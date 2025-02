Jannik Sinner "gjør enorm skade på sporten vår", sier tidligere tennisspiller

HQ

Oppstyret rundt Jannik Sinners 3 måneders utestengelse gir fortsatt gjenklang i tennisbransjen. Avtalen som ble inngått mellom den italienske verdenseneren og det internasjonale antidopingbyrået (WADA) har blitt sett på som en utilsiktet presedens blant tennisspillere. Alexander Waske, tidligere tysk tennisspiller, beskrev dette slik for Sport 1: "De fleste profesjonelle ønsker en klar tilnærming, et klart sett med regler som sier nøyaktig hva som må gjøres, og som ikke er åpne for forhandlinger. Tennis lider under dette fordi det blir fremstilt som tvilsomt."

Han tror at tennisspillere vil se dette "som et eksempel på at de snart kan forhandle seg frem til sine egne straffer ", etter saken til Sinner, som ble reddet fra en mye lengre utestengelse (kanskje ett eller to år) etter å ha blitt enig med WADA. "Det må være en klar struktur for hvordan testingen utføres og hvem som gjør det. Det som kreves, er en veldig klar retningslinje. Det kan bare være én organisasjon som utfører det og har alt under kontroll". Med det ekstra problemet at ikke alle tennisspillere (flertallet) ikke har penger til å betale de beste idrettsadvokatene som Sinner har, noe som er det mange av klagene handler om.

Jannik Sinner "er en fantastisk karakter", men har gjort "enorm skade".

Det er mye kritikk mot institusjonene: WADA, ITF og ATP, og usikkerhet om hvilke regler som skal følges. Men hva med spilleren selv? Waske har mye godt å si om Sinner ("han er en fantastisk karakter, en ekte mester som alltid har et godt ord å si, som er ekstremt atletisk og som man ikke skulle tro ville dope seg") ... men tyskeren mener likevel at han har gjort "enorm skade på tennissporten".

"Han gjør fortsatt enorm skade på sporten vår, fordi han åpenbart ønsket å få det beste ut av den for seg selv. Sett fra hans ståsted har han ikke gjort noe galt, men de andre spillerne gjør rett i å kreve klare retningslinjer. Det er bare ønsketenkning".

Til Waske: "Det er ingen som angriper Sinner personlig, han virker å ha stor integritet. Og hvis det virkelig var slik han beskriver det, så er det uheldig. Men da burde han ikke ha blitt utestengt i det hele tatt". Til slutt har Sinner (som hele tiden har sagt at den positive prøven i Clostebol var tilfeldig, en kontakt fra en fysioterapeut som brukte en krem) måttet erkjenne seg skyldig for å få en mild straff, selv om han hele tiden hadde vært uskyldig. "Dessverre kommer det til å følge ham resten av idrettslivet. Han kan bli en stor mester i vår sport, men dette vil alltid henge over ham".