobben sin.



Forskjellen mellom dette store puslespillet og det i Giza er at det består av fire mer komplekse paneler. Den gylne regelen du trenger å vite er hvor mange relikvier du trenger per panel, og vår erfaring er at du trenger henholdsvis 11, 12, 13 og 14 relikvier. Vi hadde regnet med at vi skulle bruke ca. 12 per panel, men vanskelighetsgraden øker fra venstre mot høyre, og vi synes det er umulig uten å redde en relikvie i det første panelet.

Nå kan du bruke litt tid på å løse alle fire panelene med disse tipsene. Hvis du sitter fast eller blir desperat (vi forstår, det er en av de vanskeligste gåtene i Indiana Jones and the Great Circle), her er løsningene våre :

Panel 1: 11 gamle relikvier

Den enkleste av de fire. Det har bare tre relikvier til venstre. Vår løsning :

Panel 2: 12 gamle relikvier

Nå begynner det å bli komplisert. Vi kom ut med 13 relikvier på første forsøk, men så klarte vi å få det ned til 12 :

Panel 3: 13 fornminner

Denne er vanskelig nok, og vi klarte ikke å komme under 14-15. Nøkkelen ligger i sirklene, for å si det sånn. Vår løsning :

Panel 4: 14 gamle relikvier

Den mest kompliserte av alle, du kan lett bruke en time på å løse den. Du må beregne sirklene veldig godt. Vår løsning :

Gratulerer! Når du har løst denne gåten, har du løst The Riddles of the Ancients, uten tvil det mest omfattende oppdraget i hele Indiana Jones and the Great Circle. Og nå åpner døren seg...

Hva betyr den andre slutten på Indiana Jones and the Great Circle?

Ved å løse gåten med de 50 relikviene kan du låse opp spillets bonus-scene etter rulleteksten. Det er faktisk et enkelt bilde der du ser at Noahs ark, etter det endelige oppgjøret, faktisk har havnet på en snødekt topp som er tapt for verden, kanskje i Himalaya, som nazistenes krigsskip?

Fotsporene i den snødekte bakken tyder imidlertid på noe annet: Overlevde giganten Locus den guddommelige eksplosjonen og den magiske teleporteringen? Det kan se slik ut. I sluttscenen gjør Indy det tross alt klart for Voss at han ikke ble utvalgt av Gud til oppdraget med arken før syndfloden. Nefilimene, som overlevde syndefloden og tilsynelatende klarte seg til nåtiden, var forutbestemt til å håndtere steinene og ta roret over skjebnen...

Den forsvunne skatten, men Noahs.

