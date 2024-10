Katsura Hashino har startet arbeidet med Atlus' neste prosjekt etter Metaphor: ReFantazio

HQ

For mange av oss Metaphor: ReFantazio ekko fortsatt i hodene våre og på skjermene våre. Atlus' store prosjekt i år (etter Persona 3 Reload og Shin Megami Tensei V: Vengeance) nyter enorm suksess verden over, og er Atlus' raskest selgende tittel noensinne.

Men skaperne i Studio Zero (teamet av topptalenter som også står bak de siste Persona-titlene) tar ikke ferie, og regissør Katsura Hashino innrømmet i et intervju med Famitsu at de allerede har begynt å jobbe med sitt neste prosjekt.

Alltid fra et teamperspektiv og bort fra individuell fortjeneste, uttalte Hashino at de allerede jobber med Atlus neste prosjekt. Dessverre refererer han ikke til hva det kan være, men sa at "Jeg vil at brukerne skal være fornøyde, og som et resultat håper jeg at selskapet også vil være fornøyde. Det er slik jeg alltid jobber."

På dette punktet i karrieren er det ikke mye å klandre eller be om regissøren av Persona 3, 4, 5 og Metaphor: ReFantazio, men det slår oss at spillere ville være veldig glade i nær fremtid hvis Atlus 'neste ting var Persona 6. Hva synes du om det?