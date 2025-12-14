Inntrykk av Lego Game Boy

HQ

Som alle tenkende mennesker elsker jeg Lego. Min lille mancave er prydet med Lego-plaketter, samt utvalgte modeller og en og annen My Own Creation (MOC). Jeg har bygget omtrent alle romfartsrelaterte modeller fra Classic Space til Ice Planet, men ikke noe utover det. Jeg har altså aldri bygget en modell fra denne siden av årtusenskiftet eller for mindre enn tretti år siden.

Jeg er også en stor fan av den originale Game Boy. I årenes løp har jeg reparert flere mer eller mindre defekte enheter og spilt gjennom de fleste spill som er verdt å spille - og en hel haug som ikke er det. Min tilnærming til dette bygget er dermed en litt antikk Lego-nerd og aktiv Game Boy-kjenner. Mange av inntrykkene vil nok virke veldig grunnleggende for en som har bygget flere nye modeller, men det er som det er.

Første inntrykk. Esken. Svart, slank og med et tydelig +18-symbol. Dette er langt fra de actionorienterte og fargerike eskene jeg er vant til. Dette er druesaft modnet til vin. Sammen med selve modellen ville esken nok gjort seg godt i et vitrineskap for de som setter pris på den typen dekor. Litt sjelløs etter min smak, men vi er jo alle forskjellige. Det første du ser når du åpner esken, er fem poser som er veldig pedagogisk nummerert fra 1-5. Selve bruksanvisningen består av en glanset manual der du blir tilbudt nyttig og morsom informasjon om Game Boy som de to medfølgende kassettene - for det er jo ikke bare en konsoll du skal bygge - litt mer om det senere.

Jeg ble lettere sjokkert da jeg så at manualen var på over 100 sider, for hvor komplisert er egentlig denne byggingen? Ikke i det hele tatt, viser det seg. Hvert byggetrinn er beskrevet ned til minste detalj. Det er ikke rom for feil eller behov for å telle sprett. Byggeprosessen flyter godt uten noen større frustrasjon eller behov for å tenke seg om. Utvilsomt den mest avslappede byggingen jeg har gjort.

Men jo lenger byggingen pågår, desto mer setter jeg pris på de små detaljene som gjør det så fredelig. Jeg nevnte tidligere at vi ikke bare bygger en Game Boy, men også to kassetter. Her er det trygge og helt fornuftige valget tatt Super Mario Land og Zelda: Link's Awakening. To ikoniske spill fra Nintendos mest kjente spillserie. Man kunne ha argumentert for Pokémon Red og Blue, men på en eller annen måte har spillene blitt mye større enn konsollen de ble født til.

Det var de små detaljene. I eldre Lego-byggesett bygges identiske modulære sett vanligvis i en serie etter hverandre og har en tendens til å bli repeterende. Her er byggingen av Super Mario Land-kassetten veldig smart plassert på side 25 og Link's Awakening først på side 99. Selve byggingen av konsollen foregår også i ulike etapper der hver del av helheten blir veldig tydelig. Den litt masete følelsen av montering som i eldre sett oppstår relativt sent i prosessen, blir her håndgripelig ganske umiddelbart. Jeg brukte nesten to timer på selve byggingen, noe som kan virke mye, men den kompakte konstruksjonen er vanskelig med svært lite tomrom. I min verden er 421 brikker et relativt stort sett, i hvert fall sammenlignet med de eldre generasjonene av Lego fra 80- og tidlig 90-tall som jeg er vant til.

Så hva ble det endelige resultatet? Jeg er imponert. Alle knappene er bygget mot et stykke gummi og kan trykkes inn akkurat som på en ekte Game Boy. Volumkontrollen kan dreies, og du kan til og med slå på av/på-knappen. Select- og startknappene overbeviser meg ikke helt, de består av to gummiringer som passer inn i hullene og føles mer som små dekk enn som knappene på en Game Boy. På skjermen får du tre forskjellige holografiske bakgrunner i klassisk grønn skala. En fra hvert spill og konsollens oppstartsskjerm. Pussig nok er de like vanskelige å tyde som den ekte skjermen uten Game Light Plus. Plusspoeng for realisme.

Hvordan er den i forhold til en ekte Game Boy? Størrelsesmessig skiller modellen seg ca. 0,5 cm fra sitt forbilde både når det gjelder konsoll og kassett. Den er litt lettere i vekt. Den største forskjellen er at det åpenbart ikke er mulig å spille på den. Eller er det det? I en nylig avsluttet Kickstarter kan du bestille et tilleggssett som gjør din Lego Game Boy til en fullt spillbar emulert Game Boy. Hvorfor vet jeg ikke.

Noen få avsluttende ord. Hele settet gjør seg veldig bra i utstilling på hyllen. Dette er imidlertid ikke den typen Lego som jeg setter pris på. Jeg vil ha lekenhet, alternative bygg på baksiden av esken og instruksjoner som i det minste ikke holder meg i begge hender samtidig. Jeg hadde håpet at man kunne leke seg med byggingen, kanskje gjøre den venstrehendt? Men nei. Som nostalgisk Game Boy-fan er jeg imidlertid helt solgt. Ja, bortsett fra en viss følelse av at noe ikke stemmer helt, et snev av uncanny valley rett og slett. Men når alt kommer til alt, er det en fantastisk hyllest til en av de stiligste konsollene noensinne. Absolutt verdt å kjøpe.