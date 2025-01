Ingars ti mest etterlengtede spill i 2025

HQ

Mens spillåret 2023 bød på så mange fantastiske spillopplevelser at det var vanskelig å velge ut noen favoritter, sitter jeg igjen med litt mer blandede følelser etter spillåret 2024. Det var absolutt noen godbiter å finne i fjor også, men de store opplevelsene som virkelig endret oppfatningen av spillmediet uteble dessverre for min del. Noe av årsaken til dette tror jeg ligger i at mange storspill har blitt skjøvet til 2025, og at spillåret 2024 dermed ble et slags "ventepølsens år."

Dette betyr imidlertid at det er mer enn nok å se frem til i 2025, så mye at det er vanskelig å peke seg ut bare noen få titler. Mens en hel spillverden virker å trippe etter lanseringsdatoen for GTA VI, har jeg fortsatt til gode å bli spesielt engasjert av denne serien. Derfor vil denne listen fokusere på ti andre spill vi kan glede oss til i de tolv månedene som kommer og som forhåpentligvis kan gjøre 2025 til et spillår vi kommer til å huske i lang tid fremover.

Da Sony valgte å legge en State of Play-sending til bursdagen min i september, fikk jeg en uventet og særdeles hyggelig bursdagsgave i form av første smakebit på oppfølgeren til Ghost of Tsushima. Min umiddelbare reaksjon var "Glem GTA VI; her har vi årets spill 2025!", og den står jeg fortsatt inne for. Ghost of Tsushima bød på ett av de vakreste og mest underholdende spillene forrige konsollgenerasjon, og det blir svært spennende å se hva veteranene i Sucker Punch kan finne på når vi nå forflytter oss over 300 år frem i tid og til en helt annen geografisk lokasjon.

Denne gangen er handlingen satt til Hokkaido, som i dag er den nordligste av Japans fire hovedøyer. Noe av det jeg er mest spent på er å se hvordan spillet vil portrettere det faktum at Hokkaido på denne tiden ikke var en fullverdig del av Japan, men primært befolket av urfolket ainu. Potensialet til å skape spillhistoriens beste og mest nøyaktige gjengivelse av den lokale ainu-kulturen er enormt, men fallhøyden er desto større dersom de ikke makter å vise denne delen av historien respekt.

Den største entusiasmen rundt Marvel-produksjoner har stilnet blant folk flest, men selv er jeg blant dem som fortsatt gleder meg litt til hvert nye prosjekt som kommer, enten det er i TV-, film- eller spillformat. Mye tyder på at det er innenfor sistnevnte kategori vi har mest å glede oss til i årene som kommer, og mens vi kvesser våre klør og huggtenner i påvente av spillene om Wolverine og Blade kan vi forhåpentligvis kose oss med litt 2. verdenskrig-action i 2025.

Marvel 1943: Rise of Hydra vil ikke bare by på det som virker å bli en spennende historie med Captain America og Black Panther i spissen. Det markerer også det første spillet ført i pennen av bransjeveteran Amy Hennig (Soul Reaver, Uncharted) på ti år. Legg til en svært lovende visuell presentasjon og en spennende historisk periode som forhåpentligvis lar oss rundjule nazister (noe som alltid vil være tilfredsstillende), så kan dette fort bli årets beste Marvel-eventyr på tvers av alle medier.

I likhet med fjorårets liste dukker Mina the Hollower opp i år også, for det er lite jeg ser mer frem til enn et moderne eventyr med et klassisk design som virker å hente det beste fra Castlevania og Game Boy-spillene i Zelda-serien. Det nye spillet fra Shovel Knight-skaperne i Yatch Club Games lar vente på seg, og selv om det har kommet små drypp av oppdateringer nå og da er det nå flere måneder siden forrige livstegn. Forhåpentligvis betyr dette bare at studioet jobber hardt med å ferdigstille spillet for en 2025-lansering, og jeg velger å leve i tro på at dette er året der vi endelig skal få følge den nye lille actionheltinnen på et stort eventyr.

Når Josef Fares entrer scenen på The Game Awards vet du aldri hva du får servert, men du er garantert at du får noe som mannen brenner for og snakker om med verdens største og mest smittsomme entusiasme. Det fikk vi også under spillprisutdelingen i desember, hvor vi fikk en ordentlig smakebit på hans neste kreative krumspring.

Fares virker å ha funnet sin nisje i form av spill som skal spilles med to personer og hvor spillestilen veksler fortere enn han rekker å banne som en gammel sjømann. Dette gjelder også for Split Fiction, hvor to hovedpersoner må veksle mellom virtuelle fantasy- og science fiction-verdener. Nok en gang står samarbeid og variasjon i fokus, og ettersom It Takes Two bød på en rekke underholdende timer og kreativ variasjon er det all grunn til å glede seg også denne gangen.

Noe av det mest spennende for spillåret 2025 er Nintendos kommende oppfølger til Switch, som vi i skrivende stund ikke vet noe helt sikkert om. Hva heter den, hva kommer den til å koste og hvilke spesifikasjoner kommer den til å ha? Det vi imidlertid vet helt sikkert er at konsollen trenger et sterkt lanseringsspill, og mye tyder på at Metroid Prime 4: Beyond blir et slikt spill. Strengt tatt har Nintendo bare bekreftet at spillet vil komme til dagens Switch, men ikke bli overrasket om de tar en Twilight Princess eller Breath of the Wild med Samus' neste eventyr.

Uansett om Metroid Prime 4: Beyond kommer til Nintendos oppfølgerkonsoll eller ikke er dette et spill vel verdt å følge med på. Etter mange år i stekeovnen hvor utviklingen til og med måtte starte på nytt igjen kan vi endelig kaste oss over en ny oppdagelsesreise med spillbransjens tøffeste dusørjeger. Er det lov å håpe at Metroid Prime 4: Beyond kan gjøre det samme for seriens tredimensjonale titler som Metroid Dread gjorde for 2D-spillene i 2021? Hvis svaret er ja, har vi et veldig godt spill å se frem til.

Da jeg satte meg ned med Indiana Jones and the Great Circle i desember, var det ingen som hadde forberedt meg på at spillet kom til å inneholde immersive sim-elementer med påfølgende assosiasjoner til spill som Deus Ex: Human Revolution, Prey og Dishonored 2. Den slags er musikk i mine ører, og etter å ha reist jorden rundt på jakt etter tapte skatter og gamle sivilisasjoner er jeg sulten på nye spillopplevelser med høy grad av frihet og innlevelser.

Heldigvis har Microsoft akkurat det jeg trenger for å stagge sulten. Det nye Perfect Dark tar et steg bort fra den klassiske James Bond-inspirerte spillestilen og vil i stedet by på et mer moderne, sofistikert og åpent spioneventyr med muligheter for utforsking og variasjon. Jeg ble ikke umiddelbart solgt på spillet da det ble vist frem under Xbox Games Showcase for et halvt år siden, men jo mer jeg ser på hva spillet har å by på, jo mer overbevist har jeg blitt på at dette kan bli en uventet hit for Microsoft og Xbox i året som kommer.

Apropos Xbox og 2025, er det vel få som er i tvil om at det neste Doom-spillet kommer til å lande med et smell. Få spill makter å levere samme grad av maktfantasi som de nye Doom-spillene, og når vi nå kastes tilbake til middelalderen for å ri på drager, løpe rundt med kappe på ryggen og kaste et skjold i trynet på demoner i beste Captain America-stil er det ingen grunn til å tro at Doom: The Dark Ages blir mindre tilfredsstillende.

Det største usikkerhetsmomenter er imidlertid musikken, ettersom samarbeidet mellom id Software og komponisten Mick Gordon skar seg i forbindelse med Doom Eternal. Gordons heftige lydbilde var halve nøkkelen til underholdningsverdien i de to foregående spillene, og den som tar over jobben har med andre ord store sko å fylle. Umulig er det ikke, men hvis lydbildet svikter kan det fort dukke opp noen sinte fans med en BFG9000 i nevene på døra til id Software.

Få spillskapere har samme grad av kreativ galskap som Hideo Kojima, og enten man elsker eller hater måten han forteller historier på kommer man ikke unna at spillene hans har en egen og unik stil. Death Stranding var uten tvil et slikt spill. Spillet som puttet "post" tilbake i postapokalypse var definitivt ikke noe for alle, men det er vanskelig å argumentere mot at dette var et spill som skilte seg ut fra det meste annet på markedet.

Hvilken retning oppfølgeren kommer til å ta er det jo bare å spekulere på, men de glimtene vi har sett fra Death Stranding 2: On the Beach minner i hvert fall om blandingen av kreativ galskap, alvor og absurde hva-i-all-verden-øyeblikk som vi har lært å forbinde med Kojimas kreasjoner. At det blir en spesiell spillopplevelse er det uansett ingen tvil om, så får vi se om det blir i positiv eller negativ forstand.

I 2018 debuterte canadiske Sabotage Studio med The Messenger, et spill jeg storkoste meg med da jeg spilte det to år senere. Dette var et spill som blandet flere sjangre og spillserier fra 80- og 90-tallet, men en av de fremste ispirasjonskildene var uten tvil Ninja Gaiden-spillene til NES. Derfor blir det ekstra spennende når Blasphemous-studioet The Game Kitchen får gjenopplive den gamle serien med en visuell stil som blander både nytt og gammelt. Kan dette spillet markere seg som en moderne 2D-klassiker, eller har nykommere som The Messenger etablert en ny standard som setter gamle veteraner i skyggen? Vi får vente og se til sommeren, men at det hele kommer til å bli brutalt vanskelig er så godt som garantert allerede nå.

Spillåret 2025 byr heldigvis ikke bare på storslåtte og pompøse opplevelser, men også de mer tilbakelente, rolige og ettertenksomme spillene. Coffee Talk-spillene har innkapslet denne stemningen perfekt tidligere, og alt tyder på at neste spill vil gjøre det samme når turen går fra Seattle til Tokyo. Med et nytt land som bakteppe er det duket for nye gjester fra fiksjonens og mytologiens verden, noe Japan ikke akkurat mangler. Nye oppskrifter, nye drikker og nye avslappende lofi-beats fra seriekomponist Andrew Jeremy er også nærmest garantert, og den eneste garantien som mangler er i bunn og grunn hvorvidt det lanseres i 2025 eller ikke, selv om det er lov å håpe.

Det er også nok av andre titler å glede seg til i 2025. Kanskje du ser mer frem til spill som Assassin's Creed Shadows, Avowed, Civilization VII, Clair Obscur: Expedition 33, Dynasty Warriors Origins, Exodus, Fatal Fury: City of the Wolves, Kingdom Come: Deliverance II, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, Monster Hunter: Wilds, Pokémon Legends: Z-A, South of Midnight eller Two Point Museum? Eller kanskje du bare har GTA VI på spillelista di for året som kommer? Fortell oss gjerne hva du gleder deg mest til i spillåret 2025.