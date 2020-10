Intervju med HB Studios om PGA Tour 2K21

Du ser på Annonser

Shaun West er seniorprodusent hos utvikler HB Studios, og han stilte gladelig opp for en prat rundt både den seneste oppdateringen til PGA Tour 2K21 som blant annet inneholder to nye spillmoduser, og litt om tekniske aspekter ved spillet.

Gamereactor: Hva kan vi forvente i dagens oppdatering?

Shaun West: Det er lagt til to nye moduser for spill på nett mot andre. Disse spilles over tre hull for å gjøre det lett tilgjengelig for alle ettersom ni hull kan ta litt mye tid for noen. Den ene modusen foregår mellom to spillere som spiller skins med litt høyere innsats enn vanlig, for å få muligheten til å tjene, eller tape, litt mer penger i spillet. Den andre modusen er for to til fire spillere og består av vanlig slagspill. Her gjelder det å bruke minst mulig slag fra tee til hullet, og til slutt kåres en vinner. Dette er en modus som ville tatt for lang tid over ni hull, men over tre hull er det absolutt mulig å fullføre innen rimelig tid. Personlig har jeg brukt mye tid på å spille mot andre på nett for å komme i kontakt med spillere over hele verden, og dette gir meg muligheten til å komme i kontakt med en flere ettersom jeg kan spille flere kamper på kortere tid.

GR: Og vanskelighetsgraden på disse er det samme som før? Vi vet jo at det har vært ønskelig med både vanskeligere og lettere vanskelighetsgrad i flerspillerdelen.

Shaun West: Ja, vi har fortsatt satt innstillingene til de forhåndsinnstilte Pro-innstillingene. Det betyr at du blant annet vil ha tre forhåndsvisninger av putten per runde, altså en gang per hull. Vi er klar over at flere har ønsket seg andre vanskelighetsgrader, men foreløpig så føler vi at det vil spre brukermassen for mye til at det er verdt endringen. Dette kan selvsagt endre seg i fremtiden, og det er ikke noe problem å legge til nye moduser med andre vanskelighetsgrader rent teknisk dersom dette skulle bli aktuelt.

GR: I sommer ble det nevnt at spill på tvers av plattformene ikke vil være tilgjengelig ved utgivelse, med litt trykk på akkurat det ved utgivelse. Er dette noe dere jobber med for å samle brukermassen litt mer?

Shaun West: Cross-play er jo noe som alle spill burde hatt selvsagt, men slik situasjonen er i dag er det ikke noe vi jobber mot. Det er litt for mange utfordringer mellom plattformene til at det er en enkel integrering. Vi er klar over at markedet er litt mindre på PC i forhold til konsoller, og vi jobber med å finne måter å gjøre PC-brukere mer aktive og engasjerte. Vi har foreløpig ikke kapasitet til å dedikere ressurser på det området, dessverre.

GR: Det har jo vært noen utfordringer med feil i spillet siden lansering. Hvor mye jobbes det med å få rettet disse problemene?

Shaun West: Det er noen utfordringer, men vi er på god vei til å løse så mange som mulig nå. Blant annet fikk vi nå fikset problemet med dropp nære vannlinjen som skapte mye frustrasjon for brukere. Andre feil som at man ikke kan se hvordan ballen ligger i forhold til hellingen i bunkere er ting vi jobber med å få løst så snart som mulig.

GR: Flere spillere har reagert på at man kan «lure seg til» gode slag ved å med overlegg bomme på timingen på golfsvingen i spillet. Er det noe dere hos HB Studios ser nærmere på?

Shaun West: Slik situasjonen er per i dag synes vi ikke det er nødvendig å gjøre store forandringer med hvordan svingen fungerer i spillet. Som en aktiv golfspiller selv spiller jeg med en naturlig «fade» i slaget mitt, som gjør at ballen aldri går helt rett frem. De justeringene spillerne gjør med tempoet i svingen tilsvarer mye av det samme i spillet som det gjør i virkelig golf. Det er uansett noe vi følger med på for å se om det kanskje er noe vi må justere etter hvert.

I tillegg til to nye moduser er det også lagt til flere klesplagg å kunne bruke på MyPLAYER. Blant annet en helt ny poloskjorte fra Adidas som enda ikke er å finne i butikkene. Vi måtte jo også spørre Shaun hvordan utsiktene er for mer nytt innhold.

GR: Vil vi kunne se nye merker av både klær og utsyr i spillet på sikt, eller har de nåværende merkene enerett på denne utgaven av spillet?

Shaun West: Vi ser hele tiden på muligheten til å utvide med flere merker, og det er absolutt ingen som har noen form for enerett. Vi håper å kunne tilføre nye klær og merker på jevnlig basis, men det er noen avtaler som må på plass før det skjer.

Så får vi bare vente å se da. Listen med endringer i den siste oppdateringen (som du kan se under) ga ikke de svarene mange ønsket seg, men det er også tydelig at det er gjort endringer utover det som står på denne listen. Vi får vente å se hva som kommer.



• Addressed reported concerns related to Nintendo eShop purchase errors that may occur outside the US region.

• Addressed reported concerns that crashes may occur in Online Societies on Nintendo Switch.

• Addressed reported concerns that the shot penalty (+2) may not apply after 9 points in Scramble game mode.

• Addressed reported concerns that the ball may end up partially inside of the terrain after declaring it unplayable.

• Audio adjusted in PGA TOUR Career to account for the player's position on the leaderboard.

• Addressed reported concerns that players may not be able to see the par value of each hole on a scorecard during multiplayer skin matches.

• In Online Societies, the society's emblem will now display during replays.

• Addressed reported concerns that players may be unable to proceed when a player drops the ball on a lake on the 7th hole of the Hickory Greek CC during gameplay.

• Addressed reported concerns that changes of strokes in gameplay may occur when watching replays.

• Addressed reported concerns of a visual situation where the Club Carousel may display incorrect clubs when playing with a ghost in a local match.

• Addressed reported concerns that plants in bunkers may stream in and out when the player moves the camera around.

• Addressed a UI concern where difficulty restrictions may indicate 'Custom' when any difficulty preset is chosen when creating an event in Online Societies.

• Addressed reported concerns that players may not receive the correct amount of XP at the end of a match.

• Addressed reported concerns that difficulty settings may not remaining locked in an Online Society - enabling players to be able to edit.

• Addressed reported concerns that bushes may block the player's ball when hitting it at the 18th hole at TPC Summerlin.

• Addressed reported concerns that players may get continuous penalties when their shot is automatically not chosen after a player on a team hits the ball in the water in Scramble mode.

• Addressed reported concerns that the long tee may measure the center of the screen to the front tee instead of the back tee in Course Designer.

• Addressed reported concerns that the rewind shot may go back one stroke too far when rewinding after hitting a water hazard in Course Designer playtests.

• Addressed reported concerns that the stroke limit may not work in Scramble mode.

• Updated events will now show correct details in Online Societies.

• Addressed reported concerns that the hitches in the power bar may occur when putting with a slow tempo on PS4.

• Updated the effect wind has on trees.

• Added the "Difficulty" tab in the Online Society Pre-Round screen.

• Addressed reported concerns that the power bar may skip back towards '0' on the PS4.

• Addressed reported concerns regarding swing timings on PC when using a mouse for non-normal shot types.