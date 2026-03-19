Kjøpsguide for MSI - AMD-hovedkort

Det kan være vanskelig å kjøpe et hovedkort. Det er mange ting man bare må ha og ting man bare kan ha, i tillegg til byggekvalitet og pris. Denne veiledningen vil hjelpe deg gjennom valgprosessen og hjelpe deg med å velge. For å gjøre det enklere har vi listet hovedkortene i stigende rekkefølge etter pris, og selv om prisene varierer avhengig av sted, forblir den generelle prisstrukturen og prisnivåene de samme. Generelt sett bør det å velge et merke som MSI sikre et minimum av byggekvalitet og funksjoner, men andre ting som brukervennlighet i det daglige kan variere mellom merker. Visuell designprogramvare og brukervennlighet kan også variere. MSI er spesielt kjent for en brukervennlig BIOS som lar deg overklokke CPU-en eller minnesettet med ett klikk. For lengst er dagene for å manuelt stille inn timings og hastigheter i timevis bare for å finne systemet ditt låst og ubrukelig for alltid forbi. MSI legger også ekstra vekt på lydkretser og støtter et stort antall minnesett og moderne AMD-CPUer.

MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI er kanskje på inngangsnivå, men den er laget med fokus på holdbarhet og enkel installasjon. Den har Wifi 7 og 5G LAN, noe som ikke er vanlig i inngangspriser, sammen med PCIe 5.0. Den bruker også lett identifiserbare grafikkelementer for å sikre at byggingen er både morsom og trygg. Du får også verktøyfri M.2-installasjon, hvor ett av de fire sporene til og med er et NVMe 5.0-spor, og et enkelt låsebasert utløsersystem for grafikkortet ditt. I tillegg får du et sjeldent hvitt hovedkort som skaper en annen visuell stil enn de fleste andre.

Bare fordi det ikke er overdrevent dyrt, betyr det ikke at du ikke blir behandlet med høye standarder. MSI gir deg en 6-lags PCB-forlenget kjøleribbe, 7W termiske puter og integrerte kjøleribbe for M.2-diskene dine. Enda bedre er det at du får et flash BIOS-system og en Clear CMOS-knapp direkte på I/O-baksiden, som tidligere bare fantes på entusiastnivåmaskinvare. I tillegg får du push-kontakter for din Wifi doble 2-pins OC-jumperkontakt og støtte for JAF-standarden for ARGB som brukes utelukkende av MSI. Den inkluderer også en svært viktig del, EZ debug LEDs, kanskje den viktigste delen av et moderne hovedkort, og i tillegg får du ikke to, men fire DRAM-spor.

Ettersom MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II er et steg opp, endrer estetikken seg mye. Den er visuelt mer industriell og har et forbedret Duet Rail Power-system, og USB C er nå på 20 Gbps i stedet for 10 i den forrige modellen. Det er bedre kjøling for NVMe-diskene, mens hoveddisken er eksponert for å tillate bruk av tilpassede NVMe 5.0-kjøleribber på en av de to 5.0-sporene.

Det metallforsterkede grafikkortsporet har fortsatt en lett tilgjengelig utløserlås, og feilsøkings-LED-ene er oppgradert med en ekstra LED for minnet som også støtter et litt bredere område enn det forrige nivået. VRM-ene er utstyrt med massive kjøleribber, og det samme har hovedkortbrikkesettet som en del av MSI Frozr Guard-kjøleplattformen.

USB-kontaktene på baksiden er tydelig merket, og overskriftene på hovedkortet er fargekodet, noe som gjør installasjonen enda enklere. Støtte for MSI EZ-seriens vifter og kjølere med ARGB-belysning er inkludert. LAN og Wifi styres av AI, noe som betyr at Wifi-signaler styres i sanntid for å sikre den beste tilkoblingen, og hver programtype har tilpasset båndbredde og prioritet, der spill naturlig prioriteres over alt annet. For ekstra livskvalitet er et avansert ARGB-kontrollsystem implementert sammen med høykvalitets jack-kontakter for lyd, inkludert SPDIF, og en dedikert ALC4080-lydprosessor.

Hvis du oppgraderer til MAG B850 TOMAHAWK WIFI, får du også et mer distinkt militært utseende med lengre, mer sammenhengende kjøleribber og et svart tema med neongul kontrast. Kretskortet er nå 8-lags, og M.2-installasjonen kan gjøres med én finger, inkludert installasjon av kjøleribben. 14 pluss 2 pluss 1-faset 80A-strømforsyningssystemet kan virkelig utnytte MSI Center-programvaren, som gir ett sekunds overklokking sammen med kalibrering av lastlinje og overspenningsbeskyttelse, samtidig som det leverer en tre-ampere pumpehode for væskekjølere. Som mange andre MSI-hovedkort er I/O-skjoldet ferdiginstallert, noe som unngår den vanlige irritasjonen med å montere det før montering.

For å håndtere den ekstra strømmen er det to 8-pinners kontakter tilgjengelig på kanten av kortet for å gi en mer oversiktlig visning av hovedkortet. For gjør-det-selv-entusiaster er NVMe-installasjon ikke bare verktøyfri, men kan også gjøres med én hånd på grunn av låsemekanismen for de overdimensjonerte kjøleribbene.

Vi går enda et steg opp i MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI-oppgraderingene til 40 Gbps USB, et bedre brikkesett og et alternativ for en hvit visuell stil. Ettersom vi har gått opp et brikkesett, får vi nå en ekstra PCIe-strømkontakt. Hovedkortet har også uavhengig BCLK-kontroll for overklokking og en ekstern klokkegenerator for overklokking.

Det mer avanserte brikkesettet tillater også direkte PCIe-utnyttelse og full båndbredde uten splitt, sammen med forbedret CPU-støtte.

Hovedkortet har også en kombinert viftehode. I stedet for å være begrenset til pumpe- eller viftekontroll, kan enhver PWM-enhet styres via automatisk deteksjon, og headeren har en annen farge. MSI Tri Link-nettverkssystem er også montert på denne modellen med en enkel, robust antenne som har et magnetisk stativ, noe som er en av de mest undervurderte funksjonene til moderne hovedkort.

Hvis du tar et lite steg opp og skaffer deg MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI får du fortsatt den svarte estetikken med neongrønne aksenter, men du får også raskere USB C, bedre termiske løsninger og et kort optimalisert for de nyeste AMD 9000-serien CPU-ene, sammen med en 64 MB BIOS. Du får alle de bedre DIY-funksjonene, inkludert forsterkede feilsøkings-LED-er for GPU-spor og enkel frigjøring av NVMe-disker og GPU, samt en dedikert kontakt til front-USB-en med 27 watt strømforsyning.

Selve hovedkortet har dobbel beskyttelse mot elektrostatisk utladning, samt maling som forhindrer skade på kortet under installasjon. Dette omfatter overstrømsbeskyttelse for USB-portene og, enda viktigere, minne- og CPU-sporet. Feilsøkings-LED-ene fungerer også som temperaturmonitorer, mens en dedikert LED-lampe varsler deg hvis en defekt minnepinne brukes, noe som kan være mer verdifullt enn vanlig gitt gjeldende pris. NVMe-diskene har tydelig identifikasjon for å hjelpe med feilsøking, og bakpanelet har etiketter på hver USB-port for rask orientering om overføringshastigheter.

MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ er ikke det neste steget som sådan, men en versjon ment for Project Zero, som betyr null synlige kabler og et hvitt design. Dette betyr at mer strøm går inn i kontaktene, og at det å skjule kabler har en klar prioritet, noe som også sees i den ekstra skjermingen på kortet som dekker interne kontakter. Dette betyr også at den støtter kontakter på baksiden, noe som krever et kabinett designet for det, men sparer kabelrot og gir deg en renere visuell identitet samtidig som den fortsatt tilbyr de samme kontaktene og sporene. Dette gir deg også bedre måter å administrere kablene dine på, noe som lenge har vært en utfordring.

Siden du har svært lite kabler, skinner det elegante hvite designet virkelig og presenterer datamaskinen din på en måte som fortjener et kabinett med et vindu eller panoramautsikt.

På grunn av den forskjellige monteringen og installasjonen er det lagt til enda tydeligere merking rundt avstandsstykker der du skal montere støttekomponenter som berører hovedkortet. Det samme systemet med forskjellige fargede overskrifter brukes fortsatt på bakkontaktene, men fordi alle hovedkomponentene er på den andre siden, virker layouten mer logisk og enklere å lese og bruke.

Med en ny ytelsesgrad finner vi MPG X870E CARBON MAX WIFI. Her ser vi en merkbar økning i strømforsyningen, ettersom den er ment for de som liker å overklokke og finjustere systemets ytelse til det ytterste. Dette betyr 18 faser i stedet for 14 og en økning i effekt til 110 ampere. Pinnene på hovedkortet er designet med sikkerhet i tankene, og spissen er fjernet, og det finnes også en smart knapp som kan brukes til å bytte LED-er ved sikker oppstart, skru viftene på maks eller tilbakestille datamaskinen. Den fremre tilbakestillingsknappen kan også konfigureres med uavhengige funksjoner.

Den kommer også med en moderne funksjon innen PC-bygging, MSI EZ Front Panel Cable. I stedet for ti individuelle ledninger har du én kombinert kabel som forenkler installasjonen betraktelig. Siden det går mer strøm gjennom kortet, sørger det 8-lags PCB-et for at det kan håndtere strømmen, mens BIOS inkluderer ekstra funksjoner som høyeffektivitetsmodus for minne som også støtter latency killer-funksjonen som kan redusere minneforsinkelse avhengig av konfigurasjon. Kjøling for hovedkortet bruker også varmerør som forbinder de store kjøleribbene sammen med ekstra termiske puter for chokene og forstørrede kjøleribber for M.2-diskene for å håndtere moderne PCIe 5.0-disker.

På entusiastnivå finner du MEG X870E ACE MAX. Dette betyr at i tillegg til funksjonene fra den forrige modellen får du direkteberøringsvarmerør som forbinder kjøleribbene sammen med en bølgete finnedesign som øker overflatearealet og gir opptil 50 prosent bedre varmespredning. Den inkluderer også 9W termiske puter, et aluminiumsbakplatedeksel og metallbakplater over hele kortet for ekstra kjøling og stivhet sammen med en massiv brikkesettkjøleribbe. For overklokkere er en dobbel BIOS-bryter tilgjengelig for å sikre at du alltid kan gjenopprette systemet, og det finnes også en annen bryter som slår av alle LED-lamper. Dette kommer i tillegg til en USB-stasjon som inneholder alle driverne som trengs for å installere datamaskinen på nytt.

I tillegg til 40 Gbps USB-støtte er nettverkskontakten nå 10G LAN, som enkelt kan fylle lagringsplassen din siden kortet har to Gen 5 NVMe-spor og tre Gen 4-spor. For ekstra tilkobling er ikke mindre enn 13 USB-porter inkludert, sammen med en ekstra 5G LAN-port og HDMI på bakpanelet.