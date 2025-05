Kingston Fury Renegade G5 NVMe

Kingstons nye FURY Renegade G5-serie er et inntog i den nye femte generasjonen NVMe SSD-stasjoner. Dette betyr vanvittige lese- og skrivehastigheter, med lesehastigheter på opptil 14 800 MB/s. Men spesielt for spill betyr den økte båndbredden også mye kortere forsinkelse eller latens, spesielt i fartsfylte spill med høykvalitets grafikk som krever umiddelbar lasting av store mengder høyoppløselige teksturer.

Selv om disse hastighetene for det meste er rettet mot å lage avansert innhold, spesielt redigering i 4K eller til og med 8K, vil spillere også finne en oppgradering ved å ha både grafikkort og lagring med PCIe 5-hastigheter. Den økte hastigheten støtter imidlertid også Large Language Model og andre AI-applikasjoner, til og med storskala simuleringsarbeid der en maksimal hastighet virkelig betyr noe.

Ved å bruke Kioxias BiCS8 TLC NAND, som går fra 112 til 218 lag inne i minnecellene, og SMI SM2508-kontrollere som kan fungere uten ekstra kjøling, gir Kingstons Renegade G5 brukeren 2.200.000 inn-/utgangsoperasjoner per sekund.

Det tykke 12-lags kretskortet sørger for rikelig med båndbredde for DDR4-cachen som følger med det faktiske minnet som ved utgivelsen vil dekke 1,2TB- og 4TB-varianter, men en 8TB-variant vil komme på markedet til høsten, noe som gjør 8TB-kapasitet tilgjengelig i mange markeder som tidligere hadde svært få alternativer for så stor NVMe-lagring.

Akkurat som hurtigbufferstørrelsen avhenger av kapasiteten, er det også utholdenheten, målt i hvor mange byte som er skrevet til stasjonen som minimum er garantert, med hver terabyte med kapasitet tilsvarer omtrent en petabyte med utholdenhet. Selv i full hastighet vil en cache på 4 Petabyte i beste fall ta mer enn 20 timer før kjøringen går i full hastighet - under forutsetning av at cachen varer evig, noe den selvfølgelig ikke gjør.

Når det gjelder lang levetid er du også i gode hender, takket være MTBF - Mean Time Between Failure - som er 2 millioner timer, eller mer enn 228 år med kontinuerlig drift. Litt bedre enn 5-års garantien som kommer fra fabrikken.

Selv om ingen kan forutsi fremtiden, er en slik levetid ekstremt velkommen, siden en topp-tier NVMe-stasjon er omtrent like fremtidssikker som noe kan være på grunn av hastigheten på toppen av den ekstreme forventede levetiden - noe som sikrer at du ikke bør bekymre deg for utskiftninger hvis arbeidsmengden forblir den samme, siden den store mengden data den er i stand til å håndtere vil sikre dens relevans, selv i svært lang tid.

Som alltid, når du kjøper interne stasjoner fra Kingston, får du også tilgang til Acronis True Image-programvaren som lar deg klone eksisterende data til den nye stasjonen.

Du frykter kanskje at systemet ditt ikke kan håndtere en slik oppgradering ennå, men ikke bekymre deg, for på grunn av bakoverkompatibiliteten til Gen 5 NVMe SSD, så lenge den passer i M.2-sporet på hovedkortet ditt, vil hastigheten automatisk bli justert for å sikre full kompatibilitet, og du mister bare hastigheten, samtidig som du opprettholder stasjonens levetid og store cache.

