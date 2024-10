Inside Out 2-feberen fortsetter med Pixar-filmen på Disney+, som fikk en massiv debut med 30 millioner seere

HQ

En av de største overraskelsene i underholdningsbransjen i hele 2024 vil utvilsomt være suksessen til Inside Out 2. Selv om få ville ha tvilt på at filmen ville bli en suksess, har det faktum at den har blitt Pixars mest suksessrike film gjennom tidene, den største animasjonsfilmen gjennom tidene, og til og med den åttende største filmen noensinne med nesten 1,7 milliarder dollar, gjort oss alle målløse over de høydene den har nådd.

Disse høydene er tydeligvis ikke bare begrenset til billettkontoret og kinoinnsatsen, for nå har Variety rapportert at i løpet av de første fem dagene siden Inside Out 2 kom på Disney+, har Pixar-oppfølgeren debutert til en massiv fanfare og et seertall på over 30,5 millioner. Til sammenligning er dette nok seere til at filmen er Disney+s største premiere siden Encanto kom tilbake i 2021, en rekord som har blitt holdt i rundt tre år.

Har du sett Inside Out 2, og i så fall, så du den på kino eller på Disney+?