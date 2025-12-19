Koalisjonen: "Gears of War: E-Day er vårt mest ambisiøse spill hittil"

HQ

Midt i alle The Game Awards-nyhetene på fredag kunngjorde Microsoft plutselig at de vil holde sitt eget Xbox-arrangement i slutten av januar, et konsept de har kjørt i flere år nå. Vi vet ikke hva vi får se (bortsett fra Fable og Forza Horizon 6), men vi merker oss at The Coalition her om dagen sa igjen at Gears of War: E-Day vil bli utgitt i 2026 og at de nå har gjort et intervju med Xbox Wire.

Dette høres absolutt ut som ting begynner å bevege seg fremover for spillet. I intervjuet snakker studioet om ambisjonsnivået deres denne gangen, og sier at de aldri har laget en så ambisiøs tittel før og ønsker å oppdatere merkevaren :

"Neste år markerer 20-årsjubileet for Gears of War, og vi kan ikke tenke oss en bedre måte å feire det på enn med utgivelsen av Gears of War: E-Day. Dette er vårt mest ambisiøse spill noensinne, helt bygget fra bunnen av i Unreal Engine 5 for å føles som Gears og spille som nytt."

Vi visste allerede at det er en slags prequel til de andre spillene, og at vi vil møte betydelig yngre versjoner av Marcus Fenix og Dominic Santiago. Og tilsynelatende gjør dette det til et perfekt sted for nykommere å hoppe inn i serien :

"Dette er en retur til røttene våre når Marcus & Dom møter Locust for første gang noensinne. Det er det beste stedet å hoppe inn i Gears-universet, og vi gleder oss til å dele mer neste år."

Noe å se frem til! Forhåpentligvis får vi se mer på Microsofts Dev Direct den 26. januar.