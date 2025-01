Indiana Jones and the Great Circle: En guide til å finne de 24 Sukhothai-relikviene

HQ

Hvis du følger Indiana Jones and the Great Circle guider på Gamereactor, har vi allerede samlet sammen de 10 gamle relikviene i Vatikanet og de 15 relikviene i Gizeh. Dessuten begynner du å få vite hva disse årtusengamle gjenstandene, som er langt eldre enn noen nåværende sivilisasjon, skal brukes til i hovedplottene, og som igjen tilsynelatende er relatert til den sentrale historien.

Hvis du etter de korte, lineære reisene Himalaya og Shanghai trodde at spillet var i ferd med å gå tom for ideer om en åpen verden og ekspansive områder, kunne du ikke tatt mer feil. Velkommen til Sukhothai, Siam, nå kjent som Thailand.

Slik fullfører du oppdraget "Oppdagelsen av de gamles gåter" i Sukhothai

Dette vakre jungelkartet, der du nesten kan føle myggen stikke deg, er så stort og variert at du må bruke et transportmiddel (bortsett fra den nyttige hurtigreisen mellom skiltene) for å komme deg rundt for første gang. Når du har slått deg ned i landsbyen Khaimuk Saksit, legger du ut i motorbåten sammen med Gina (som ironisk nok ikke kan svømme og er redd for vann), og seiler langs de grønne elvene for å legge til kai i de forskjellige områdene; fra buddhisttempler til italienske fascistmilitæranlegg, som i tur og orden kontrolleres av nazistenes skurk, Sturmbannführer Emmerick Voss.

I likhet med medisinflaskene på A Remedy for All, de forsvunne gjenstandene eller slagsmålshulene, er Riddles of the Ancients Discovery en gjentakende oppdragsstruktur, med identisk format og ingredienser som de vi har sett tidligere. Med dette i bakhodet, la oss finne de 24 relikviene i Siam.

Bonus: Kartguide for hvor du finner relikviene i Sukhothai

Sukhothai åpner for fri utforskning helt fra starten av, fordi spillet allerede forstår at du er ganske erfaren i systemene. Vi minner deg imidlertid om hovedtipset vårt: Ved å følge hovedhistorien (i dette tilfellet på jakt etter Den velsignede perlen) vil du komme deg gjennom de forskjellige områdene, og hvis du utforsker grundig, vil du også finne det du trenger for sideoppdragene.

For å få tak i alle de 24 relikviene i Siam kan du følge vår trinnvise guide, men du kan også finne ytterligere veiledning i heftet som markerer dem på kartet. I dette tilfellet er boken mer skjult enn vanlig, både bokstavelig talt (bakerst på kartet) og i overført betydning (når du løser et puslespill).

"Et gammelt esoterisk manuskript som forteller om forfedrenes relikvier som etter sigende skal befinne seg i Sukhothai"

Manuskriptet venter på deg når du har løst Elefanten i rommet-mysteriet bak Voss' leir. Som vi sa, vil du sannsynligvis dra til dette området etter Voss' Gold Stash Fieldwork, med den hensikt å stjele det eksproprierte nazigullet for å få råd til Pusteapparatet som gjør at du kan holde ut mye lenger under vann.

Leiren er, sammen med våpenlageret, det best bevoktede området på dette kartet, så du må være forsiktig og/eller raskt skaffe deg Royal Army-forkledningen for å være mer iøynefallende. Uansett, gå til baksiden av kartet (det nordligste området), og du vil se et lite tempel på venstre side, bevoktet av bare to fascisti. Ved døren løfter en elefant av stein snabelen og ønsker deg velkommen.

Inne må du løse et ganske kult puslespill som går ut på å plassere elefantfigurer på ulike sokler. Vi lar deg følge instinktet ditt, men hvis du står fast, kan du tenke på at du kanskje ikke har sett opp. Når du er ferdig, får du kartet over Sukhothai-relikviene og en fin sum med eventyrpoeng.

Relikvie 1: Slangens kiste

OK, du kan få tak i denne relikvien mye senere, men siden vi snakket om Camp Voss, er det bare passende at vi forteller deg hvordan du får tak i en av de mest forseggjorte relikviene i Indiana Jones and the Great Circle, spesielt siden den strekker seg over flere kart og kapitler.

Denne kisten som Sturmbannführer Voss lånte fra Gizeh, venter på deg i teltene ved siden av spiseområdet, så snart du kommer inn i leiren hans gjennom hovedporten på høyre side. Du kan enten snike deg inn eller ta på deg en kongelig hæruniform. Det er en veldig iøynefallende kiste, med en sammenrullet slange som hviler på den, og det finnes ikke noe passord for å åpne den, men tre forskjellige nøkler som har blitt borte i spillverdenen.

Oppdraget er ikke så mye komplisert som det rett og slett er langt, og du må ha lyst til å gå noen gode turer gjennom steder du allerede har besøkt. Vi vil ikke dvele for mye ved det, for hvis du markerer det i loggen, vil du se stedene, men husk at for de tre gamle nøklene må du dykke med pusteapparatet for å fjerne en trebjelke under vann, og finne en hemmelig krok i hvert av de tre neste kartene :



I Vatikanet: Ved å gå helt tilbake etter Holy Wounds-puslespillet, i Necropolis under Tower of Nicholas V (eller ved å slippe ned der den mekaniske spaden gjorde, fra utgravningen). Fortsett til det store rommet med en lysekrone og en ødelagt bro, og dykk for å finne tunnelen.

I Gizeh: Men er det vann i ørkenen? Ja, husk at du allerede måtte dykke i utgravningen med den motordrevne heisen. Finn veien til elektrosjokkrommet og se etter hullet under vann.

I Shanghai: I den sørvestlige delen av kartet, i det eneste området med vann, ved siden av den lille broen, i det fjerneste hjørnet.



Med de tre antikke nøklene i din besittelse kan du dra tilbake til Sukhothai (det blå koffert-ikonet markerer hvor du vil dukke opp igjen etter siste lagring) og åpne slangekisten for å ta relikvien og 250 oppdragspoeng.

Ancient Relic 2: Indiana Jones på jakt etter den forsvunne nevøen

Rekkefølgen din kan være annerledes, men vi plukket opp de tre neste relikviene på vei gjennom ruinene i Wat Si Sawai, da vi fullførte sideoppdraget Fieldwork "The Kid Who Vanished", som du kanskje allerede vet innebærer å "redde" eller i det minste befri Sunans nevø Aran, som allerede ser ut som en thailandsk Indiana Jones.

"Det ser ut til at Aran har gjort en interessant oppdagelse ved Wat Si Sawai. Hvis han er savnet, er det det beste stedet å begynne å lete."

Den første er lett å finne så snart du begynner å gå gjennom ruinene, i den vestlige enden. Ta en titt på de vedlagte bildene for å orientere deg.

Ancient Relic 3: Ring Super Mario Brothers på direkten

Dette tempelet i Wat Si Sawai har to rørgåter. I den første, som er enklere og mer innledende, ser du en mistenkelig vegg ved siden av en av albuene du trenger for å komme deg rundt. Slå den ned, og du vil finne premien din.

Relikvie 4: Ved dine føtter, gudinne Shiva

Fortsett å utforske tempelet, kom deg forbi områdene med gigantiske tannhjul, vannhjul og bevegelige plattformer, så kommer du til den andre rørleggergåten, Khmer Pipeworks Puzzle. Det er ganske enkelt å løse det når du først har fått i gang kranen, men vi har lagt ved Indys notater nedenfor, i tilfelle du står fast. Når du får det til, vil du endelig befri Aran, og han vil gi deg tilgang til Shiva-helligdommen, et siste hemmelig kammer. Relikvien venter bokstavelig talt på deg ved dens føtter.

Relikvie 5: Jeg tar denne og flykter...

Den neste relikvien (selv om dette var vår første) finner du like etter at du har lagt til kai ved siden av det hemmelige Voss-rustkammeret, sørøst for den sentrale øya på kartet. Du kan se på det vedlagte kartet: forlat båten, gå mot det fascistiske våpenlageret i det militære komplekset, og du vil nesten støte på det, for det venter på deg i en eske på et bord. Hvis du ikke er i kongelig militæruniform, anbefaler vi at du sier arrivederci og sniker deg unna til senere...

"Den er veldig, veldig gammel"

Relikvie 6: Tannhjulssøyle fra Kaskade-ruinene (1/6).

I Sukhothai finnes det flere tannhjulspuslespill som går ut på å plassere Khmer-trehjul for å få en mekanisme til å fungere. Du har allerede sett det i Wat Si Sawai, hvor det er stjernesystemet ved siden av vannrørene, men det er også små gåter av denne typen spredt over hele kapittelkartet.

De er alle under jorden, og du må dykke ned i dem som i en brønn. Men før du gjør det, bør du legge merke til søylen med tannhjul som markerer deres tilstedeværelse på utsiden: Antallet tannhjul på søylen indikerer hvor mange av de små du trenger for å løse gåten. Interessant, ikke sant?

Med dette i bakhodet, og vel vitende om at små tannhjul kan samles og bæres med deg (til og med fra andre steder, som i tannhjulstogene for å åpne den skjulte døren til den skjulte pyramiden), kan du nå låse opp denne typen fengsler på ditt eventyr.

For eksempel krever dette mot vest, i ruinene av fossen, bare fire gir og er en lek.



Profftips: Ikke glem å ta med deg de små tannhjulene før du drar!



Relikvie 7: Før anakondaen biter deg!

Vi vet ikke hva en anakonda gjør i stedet for en pytonslange i Thailand, men vi visste heller ikke hva et nazistisk krigsskip gjorde på toppen av et fjell i Himalaya, og faktum er at denne gigantiske slangen er et av høydepunktene i spillet og kanskje Indys største frykt.

Når du åpner den skjulte døren til den skjulte pyramiden, vil du se at den første av de fire relikviene du kan få tak i i disse ruinene ... ikke er så skjult. Stopp båten med Gina ved det sammenraste tårnet på venstre side, og ikke prøv å dykke ned, for da blir du reptilets matbit. Bare hopp opp på toppen av ruinen og ta tak i relikvien.

Relikvie 8: Etter at den har spist deg mange ganger

Etter at du har tatt deg av kjempeslangen for første gang, har du klart å snike deg gjennom en hemmelig undervannsinngang til tempelet, som starter ved den motsatte søylen av relikvien inne i tempelet. Så snart du stikker hodet trygt ut av ruinene, må du se inn i hulen igjen, for relikvien venter på deg der.

"Den vil bidra til samlingen"

Relikvie 9: I steinbiblioteket

Når du går inn i Nephilim-steinbiblioteket (det som ser ut som et stort Tetris-rom) og Indy kommer med en kommentar, går du til høyre i stedet for å fortsette, og nederst finner du premien din.

Relikvie 10: Klatre opp i Nephilim-tårnet

Du har tilsynelatende beseiret den gigantiske slangen på slutten av biblioteket (trefork-kampen under krigselefanten) og klatrer nå opp på innsiden av pyramiden ved å hoppe og få pisk-poeng med treforkene som sitter fast i store sopper.

Når det ser ut til at du har nådd slutten for å gå ut og redde Gina for å hjelpe deg, ikke gjør det: fortsett å klatre litt til (se slangeskuret på bildet som referanse), og på det høyeste punktet du kan nå, venter en relikvie på deg.

Relikvie 11: Bak fossen, selvfølgelig!

Hva er vel et eventyrspill uten en hemmelighet bak en foss? Se på kartet for å finne det nøyaktige stedet og kom deg ut av båten uten frykt, du er på beina. På innsiden finner du et nytt puslespill som kan løses med relikviene du har samlet så langt.

Vi snakket om alt dette i vår andre guide til å løse den første gåten, og med tanke på hvor mange relikvier du har med deg på dette tidspunktet, vil du synes det er mer behagelig enn en båttur.

"Hvem har gjort dette?"

Relikvie 12: I nord, på baksiden

Denne er enkel og krever bare at du går til helligdommen som er markert nord på kartet, mellom den skjulte pyramiden og Voss' leir. Legg merke til hvor vi forlot båten.

Fornminne 13: Tannhjulssøyle i landsbyen (2/6)

Enda en girsøyle. Husk tipsene vi ga deg for tannhjulssøylen i fossruinene ovenfor, og bruk dem her. Som du ser, trenger du bare fem tannhjul til dette puslespillet, og trikset er å forstå at de to store platene merket med et symbol er forbundet og beveger seg sammen. Se løsningen vår :

Fornminne 14: Møte med Annika Lund

Vi befinner oss i det nest siste tempelet i Sukhothai, og gjennomfører En studie i frykt for Pailin, som på sin side har blitt skremt av eksplosjonene som ble oppdaget sør for landsbyen, sørøst for kartet. Vi går med andre ord inn i Khmer-galleriene, der opptil tre gamle relikvier venter på oss.

Den første er enkel. Du får den kort tid etter at du har møtt din tidligere alumni Annika Lund (som vil gi deg en hånd i dette området) og løst den første trenøkkelen, når du stopper tannhjulene som blokkerer et rom. Før du går, hopp til stedet som vises nedenfor, og plukk opp relikvien din.

Relikvie 15: På jakt etter den sanne demonens grav

Halvveis gjennom dette fellefylte tempelet må du klatre opp en krok og klatre litt for høyt for å få tak i den andre relikvien fra stedet. Se det nøyaktige stedet på kartet :

Relikvie 16: Ved demonens hode

Det siste rommet i tempelet er begravelseskammeret. Relikvien befinner seg på høyre side av demonens hode, men siden det er opphøyd, må du klatre opp på venstre side og krysse over med pisken. Nå må du bare løse gåten med den forseglede sarkofagen for å komme deg ut herfra...

Relikvie 17: Wat Si Sawai Tannhjulssøyle (3/6)

Enda en om khmeriske tannhjul av tre, sørvest på kartet. I dette tilfellet trenger du seks. Ignorer den store nederst i høyre hjørne, som sitter fast i vegetasjonen. Hvis du også blir sittende fast, se løsningen i det vedlagte bildet.

Relikvie 18: Wat Mahathat tannhjulssøyle (4/6)

Til dette puslespillet trenger du seks små tannhjul av tre. Det er i nærheten av området med de tyvaktige apene. Se løsningen hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det, men nøkkelen er å bruke de store tannhjulene som er dekket av vegetasjon til venstre.

"Med meg er det trygt"

Relikvie 19: Skjult plattform Tannhjulssøyle (5/6)

Du må ha minst sju khmer-tannhjul for å løse denne gåten i nordøst. Det er enkelt hvis du unngår blokkeringspunktene langs grenene. Og nei, det er ingen vits i å ta frem lighteren for å brenne dem. Legg merke til plasseringen og løsningen :

Relikvie 20: Tannhjulssøylen på elvebredden (6/6)

Den mest krevende når det gjelder tannhjul (du trenger 10, det maksimale hvis du samler dem fra andre gåter og de fra den skjulte porten), men den er ikke så vanskelig å løse. Se på bildet hvis du trenger inspirasjon til løsningen .

Relikvie 21: Før du går deg vill i fortiden...

Du kan faktisk få denne relikvien mye tidligere enn de foregående, avhengig av rekkefølgen på oppdraget. Vi fikk den for eksempel i trinnet før vi gikk inn i den skjulte pyramiden, ved å fullføre Lost in the Past Fieldwork (ja, det fantastiske hallusinogene marerittet Indy hadde på grunn av froskegiften). Dette aktiveres så snart Sunan forteller deg om legenden om den gylne kroken og Story of the Ancients, mens du fisker i landsbyen.

Du kan enten vente til drømmen er over eller nå frem til relikvien før du starter bønnene, men den venter på deg til høyre for søylen, krypende gjennom en krok.



MERK: Når du har fått tak i de første 21 relikviene fra Sukhothai, vil du bli overrasket over å se at de ikke lenger er tegnet inn på guidekartet du fikk i begynnelsen. Men hvis du har Discovery markert og henter opp Journal, vil de vise deg hvor de befinner seg i verden i forhold til Indys posisjon. Det ser ut som det er gjennom midten av kartet, under jorden, ikke sant? Det stemmer. Endelig er det på tide å gå inn i Wat Mahathat...



"Wat Mahathat, tempelet med den store relikvien, ble grunnlagt av den første kongen av Sukhothai"

Relikvie 22: Gjør et dykk med blyant

Den første er på vei. Fullfør"det store spillet" (den særegne formen for levende sjakk), og så snart du faller ned i vannet der bildet viser deg, vil du finne denne undervannsrelikvien.

Relikvie 22: På baksiden, på høyre side

Før du går inn i Wat Mahathats indre tempel, der den velsignede perlen venter på deg, må du gå ned noen usikre trapper omgitt av tilsynelatende avgrunner. På høyre side av utgangen må du imidlertid se nøye etter, for det er et vanskelig synlig sted der du kan gripe pisken din. Bruk den til å finne relikvien på høyre side av rommet.

Relikvie 24: Blant igler

Dette rommet er ikke til å ta feil av, for det er det med iglene. Gå rundt det til venstre, kryss midten med pisken og følg til slutt plattformene for å få tak i skatten - dette var den siste!

Du har nå fullført Gåten om de eldgamle oppdagelsene i Siam! Du bør nå ha totalt 49 oldtidslevninger under beltet (10 fra Vatikanet, 15 fra Giza og 24 fra Sukhothai) - kan du forestille deg hva du skal gjøre med dem? Neste mål: Ziggurat i Ur i Irak, der du skal løse gåten med de 50 relikviene. Vil du bli med oss?