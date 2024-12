Kan du selge Xbox-konsoller uten eksklusive spill?

HQ

Eksklusivitet er et stadig løsere konsept, og det er egentlig bare Nintendo som omfavner det fullt ut i disse dager, mens Microsoft har gått lengst i å forlate det. Sony befinner seg et sted midt imellom, og går ikke av veien for å lansere spill for PC og, overraskende nok, Switch (Lego Horizon Adventures) og til og med Xbox (MLB The Show -serien) - men har likevel titler som forblir eksklusive i hvert fall en god stund.

Doom: The Dark Ages var det første spillet fra Microsoft som ble annonsert som en multiformattittel fra dag én.

Microsoft går imidlertid i en helt annen retning og erklærte for et år siden at de vil gi ut spill for PlayStation og Switch. Så langt har det bare vært eldre spill der det ligger mye logikk bak avgjørelsen, men i sommer ble det bekreftet at Doom: The Dark Ages vil bli utgitt samtidig for alle formater, til tross for at det er en Bethesda-tittel og at Microsofts spillsjef Phil Spencer på tidspunktet for oppkjøpet sa at det handlet om eksklusive spill.

For en måned siden var det tid for den neste overraskelsen, da det ble kunngjort at Indiana Jones and the Great Circle ville bli utgitt til PlayStation 5 neste år, noe som betyr at ethvert løft Microsoft måtte ha fått fra Xbox-salget denne julen effektivt forsvant. I tillegg leste vi forleden uke at Spencer har uttalt at det ikke er noen røde linjer rundt hvilke Xbox-spill som kan komme til andre formater. Gears of War kan meget vel komme til Switch, og Halo til PlayStation. Så, ønsker ikke Microsoft å selge konsoller, og hvordan forventer de at deres neste Xbox skal fly ut av hyllene hvis den ikke har noen eksklusiviteter?

Dette er en annonse:

Microsoft skryter av flere fine versjoner av Xbox Series S og X for denne julehandelen, men ser ikke ut til å være så interessert i å faktisk selge dem.

Det er liten tvil om at dette var en av hovedårsakene til at PlayStation 5 fikk en stor hit i katastrofeåret (for Microsoft) 2022, og nå kommer de til å ha enda færre eksklusive produkter. Så hva er planen for dem fremover? Hvem vil kjøpe Xbox og hvorfor? Er det Game Pass som vil tiltrekke seg alle, til tross for at tjenesten allerede er fenomenal, men ikke stor nok?

Jeg tror mye av svaret ligger i den kontroversielle kampanjen Microsoft har kjørt i det siste, der de hevder at hva som helst kan være en Xbox. Med andre ord bør den ses på mer som en tjeneste, snarere enn en plattform. Hvorvidt dette er en god strategi eller ikke, kommer til å bli diskutert i lang tid fremover, men rent faktamessig er det både potensielle fordeler og ulemper. Blant de sistnevnte finner vi at mye av denne strategien baserer seg på nettskyspill, en spennende teknologi som imidlertid innebærer en viss forsinkelse som gjør at spesielt raskere actionspill, kamp- og racingspill mister underholdningsverdi. I tillegg er denne typen spill ofte ikke helt egnet for berøringsskjermer, noe som betyr at det mobile spillaspektet fortsatt går tapt.

Med blant annet skyspill håper Microsoft å nå ut til mange flere spillere, men overgangen ser ut til å ta tid.

Dette er en annonse:

Blant fordelene er imidlertid et mye større potensielt antall spillere enn om Microsoft hadde holdt seg til konsoller alene. Dessuten ser det ut til at konsollspillingen krymper ganske raskt, noe som setter dem i fare for ikke å være forberedt på fremtiden. Og i veldig mange tilfeller har en viss inngangsforsinkelse faktisk ikke så stor spillmessig betydning.

Den eneste generasjonen som virkelig gikk bra for Microsoft var Xbox 360, da de satset helhjertet på spill og tjenester som spillerne virkelig satte pris på, og med Xbox One gjorde de i utgangspunktet det stikk motsatte. Xbox Series X/S er mye bedre i så måte enn forgjengeren, men mange hadde kjøpt seg inn i Sonys økosystem forrige generasjon, og det har vært svært uklare meldinger, og frem til nå, et nesten overraskende lite antall utgivelser fra Xbox Game Studios mange utviklere.

Phil Spencer har fullstendig ommøblert hva en Xbox er og hvordan Microsoft skal jobbe med dataspill. Om det er riktig eller galt, vil bare tiden vise.

Microsoft selv vet dette, og det jeg mistenker at de nå gjør, er rett og slett å akseptere sin nye rolle, og kanskje fremfor alt den nye rollen til Xbox. Phil Spencer har nylig sagt at det er utenfor Xbox-konsollene at Microsofts spillavdeling vokser, og kanskje har de endelig innsett at det er en helt grei posisjon å være i. Steam har inntil nylig ikke hatt noen konsoller, men er likevel en ganske dominerende aktør, og deres Steam Deck regnes som en kjempesuksess til tross for at de har solgt mellom 5-10 millioner enheter på tre år - tall som ville blitt sett på som en katastrofe for konsoller.

Xbox Series X/S er estimert til å ha solgt rundt 30 millioner enheter, noe som er klart mer enn Steam Deck og burde være mer enn nok til å stå på egne ben, forutsatt at maskinvaren ikke trenger å subsidieres, og det er her jeg tror brikkene begynner å falle på plass. For neste generasjon vil Microsoft ikke markedsføre konsollen overdrevent, men se den som en av mange måter å få tilgang til Xbox-økosystemet på.

Det finnes mange bærbare alternativer som lar deg spille Xbox på farten i dag, og Microsoft jobber angivelig med en av sine egne. Det er sannsynlig at Windows-basert vil være veien videre.

Rimeligvis er den bygget som en PC slik at det ikke er behov for separate versjoner, mens alle konsollspillere vil kunne velge om de vil kutte ned på noe for å få bedre bildefrekvens eller investere mer i grafikk. Dette gjør det også mulig for Microsoft, i likhet med Steam Deck, å lansere en kraftigere versjon av konsollen etter hvert uten å måtte lage spillene på nytt.

Jeg tar det for gitt at de fortsatt vil ha eksklusive spill (og kanskje spesielt tidseksklusive). Alle spilltjenester har vist behovet for slike, og til og med Steam har Valve eksklusive spill. Men det vil bli færre av dem, og målet vil være å tjene penger på konsoller helt fra starten av. På den måten kan de gi ut både billigere Xbox-konsoller og en mastodont som koster minst like mye som PlayStation 5 Pro (og dermed leve opp til løftet om en ekstremt kraftig konsoll).

Sony tar rundt 600 pund for PlayStation 5 Pro. Det finnes ingen magiske triks Microsoft kan bruke for å redusere prisen betydelig hvis de ønsker å levere ytelse. Konseptet med maskinvare i flere nivåer vil derfor sannsynligvis fortsette.

Med Game Pass, Xbox for flere enheter, og den ofte omtalte bærbare Xboxen, tror jeg Microsoft kan ha et konsept som fortsatt vil gjøre folk flest ganske fornøyde. Spesielt hvis de også kan tilby for eksempel Epic Games Store og Steam, for dermed å være konsoller med tilgang til stort sett alle spill (bortsett fra Nintendos, selvfølgelig). Om det er nok, vil bare tiden vise.