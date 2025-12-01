Insider forhåndsviser Prince of Persia: Sands of Time Remake-utgivelsesdato før TGA

HQ

Game Awards 2025 ser ut til å avsløre mye mer i dagene og ukene før den store begivenheten enn på selve gallaen. I det minste tilsynelatende. Flere selskaper har allerede sagt attrailerne deresfor fremtidige spill vil (eller ikke vil) være på gallaen, og vi mistenker at årets priser vil være mye mindre tett omstridt enn tidligere år. Det verste er imidlertid at store kunngjøringer blir lekket før det store øyeblikket.

Det ser ut til at det vil være tilfelle for en av Ubisofts titler som er planlagt for Q1 2026, som ifølge den siste økonomiske rapporten vil bli utgitt i inneværende regnskapsår. Vi snakker om Prince of Persia: Sands of Time Remake, og nå hevder en ganske pålitelig kilde at vi vil ha spillet på hendene våre kommer 16. januar 2026. Insider Gamings Tom Henderson kom med påstanden under en podcast-økt, som du kan finne nedenfor (tidsstemplet [15:57]). Hvis denne datoen stemmer, er tittelen på vei.

<social>https://www.youtube.com/live/gDN7P9kiMfU</social>

Hva tror du, tror du vi kommer til å starte året med å spille Prince of Persia: Sands of Time Remake?