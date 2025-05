Killing Floor 3 nå satt til lansering i juli

HQ

Vi forventet opprinnelig å spille Killing Floor 3 i mars, ettersom Tripwire Interactive planla å lansere spillet i årets tredje måned. Men etter en rekke spilløkter rett før debuten som gjorde at fansen ønsket seg litt mer (selv om vi var rimelig fornøyde), ble beslutningen tatt om å utsette spillet til senere i 2025.

Faktisk hadde forsinkelsen manglet en fast dato helt frem til i dag, da det nylig ble bekreftet at Killing Floor 3 vil lanseres og nå gjør sin ankomst 24. juli.

Når han snakket om hva som har endret seg i spillet, uttalte kreativ direktør Bryan Wynia følgende i en pressemelding: "Vi har brukt den ekstra utviklingstiden til å svare på samfunnets tilbakemeldinger, og sørget for at neste kapittel i den høyt elskede kult-action / skrekkfranchisen lever opp til vår felles visjon. Støtten fra fansen har vært utrolig, og med den nye lanseringsdatoen 24. juli i sikte er vi glade for å kunne gi spillerne denne visjonen, ikke bare ved lanseringen, men også gjennom den kontinuerlige støtten av nye funksjoner og innhold som er et kjennetegn for studioet vårt."

Ellers blir vi fortalt at forhåndsbestillinger for de forskjellige utgavene av spillet har blitt gjeninnført, noe som betyr at det er full damp fremover til ankomst i juli.