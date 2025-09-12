Kirby Air Riders vil få en ny Sakurai Direct snart

HQ

Vi fikk nylig være vitne til en massiv Nintendo Direct dedikert til Kirby Air Riders, da det var dagen for Gamescom Opening Night Live da et langt 40+ minutters show ble arrangert der Masahiro Sakurai avslørte tonnevis av informasjon om spillet.

Selv om du kanskje tror at du allerede vet mer enn nok om dette spillet, er Nintendo og Sakurai ikke enige, da det under Nintendo Direct showcase i september ble bekreftet at en ny Direct -presentasjon er under arbeid, med Sakurai ved roret.

Dette var imidlertid ikke alt, da et par Amiibos basert på spillet også ble kunngjort, med en som er Kirby og dens Warp Star og den andre som er Bandana Waddle Dee og dens Winged Star. Flere Amiibo kunngjøringer er også planlagt for fremtiden, med disse to første som skal lanseres 20. november 2025, i tråd med Kirby Air Riders.

Gå heller ikke glipp av vår nylige forhåndsvisning av Kirby Air Riders.