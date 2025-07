Joanna Dark-skuespiller om kanselleringen av Perfect Dark: "Som Joanna vil vi alle reise oss igjen"

HQ

Mange av overskriftene den siste tiden har vært dominert av Microsofts massive beslutning om å si opp tusenvis av ansatte, mange av dem i Xbox-spilldivisjonen. Det kanskje største offeret var The Initiative, da den en gang så anerkjente AAAA-utvikleren ble lagt helt ned, og arbeidet med Perfect Dark -rebooten, som ble vist frem igjen i fjor sommer, ble stoppet. Spillet vil ikke gå videre, og dette har nå ført til at personen som har ansvaret for å bringe hovedpersonen Joanna Dark til live, har tatt til sosiale medier for å dele noen tanker.

Alix Wilton Regan var forventet å lede spillet som den berømte agenten, men dette vil ikke lenger være tilfelle. Hun har nå tatt til X for å si følgende.

"Joanna er spenstig. Bestemt. Kreativ. Omsorgsfull. Sterk.

"Agent Dark gir ikke opp, og det burde ingen av dere heller. Det har vært en ære å jobbe med talentene i The Initiative. Det gjør vondt i hjertet mitt for alle som er berørt i dag. Men som Joanna vil vi alle reise oss igjen."

Regan har også kjempet for og håpet at noen vil stå frem og bidra til at Perfect Dark blir en realitet, ved å pushe en ny bevegelse kalt Perfect Pick Up. Det er et svært håpefullt premiss, ettersom bevegelsen ønsker at et stort selskap, som Sony eller Nintendo, skal komme inn og hjelpe til med å redde The Initiative og fullføre arbeidet med Perfect Dark, noe som virker svært usannsynlig siden begge er eid av Microsoft/Xbox.

Ønsker du at Perfect Dark etter hvert skal bli en realitet?