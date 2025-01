Donkey Kong Country Returns HD: En guide til å låse opp den hemmelige verdenen

HQ

Selv om vi har et par "men", følesDonkey Kong Country Returns HD som den definitive versjonen av Retro Studios' klassiker. Forever Entertainments adaptasjon kommer ikke med så mye ekstramateriale, men den samler i det minste alt som kom før den i en enestående form og med bedre HD-grafikk.

Du kan for eksempel ha to spillere på samme skjerm eller bruke den valgfrie bevegelseskontrollen (to Wii-funksjoner som gikk tapt), men du kan også glede deg over "Modern Mode" for å senke den djevelske vanskelighetsgraden eller utforske en ekstra skjult verden (to funksjoner som ble lagt til i Nintendo 3DS-versjonen).

Så hva er denne bonusverdenen? Vi snakker om World 9: Cloud, som legger til nøyaktig ni baner til totalt 80 nivåer i Switch-spillet. Hvis du spilte på Wii, var verden 9 bare det gylne tempelet og det ene nivået, som nå blir nøkkelen til den nye verdenen. Men la oss bryte det ned; her er den totale listen over baner i DKCRHD :

Donkey Kong Country Returns HD for Nintendo Switch - Verdener og nivåer

Dette er alle nivåene i Switch-versjonen av DKCR, inkludert antall puslespillbrikker de skjuler og sortert etter verden :

Verden 1: Jungelen



1-1 Jungle Hijinxs (9 puslespillbrikker)

1-2 King of Cling (7 puslespillbrikker)

1-3 Tree Top Bop (5 puslespillbrikker)

1-4 Sunset Shore (5 puslespillbrikker)

1-5 Canopy Cannons (5 puslespillbrikker)

1-6 Crazy Cart (5 puslespillbrikker)

1-B Muglys haug

1-K Platform Panic (5 puslespillbrikker)



Verden 2: Strand



2-1 Poppin' Planks (5 puslespillbrikker)

2-2 Slurvete sand (7 puslespillbrikker)

2-3 Fredfull brygge (5 puslespillbrikker)

2-4 Kanonklynge (7 puslespillbrikker)

2-5 Stormy Shore (5 puslespillbrikker)

2-6 Blowhole Bound (5 puslespillbrikker)

2-7 Tidevannsskrekk (5 puslespillbrikker)

2-B Pinchin' Pirates

2-K Tumblin' Temple (5 puslespillbrikker)



Verden 3: Ruiner



3-1 Wonky Waterway (7 puslespillbrikker)

3-2 Button Bash (7 puslespillbrikker)

3-3 Mast Blast (7 puslespillbrikker)

3-4 Damp Dungeon (9 puslespillbrikker)

3-5 Itty Bitty Biters (7 puslespillbrikker)

3-6 Temple Topple (5 puslespillbrikker)

3-B Ruined Roost

3-K Shifty Smashers (5 puslespillbrikker)



Verden 4: Grotte



4-1 Skranglete skinner (5 puslespillbrikker)

4-2 Grip 'n' Trip (5 puslespillbrikker)

4-3 Bombs Away (5 puslespillbrikker)

4-4 Muldvarppatruljen (5 puslespillbrikker)

4-5 Overfylt hule (5 puslespillbrikker)

4-B Muldvarptoget

4-K Jagged Jewels (5 puslespillbrikker)



Verden 5: Skog



5-1 Vinrankedalen (7 puslespillbrikker)

5-2 Clingy Swingy (5 puslespillbrikker)

5-3 Flutter Flyaway (7 puslespillbrikker)

5-4 Tippin' Totems (7 puslespillbrikker)

5-5 Longshot Launch (7 puslespillbrikker)

5-6 Springy Spores (7 puslespillbrikker)

5-7 Wigglevine Wonders (7 puslespillbrikker)

5-8 Muncher Marathon (5 puslespillbrikker)

5-B Mangoruby Run

5-K Blast & Bounce (5 puslespillbrikker)



Verden 6: Cliff



6-1 Klebrig situasjon (9 puslespillbrikker)

6-2 Forhistorisk sti (5 puslespillbrikker)

6-3 Tung vei (5 puslespillbrikker)

6-4 Steinrulle (7 puslespillbrikker)

6-5 Prekært platå (5 puslespillbrikker)

6-6 Crumble Canyon (9 puslespillbrikker)

6-7 Tippy Shippy (5 puslespillbrikker)

6-8 Clifftop Climb (5 puslespillbrikker)

6-B Thuglys høyhus

6-K Farlig passasje (5 puslespillbrikker)



Verden 7: Fabrikk



7-1 Tåkete røyk (7 puslespillbrikker)

7-2 Slammin' Steel (5 puslespillbrikker)

7-3 Praktiske farer (7 puslespillbrikker)

7-4 Gear Getaway (7 puslespillbrikker)

7-5 Cog Jog (9 puslespillbrikker)

7-6 Switcheroo (5 puslespillbrikker)

7-7 Music Madness (5 puslespillbrikker)

7-C Lift-off Launch (0 puslespillbrikker)

7-B Feather Fiend

7-K Treacherous Track (5 puslespillbrikker)



Verden 8: Vulkan



8-1 Rasende ild (5 puslespillbrikker)

8-2 Het rakett (5 puslespillbrikker)

8-3 Stekende skinner (5 puslespillbrikker)

8-4 Smokey Peak (5 puslespillbrikker)

8-5 Bobbing Basalt (7 puslespillbrikker)

8-6 Moving Melters (5 puslespillbrikker)

8-7 Red Red Rising (5 puslespillbrikker)

8-B Tiki Tong Terror

8-K Five Monkey Trial (5 puslespillbrikker)



Verden 9: Sky



9-1 Knusende søyler (7 puslespillbrikker)

9-2 Gushin' Geysers (7 puslespillbrikker)

9-3 Spiky Surprise (5 puslespillbrikker)

9-4 Ondskapsfulle muldvarper (5 puslespillbrikker)

9-5 Topsy Turvy (7 puslespillbrikker)

9-6 Tjærekulefall (5 puslespillbrikker)

9-7 Robo Factory (9 puslespillbrikker)

9-8 Lavawheel Volcano (7 puslespillbrikker)

9-9 Golden Temple (5 puslespillbrikker)



Slik får du tak i de sjeldne kulene

Nå som du har listen over alle verdener og nivåer i Donkey Kong Country Returns HD for Nintendo Switch for hånden, kan vi fortelle deg om det gylne tempelet, K.O.N.G.-bokstavene og de sjeldne kulene.

Hva er K.O.N.G.-bokstavene til?

Bokstavene K-O-N-G er et samleobjekt på alle vanlige nivåer (dvs. ikke et "K"-nivå eller et "B"-boss-nivå) som ble introdusert av Donkey Kong Country på SNES. I Nintendo Switch-spillet må du ha samlet alle KONG-bokstavene i alle standardnivåene for å låse opp K-nivået i hver verden.

For at du skal slippe å lete i Pause-menysammendraget, ser du et stjerneikon ved siden av hvert nivå der du har samlet KONG-bokstavene.



Tips: Merk at selv om KONG-bokstavene generelt er mindre skjult enn puslespillbrikkene, blir de ikke lagret når du mister livsballonger i et nivå. Det vil si: Når du har plukket opp en puslespillbrikke, kan du prøve nivået så mange ganger du vil (så mange ballonger du har igjen) uten å måtte plukke den opp igjen, og den vil bli lagret for alltid når du har fullført nivået, selv om du avslutter det. KONG-bokstavene går imidlertid tapt for hver ballong som sprenges fra starten av nivået eller fra det siste sjekkpunktet til Professor Chops (den lille grisen), og du må plukke dem opp igjen ved neste forsøk til du får alle på én gang.



Du vil se at vi har merket med fet skrift alle K-nivåene i spillet, verden for verden. På slutten av hvert K-nivå vil Eselet omfavne den tilsvarende sjeldne kulen, totalt 8. Og hvor skal du plassere disse sjeldne kulene?

Åpne det gylne tempelet

"Det sies at det finnes en banan der ute som ikke bare smaker godt, men som også tar deg med til en annen dimensjon! La oss se om du kan finne den."

Cranky Kong, den kloke gamle mannen, gir deg ledetråden, men selvfølgelig! Men hvis du kommer til slutten av spillet og beseirer den siste sjefen Tiki Tong, får du se en ekstra scene etter rulleteksten som forteller deg hva du skal gjøre.

Spoilervarsel: Du beseirer Tiki Tong og får se den første slutten av spillet, der Donkey Kong slår til månen for å ta knekken på ham en gang for alle. Bananene som stammen hans hadde stjålet, regner ned over hele øya, og dyrene våkner av hypnosen sin. Det er da rulleteksten for DKCRHD begynner å rulle. Og når de er slutt, vil du se at på baksiden av vulkanen aktiveres fire mystiske statuer, som danner en laserdiamant for å gi plass til en banangul bygning som dukker opp av jorden. "Det gylne tempelet har dukket opp!"

Eselet nærmer seg døren, men den er låst. Der inne finner han et sirkelformet panel med åtte hull, nesten som i slutten av Indiana Jones og den store sirkelen. Du vet hva disse hullene er til: Du må komme tilbake med de åtte sjeldne kulene for å aktivere mekanismen.

"Du trenger åtte sjeldne kuler for å få tilgang til hemmelighetene i Det gylne tempel".

Når du endelig lykkes, vil inngangen til skyverdenen åpne seg foran deg, og du vil finne den magiske bananen som gamle Cranky refererte til. Med én bit blir DK effektivt teleportert til en annen dimensjon, World 9: Cloud, med sine ni nivåer inspirert av alle de tidligere verdenene, ni spesielle "greatest hits"-utfordringer. Og hvis du også fullfører World 9: Cloud, er spillet da over? Nei, du har fortsatt en enda større utfordring, den ultimate utfordringen. Dette er Donkey Kong Country, eller hva hadde du forventet?