Israelsk minister foreslår land som Spania, Norge og Irland som mulige vertsland for Gazas innbyggere

Israels forsvarsminister, Israel Katz, har instruert den israelske hæren om å utarbeide en plan for "frivillig utreise" av Gazas innbyggere, etter et forslag fra USAs president Donald Trump.

Trump foreslo at USA skulle overta kontrollen over Gaza, gjenbosette innbyggerne og forvandle regionen til "Midtøstens riviera". Nå støtter Katz Trumps plan, og foreslår at Gazas innbyggere skal kunne emigrere til land som Spania, Norge og Irland.

Disse landene har ifølge Katz kritisert Israels militære aksjoner i Gaza, noe som gjør dem "juridisk forpliktet" til å ta imot Gazas fordrevne befolkning. Selv om planen inkluderer muligheter for utreise via land, sjø og luft, har den møtt betydelig internasjonal motstand, og land som Russland, Kina og Saudi-Arabia har fordømt den.

Noen er bekymret for at gjenbosetting av Gazas innbyggere kan bidra til økt regional ustabilitet. Selv i Israel er planen fortsatt kontroversiell, og statsminister Benjamin Netanyahu erkjenner at den har potensial, men ber om nøye overveielse og foreslår at den bør undersøkes, følges opp og gjennomføres.