Ingars mest hypede spill i 2021

Vi fikk mange gode spill i 2020 også, og for mange var dette året der de fikk mer tid til spill eller gjenoppdaget spillegleden. Samtidig var 2020 også året der mange store og lovende spillprosjekter ble utsatt. Heldigvis betyr dette at vi får noen titler å se frem til i 2021 også.

Spillåret 2021 har potensiale til å bli et svært godt spillår. Med nye konsoller på markedet er det endelig duket for å ta spranget over i neste generasjon, ikke minst når vi begynner å få titler som forlater den gamle konsollgenerasjonen og kun lanseres til PS5, Xbox Series X/S og PC (Switch lever litt sitt eget løp mellom konsollgenerasjonene). Da kan vi virkelig begynne å få et glimt av hva de nye konsollene er gode for. I tillegg er det ikke rent usannsynlig at vi kan få noen nye og overraskende titler, ikke minst fra Nintendos side som kan skimte med hele to 35-årsjubileum i år (The Legend of Zelda og Metroid ble begge lansert i 1986).

Det er selvfølgelig mange faktorer som må tas med i bildet når det gjelder om og hvis spill faktisk blir lansert etter planen, men her er mine topp ti spill som jeg håper og tror blir lansert i løpet av 2021.

Cyber Shadow

Vi trenger ikke vente lenge på det første spillet på lista. Faktisk kommer Cyber Shadow så tidlig som 26. januar 2021, så det er bare et par uker å vente på dette finske indiespillet. Spillet er utviklet av enmannsstudioet Mechanical Head Studios, som er et nokså ukjent navn i min bok, men på utgiversiden finner vi selveste Yacht Club Games, skaperne av Shovel Knight. At folka bak ett av mine favoritt-indiespill stiller seg bak dette prosjektet er mer enn god nok grunn til å pirre nysgjerrigheten min, og det er mye som tyder på at dette Ninja Gaiden-inspirerte 8-bitspillet blir en actionfest for oss retroentusiaster. Dessuten kan spillet stille med Jake Kaufman på komponistfronten. Når mannen bak Shovel Knights uforglemmelige lydspor stemmer i, da er jeg om bord uansett.

Bravely Default II

Med unntak av Persona 5 Royal og muligens Nier: Automata mistenker jeg at Bravely Default er det japanske rollespillet fra det siste tiåret som jeg liker best. Dette fantastiske eventyret ble en må-spilles-tittel for meg på 3DS, og kombinasjonen av elementer jeg forbinder med Final Fantasy-spillenes gullalder skapte en magisk, morsom, engasjerende og uforglemmelig opplevelse. Det skadet selvfølgelig heller ikke at musikken er komponert av Revo, mannen som kanskje er mest kjent for tonene i animeserien Attack on Titan.

Etter den nokså gode (men ikke fullt så gode) oppfølgeren Bravely Second og det nydelige 2D-HD-spillet Octopath Traveler er teamet endelig klart med Bravely Default II. Hvordan dette heter Bravely Default II når vi allerede har en oppfølger til originalen er jeg neimen ikke sikker på, men som Kingdom Hearts-fans vet er ikke Square Enix de beste i verden til å telle på en enkel og oversiktlig måte. Utviklerne har lagt seg på en noenlunde tilsvarende stilart i dette Switch-spillet som de gjorde med 3DS-spillene, noe jeg er litt usikker på om jeg liker. Uansett er jeg ikke i tvil om at dette er en tittel jeg kommer til å bruke et titalls timer på når det lander på Switch i februar.

Deathloop

Franske Arkane Studios har de siste årene engasjert meg ved hjelp av spill som Dishonored og Prey. Når de endelig lanserer Deathloop 21. mai 2021 er dette et spill jeg har gledet meg til å sette klørne i siden de først presenterte det på E3 2019. Stilarten i spillet ser ut som den er snytt rett ut av 60-tallets agentfilmer og serier som James Bond og Helgenen, noe som alene er nok til at jeg er meget nysgjerrig på spillet. Når vi i tillegg blir lokket med en tidsloop, snikmordere og et åpent banedesign som bare Arkane kan levere bør denne stå høyt på lista di når eksamensperioden nærmer seg slutten denne våren.

Kena: Bridge of Spirits

Da jeg så Kena: Bridge of Spirits for første gang under en PlayStation-presentasjon slo spillet meg som en kombinasjon av filmen Kubo and the Two Strings og Pikmin, en kombinasjon som er nødt til å sjarmere meg når spillet endelig lanseres. Det blir interessant å se om denne unike debuttittelen til Ember Lab er like morsom å spille som den er søt å se på, men jeg har klokketro på at dette blir et spill som kommer til å skinne på PlayStation 5.

Horizon Forbidden West

Det var ikke langt unna at Horizon: Zero Dawn endte opp som mitt favorittspill i 2017, men så var 2017 kanskje tidenes beste spillår også med knallsterk konkurranse. At Aloy er en fantastisk hovedrollefigur som vi absolutt trenger mer av i spillbransjen er det ingen tvil om, og det er heller ikke vanskelig å se for seg nye og spennende områder hun kan utforske i en oppfølger. Horizon Forbidden West er en tittel jeg frykter blir utsatt til 2022, men ettersom spillet sikter mot lansering til både PlayStation 4 og 5 lever jeg i et håp som bare Aloys utrettelige pågangsmot kan tenne. Jeg er brennklar for postapokalypse, stammesamfunn og roboter av ymse størrelser, og jeg håper at historien blir minst like god denne gangen som i originalen fra 2017.

God of War: Ragnarök

Også kjent som Disappointed Father Simulator: The Sequel eller Boy Meme Generator 2.

Fra spøk til alvor kan jeg konstatere at entusiasmen steg til værs umiddelbart da Sony introduserte dette som en «one last thing» på en av sine PlayStation 5-presentasjoner. Det skulle ikke mer til enn de første tonene til Bear McCrearys ikoniske musikk etterfulgt av den uforglemmelige stemmen til Christopher Judge før jeg skjønte hva vi hadde i vente. God of War (2018) var et spill jeg var fullstendig uinteressert i, men som likevel endte opp med å bli ett av mine favorittspill det året. Kratos gikk fra å være en uinteressant sinnatagg (i mine øyne) til en overraskende dyp og engasjerende rollefigur, og slutten ga åpenbare hint om hvilken vei oppfølgeren kommer til å ta. Det er fortsatt et hav av norrøne guder å opponere mot og ta livet av i God of War: Ragnarök, og jeg gleder meg til å se hva Kratos kan få til med ny maskinvare til disposisjon.

Hogwarts Legacy

Det var vanskelig å stagge entusiasmen da Hogwarts Legacy ble ordentlig vist frem for første gang i høst, og det er ikke så rart. Harry Potter-universet er et magisk(!) sted hvor mange av oss har drømt om å løpe rundt, leke oss, utforske kriker og kroker og kjempe mot farlige skapninger. Hogwarts Legacy gir oss muligheten til nettopp dette, og med ny maskinvare i bunnen er det god grunn til å tro at dette blir en engasjerende verden man kan fortape seg i, med eller uten magiske labyrinter.

Overwatch 2

Vi har ikke fått et lanseringsvindu for Overwatch 2, men vi har blitt lovet noen nyheter om spillet i februar, noe som gir meg et lite håp om at Blizzard satser på en 2021-lansering. Overwatch har klart det umulige kunststykket å bli et spill jeg har spilt kontinuerlig i nesten fem år, så det er ikke uten grunn jeg ser frem til hva oppfølgeren kan bringe. Mange lurer på hvordan Blizzard kan legitimere en oppfølger når de samtidig lover at spillerbasene kan spille på tvers av de to spillene, men for meg er lovnader om historiefokusert innhold mer enn god nok grunn til at jeg kaster meg over dette spillet så fort det lanseres. Overwatch-verdenen er en innholdsrik og spennende verden vi vet så altfor lite om, og er det noe jeg virkelig higer etter er det en historiedel med fokus på fremtiden, verdenen og de fargerike rollefigurene jeg har fått et varmt og godt forhold til.

Resident Evil Village

På den ene siden er jeg veldig usikker på om dette skrekkspillet er noe jeg tør å spille når det lanseres. På den andre siden er formen til Capcom bedre enn på lenge, og med de tre siste Resident Evil-lanseringene har de bare fortsatt å imponere. Resident Evil Village ser ut til å ta Chris Redfield med til en mørk avkrok langt oppi fjellheimen, noe som ser ut til å være en perfekt setting for denne skumle actionserien. Det er nok med skrekkblandet fryd jeg setter meg ned med dette en mørk høstkveld som forhåpentligvis blir i løpet av årets gang.

Tales of Arise

Det begynner å bli lenge siden vi hørte noe mer om dette japanske rollespillet som egentlig skulle lanseres i sommer, men ettersom Tales-serien akkurat feiret sitt 25-årsjubileum er timingen perfekt for å lansere Tales of Arise i 2021. Denne rollespillserien har i løpet av de siste årene gitt meg mye moro, og særlig Tales of Berseria fra 2017 bød på en overraskende god historie og spennende rollefigurer. Nå er det snart fire år siden forrige spill i serien (fem år hvis vi teller ut ifra den japanske lanseringsdatoen), og tiden er overmoden for et nytt og spennende eventyr i en av de beste action-rollespillseriene vi har.

Andre spill å se frem til i 2021, men som enten ikke når opp til toppen eller der lanseringsdatoen er så usikker at jeg ikke tør å ha dem på topplista: 12 Minutes, Bayonetta 3, Everwild, Far Cry 6, Final Fantasy XVI, GhostWire: Tokyo, Gotham Knights, Halo Infinite, The Legend of Zelda: Breath of the Wild II (jeg tviler dessverre på en 2021-lansering), Metroid Prime 4, NEO: The World Ends With You, New Pokémon Snap, Nier Replicant, Persona 5 Strikers, Psychonauts 2, Returnal, Scarlet Nexus, Senua's Saga: Hellblade II, Shin Megami Tensei V, Starfield og Stray.