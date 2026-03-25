Kjøpsguide for MSI - Alt-i-ett væskekjølere

Å kjøpe en AIO handler ikke bare om plass og pris. I disse dager har du også forskjellige stiler å velge mellom, samt forskjellige alternativer for vifter og tilkobling. Vi tar en titt på seks AIO-er som kan være din neste kjøler.

Enklere installasjon har vært et fokus de siste årene, og PC-byggermiljøet har nytt godt av gjør-det-selv-forbedringer. De fleste alt-i-ett-kjølere fra anerkjente merker som MSI har nå forhåndsinstallerte vifter, noe som sparer deg for mye tid og noen ganger til og med frustrasjon.

Den første oppføringen på listen er også den billigste, MAG CORELIQUID A13 240, som navnet antyder bruker 2x120 mm vifter for å gi deg en liten og kompakt 240 mm AIO som har et moderne avrundet design med indirekte belysning og et pumpehode med høyt turtall som bruker keramiske lagre. Et nytt sentralisert vannkanaldesign kombinert med en hel kobberbase som bruker 0,1 mm kanaler.

Installasjonen er relativt enkel med forhåndsinstallerte vifter og én kombinert kabel for alt. Viftene er MSI CycloBlade 7, som er laget for høyt statisk trykk. Radiatoren har 12 utvidede kanaler for vannet, noe som øker vannstrømmen med 25 prosent i forhold til tidligere modeller, og moderne materialer gir mulighet for rør som i hovedsak er fordampningssikre.

Når du går et lite steg opp til MAG CORELIQUID A13 360, får du 3 x 120 mm vifter som gir deg en 360 mm AIO og betydelig forbedret kjølekapasitet, men den samme avrundede estetikken på aluminiumspumpen med indirekte belysning og ARGB. Til tross for at den roterer opptil 3800 RPM, er pumpen relativt stillegående med 20 dB, og du vil sette enda mer pris på EZ Connect-systemet med én kabel når du håndterer tre forhåndsinstallerte vifter samtidig.

Kjølerørene er laget av nylonflettet etylenpropylendienmonomergummi som er ekstremt slitesterk, samtidig som den er overraskende bøyelig og har høy motstand mot tid, temperaturer og korrosjon. I tillegg er toppdekselet utskiftbart, og du kan laste ned 3D-utskriftsfiler direkte fra MSI for å tilpasse det fullstendig hvis du ønsker en overraskende kreativ bruk av en 3D-skriver.

Å oppgradere til MAG CORELIQUID A15 240 gir deg også et helt annet design med en mer industrielt, militaristisk visuell fremtoning, skarpe kanter og tydelig definerte linjer i børstet aluminium, samt støtte for moderne ARGB Gen 2-belysning.

Installasjonsmessig har MSI laget en ny type forhåndsinstallert universalbrakettsystem som støtter både AMD- og Intel-sokler. Ikke mer slit med å fjerne eksisterende braketter for å sette inn nye. De seriekoblede viftene er ikke bare forhåndsinstallert, men bruker skjulte kontakter som gir en mye mer ryddig grafikk.

Pumpehuset opererer med opptil 3400 o/min kombinert med keramiske lagre av høy kvalitet, en skrueløs fullplassert kobberbase med 0,1 mm kanaler for vannforbedrende kjøleegenskaper samtidig som den øker påliteligheten. Det er til og med mulig å bruke et totrinns offset-sett for å sikre optimal kjøling for Intel-CPUer, noe som reduserer temperaturene med nesten fem grader. Dette er mulig på grunn av bruken av en stiv bakplate, i motsetning til de fleste andre systemer som bruker en plastplate.

Hvis du trenger enda mer kjøling, gir MAG CORELIQUID A15 360 deg det samme, men denne gangen med 3x CycloBlade 9-vifter laget for å operere under høyt statisk trykk. Radiatoren er laget av aluminium med en forventet levetid på mer enn fem og et halvt år og et støynivå på bare 20 dB.

Den har også en kabel som bruker JAF 1-hodet på MSI-hovedkortet ditt, som kan brukes til både installasjon av den trippel 120 mm viftekonfigurasjonen eller for ARGB. Å redusere kabler fra seks til én sparer virkelig tid på kabelføring og tilkobling av hovedkortet. Siden den bruker alle MSI-kontakter, kan du kontrollere alt via MSI Control Center-programvaren.

MAG CORELIQUID I360 bruker en kombinasjon av dobbeltsidig speildesign og skarpt kuttede kanter inspirert av diamanter. Dette forsterkes av ARGB Gen 2-belysning i kombinasjon med MSI-kontrollprogramvare for å gi en virkelig unik styling. Som andre premiumkjølere fra MSI leveres den med forhåndsinstallert unibracket, og for å forene det mer strømlinjeformede utseendet er det inkludert et kabeldeksel som kan installeres på hver side av viftene. Pumpen er plassert i kaldinntaksposisjon for effektiv drift, mens viftene på radiatoren bruker LDB-lagre med forlenget levetid og redusert friksjon, noe som forårsaker mindre støy.

For installasjonsprosessen gir MSI en enkel oversikt ved hjelp av en ferdiglaget separat plastbeholder for alle komponenter med tydelig beskrivelse og navngivning, noe som gjør det ekstremt enkelt å installere og følge instruksjonene som leveres som en QR-kode, noe som gir god plass til alle komponenter. Bruken av flettede EPDM-rør gjør også installasjonen enklere på grunn av deres økte fleksibilitet, et biprodukt av å lage et rør som er nesten fullstendig fordampningssikkert.

MAG CORELIQUID P13 360 er high-end valget for de som ønsker en mer subtil stil med små detaljer som diamantslipte områder og en pianosvart finish på vannblokken. For å beholde det elegante utseendet bruker den et helt svart brakettsystem. Enda mer spennende er det at den har et unikt pumpesystem integrert i radiatoren i stedet for vannblokken for å redusere støy fra trefasemotorsystemet, mens den nye plasseringen er kjøligere og forlenger levetiden langt utover elleve år.

Radiatoren bruker et delt banedesign som har økt termisk spredning i forhold til konvensjonelle design, mens et trelags nettingplastrør med et utvendig nettingmateriale for forsterkning gjør den nesten fullstendig fordampningssikker.