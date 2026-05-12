La meg gjøre det klart fra begynnelsen av at dette ikke kommer til å være en anmeldelse som fokuserer på hvor fantastisk Indiana Jones and the Great Circle er som videospill. Det MachineGames først ga oss på Xbox Series, deretter på PlayStation 5 og til slutt nå på Nintendo Switch 2, er et av de beste enspiller-eventyrene vi har hatt glede av de siste årene. Deres tilsynelatende risikable beslutning om å tilby oss en action-puzzle-tittel i førsteperson, der det knapt er noen våpen, men massevis av slag og pisking, blandet med fantastiske åpne verdener, fulle av hjørner å utforske og filmatisk stil. Kort sagt, vi er ikke her for å hylle selve innholdet igjen (vel, kanskje litt), men for å avgjøre om denne Nintendo Switch 2-versjonen er verdig til å ta på seg hatten og svinge pisken.

Indiana Jones and the Great Circle er en perle, en sann mesterklasse i design som utnytter sin tilnærming til å fortelle historien den har satt seg fore å fortelle, uten noen gang å forrykke balansen mellom et narrativt eventyr fra en verdensberømt franchise, et actionspill eller et spill med ganske forseggjorte gåter. Magnus likte det veldig godt da spillet ble utgitt på Xbox Series, og jeg fulgte etter noen måneder senere (for Gamereactor Spain), og spilte PlayStation 5-versjonen fra start til slutt. I mellomtiden gikk David et skritt videre og fortalte oss også hvor godt han likte Order of the Giants DLC. Vi har dekket mer enn nok av alt som er å si om innholdet, vertikaliteten og de utallige detaljene for å nyte utforskningen av Vatikanet, Egypt og Sukhothai.

Det første vi må huske på når det gjelder Nintendo Switch 2, er at vi ikke kan forvente den samme tekniske troskapen som vi så i tidligere versjoner. Nintendo-konsollen, med alle sine mange fortrinn, ligger et skritt bak den nåværende generasjonen av Microsoft- og Sony-konsoller, og der disse klarte å nå og opprettholde 60 fps, må Indiana Jones and the Great Circle på Nintendo Switch 2 nøye seg med å tilby stabile (om enn) 30 fps. Den tilbyr heller ikke den samme grafiske oppløsningen, og er begrenset til 1080p i dokket modus, mens skjermen i håndholdt modus tilbyr en oppløsning på 720p. I spillet er dette kompromisset mest merkbart i definisjonen av ansiktsmodeller og en følelse av bevegelsesuskarphet som er mer uttalt enn jeg skulle ønske, med tanke på hva jeg har hatt glede av tidligere.

Belysningen og definisjonen av miljøer og innstillinger føles imidlertid godt utført. Lys- og skyggespillet med lykter og fakler, for eksempel under nattlige streiftog gjennom Castel Sant'Angelo eller Vatikanets katakomber, fanger effektivt opp flammenes knitring eller refleksjonene i vannpytter eller metalliske overflater. Den reduserte effekten betyr imidlertid at det for eksempel er færre NPC-er, som vedlikeholdspersonell og geistlige, som går rundt i Vatikanstaten, som er det området jeg har utforsket mest for denne tekniske gjennomgangen.

Det som er bra med å spille Indy på Nintendo Switch 2, er at gyroskopet reagerer med presisjon uansett hvor du peker. Ja, selvfølgelig kan du bare bruke spakene til å fokusere søket ditt som du ville gjort i et hvilket som helst annet FPS, men her, der nøye observasjon og å følge subtile ledetråder er nødvendig for å løse gåter, føltes det mer naturlig å bruke gyroskopet til å utforske. På den annen side, og siden vi er inne på særegenheter, må jeg si at det ikke er helt klart for meg om musemodus vil være et salgsargument for å prøve denne versjonen. Jeg prøvde med alle krefter å "tvinge meg selv til å bruke den", men responsen var ikke så presis som jeg hadde ønsket, og den føltes heller ikke presis nok i øyeblikk som å sikte et våpen midt i en kamp. Du kan justere følsomheten i menyen, men jeg fant ikke en innstilling som balanserte bevegelsesuskarphet med musens presisjon.

Indiana Jones and the Great Circle Som jeg sa innledningsvis, er Bethesda et flott spill, og å spille det på Nintendo Switch 2, selv med sine begrensninger, er fortsatt en sterkt anbefalt opplevelse. Det er også et ytterligere bevis på at Bethesda blir bedre og bedre til å finjustere den nøyaktige balansen for å sikre at titlene deres fungerer godt på plattformen, etter det middelmådige Skyrim og det mer enn tilfredsstillende Fallout 4. Hvis du også er en fan av fysiske formater og bevaring av videospill, vil du bli glad for å vite at kassetten inneholder fullversjonen av basisspillet og Order of the Giants DLC (med lokalisert stemmeskuespill inkludert), noe som sikkert vil overbevise noen om å plukke det opp.

Hvis du ikke eier en Xbox Series X eller en PlayStation 5, eller bare vil ta med deg Indy på ferie i sommer uansett hvor du går, fortsetter The Great Circle på Nintendo Switch 2 å tilby en ren Indiana Jones-opplevelse, der spillets suksess med å tilpasse seg et mindre kraftig system oppveier begrensningene det står overfor. Med noen få lanseringsjusteringer for å forbedre de plattformspesifikke funksjonene, har MachineGames fortsatt mange skatter å gi spillerne med spillet.