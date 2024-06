Kevin Spaceys fem beste prestasjoner

HQ

Kevin Spacey har hatt noen svært turbulente siste år på grunn av juridiske problemer, men før det fortsatte han en karriere der skuespilleren ga liv til en samling bemerkelsesverdig autentiske og ekte karakterer som den dag i dag forbløffer oss. Her er Spaceys fem beste prestasjoner.

5. Glengarry Glen Ross (1992)

Spaceys prestasjon i David Mamets utrolige skuespill (filmet på best mulig måte av James Foley) er som Al Pacino, Ed Harris og Alec Baldwin - helt utrolig. Dette tidløse ensemblestykket er en gjennomgående studie i spillestil, og den lidenskapen og ydmykelsen som Spaceys rollefigur John formidler når Ricky (Pacino) skjeller ham ut for tabben han har begått, er et av de sterkeste øyeblikkene i hele filmen - selv om Spacey ikke sier et eneste ord.

4. The Usual Suspects (1995)

1995 var et utrolig år for Spacey, som begynte med den ikoniske og uforglemmelige rollen som Keyser Söze i Bryan Singers banebrytende thriller, og fortsatte med å lamslå verden som seriemorderen John Doe i Seven. Måten Spacey vekker Keyser til live ved å skjule sitt overlegne trumfkort under det timelange politiavhøret, er det som på mange måter gjør denne filmen så minneverdig.

3. LA Confidential (1997)

Kompleks, nyansert og karismatisk er ordene jeg vil bruke for å beskrive karakteren til Sgt. Jack Vincennes, spilt av Kevin Spacey i thrilleren basert på Ellroys hardkokte roman. Sammenlignet med boken gjør Spacey en utrolig jobb med å bygge lag på lag i karakteren sin, fra den rampelyshungrige TV-politimannen som heller vil være på forsidene enn å oppklare en vanskelig å oppklare forbrytelse, til hensynsløs, intelligent og systematisk når kollegaen hans blir brutalt myrdet. Spacey er fantastisk her.

2. American Beauty (1999)

Spacey vant Oscar for rollen som Lester Burnham, hvis midtlivskrise var og er hysterisk morsom. Lesters selverkjennende reise fra kuet tosk til normløs rebell er skildret med varme, vennlighet og nyvunnet selvtillit av en magisk god Spacey.

1. Seven (1995)

John Doe er etter min mening, sammen med Hannibal Lecter og Anton Chigurh, den mest uhyggelige morderen filmverdenen noensinne har sett, og dette er helt og holdent takket være Spaceys fenomenale portrett. Han spiller Doe kaldt og systematisk, og bygger opp et bilde av en kalkulert og supersmart morder som overlistet en hel politistyrke for til slutt å realisere sin djevelske plan.