James Bond, Lara Croft og Supermann er temaene i den siste episoden av The Gamereactor Show

Det er tid for en ny episode av The Gamereactor Show. I denne episoden fokuserer vi på de siste store nyhetene som har dukket opp i det siste, inkludert 007 First Light, som nettopp hadde et eget State of Play-show, Prime Videos Tomb Raider, som nettopp bekreftet Sophie Turner som Lara Croft, og DC Universe's Superman, som får en oppfølger i 2027.

Jepp, tre store nyheter står i fokus i den 65. episoden av showet, der Alex og jeg deler våre tanker om det kommende IO Interactive -spillet, den siste Tomb Raider -filmatiseringen og Man of Tomorrow -filmen, som vil utvide DC Universe ytterligere.

Husk å sjekke ut den siste episoden av showet nedenfor, eller hos din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.