JBL Quantum 360 Wireless: Et førsteklasses gaming headset til 1000 kroner

Til tross for det utvidede tilbudet det siste tiåret, er det fortsatt noen ganger vanskelig å finne et godt, pålitelig spillhodesett som passer til forskjellige brukere og spillestiler. Hvis budsjettgrensen er rett før de tre sifrene, blir oppdraget enda mer utfordrende.

Selv om vi ikke diskuterer avanserte alternativer, vil du fortsatt ha mest mulig for pengene. Du ser etter lydkvalitet over inngangsnivå, en enhet som er lett og komfortabel nok for lange spilløkter, et stilig design for å uttrykke deg selv, og et batteri som varer hele veien. Kan du forvente noen ekstra fancy funksjoner på toppen av det? Ikke ofte.

I år har vi imidlertid funnet en god balanse og eksepsjonell verdi i JBL Quantum 360 Wireless. Den anerkjente produsenten har bygget på tidligere modeller, og lyttet til spillernes forespørsler om å lage et mer kapabelt og brukervennlig headset.

Når det gjelder generelle spesifikasjoner, krysser det alle boksene i denne klassene, med 40 mm drivere og tydelig QuantumSound full av detaljer for spill. Den leverer spennende ytelse på tvers av forskjellige spillsjangre, enten det er ditt siste filmatiske actioneventyr eller det mest konkurransedyktige lagskytespillet.

Der den klart overstråler forgjengerne, er komfort og holdbarhet. Begge essensielle for spilløkter som kan bli lange og varme. Den trådløse enheten veier bare 255 gram og fordeler vekten jevnt langs hodebåndet. I tillegg snakker vi denne gangen om øreputer laget av pustende stoff med minneskum, og de er utskiftbare, noe som sikrer langsiktig hygiene og fremtidssikring.

Interessant nok lar JBL Quantum 360 Wireless deg også nyte JBL QuantumSurround, noe som tidligere var reservert for avanserte modeller. Du kan fordype deg i et omgivende lydlandskap uavhengig av hvilken plattform du velger (den støtter PlayStation- og Nintendo-konsoller). På PC kan du forbedre din oppslukende posisjonslyd ytterligere med QuantumEngine-programvaren.

Imponerende er også batterilevetiden - opptil 22 timers trådløs bruk. Når alt er sagt og gjort, kan du spille og lade samtidig via USB-C. Og ikke bekymre deg for potensiell inputlag; JBL Quantum 360 Wireless kobles til over sin egen 2,4 GHz tapsfrie bånddongel. Hvis du vil bruke dem til filmer og musikk mens du er på farten, er du også dekket, siden det er en Bluetooth 5.2-enhet med dobbel trådløs tilkobling, noe som betyr at du kan koble til spillenheten og telefonen din samtidig.

Til slutt setter vi også pris på hvordan JBL har nærmet seg den tilpassbare estetikken til denne modellen. Mens de klassiske sorte og hvite variantene tilbyr tidløs appell, er de lilla og blågrønne versjonene på linje med dagens trender, og gir friske og stilige alternativer. Når de beveger seg bort fra de edgy neondesignene fra 2000-tallet som ikke passer alle lenger, føles disse alternativene ungdommelige og mer lekne. Tross alt er vi alle her for å spille, og JBL Quantum 360 fullfører det bredere JBL Quantum-spillutvalget, og serverer alle spillere mer enn noen gang før.

Du kan <a href="https://no.jbl.com/gaming-headsets/QUANTUM360.html?cgid=gaming-headsets" target="_blank">kjøpe JBL Quantum 360 Wireless direkte</a > i JBL nettbutikk.