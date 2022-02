Kommende spill: Februar 2022

HQ

Selv om januar 2022 endte opp med å bli en ganske treg måned for nye spillutgivelser, er februar alt annet enn det. Denne måneden har noen av de største og mest etterlengtede titlene for hele året, og mange av dem lanseres med bare en ukes mellomrom. Det blir med andre ord noen travle uker fremover, og for å være sikker på at du er oppdatert og informert om alt du trenger å vite, lister vi nå de største spillene som kommer i februar 2022.

Life is Strange Remastered Collection - 1. februar

Med suksessen til Life is Strange: True Colors nå bak oss, har Square Enix en "ny" Life is Strange-tittel å levere i februar. Dette er en remaster av de to første anerkjente titlene i serien, Life is Strange og Life is Strange: Before the Storm, og tilbyr begge eventyrene i ny drakt med oppgradert grafikk og animasjoner.

Dying Light 2 Stay Human - 4. februar

Etter en lang utviklingsprosess som en periode ble sett på som "utviklingshelvete", er Techlands etterlengtede oppfølger nesten her. Dying Light 2 Stay Human er satt 20 år etter originalen, og ser rester av menneskeheten kjempe for å overleve i en verden som stort sett har blitt overtatt av skremmende og nå utviklede infiserte. Med en enorm åpen verden og et forbedret og utvidet parkour-system for å hjelpe deg med å manøvrere den, kommer dette spillet til å servere et stort eventyr som til og med kan spilles i samarbeid med opptil tre andre spillere.

Sifu - 8. februar

Dette nye spillet fra utvikleren av Absolver plasserer spillere i skoene til en ung Kung-Fu-student idet hen legger ut på hevntokt for å finne og slå ned de som har myrdet familien hens. Alene og mot dårlige odds, dreier denne tittelen seg om et dypt hånd-til-hånd kampsystem, som er designet for å være flytende og så bredt at du til og med kan bruke gjenstander og omgivelsene til din fordel i kamp. Spillet inkluderer også et interessant og unikt aldringssystem, som gjør at hovedpersonen, dersom hen blir beseiret i kamp, blir eldre, svakere, men også klokere på verden og måten den fungerer på.

OlliOlli World - 8. februar

Om en liten stund utvides universet til OlliOlli enda mer, med lanseringen av OlliOlli World. Denne tittelen er designet som et actionplattformspill med skateboard, og gir spillere i oppgave å flippe og trikse seg gjennom de livlige og kreative stedene i Radlandia, alt på en åndelig reise for å finne og møte skateboardingens guder og oppnå Gnarvana.

CrossfireX - 10. februar

Det er et par forskjellige Crossfire-prosjekter på gang for 2022, og det første av dem skal slippes nå i februar. CrossfireX er utviklet av Smilegate Entertainment og kommer eksklusivt til Xbox-konsoller. CrossfireX bringer både en filmatisk kampanje, som har blitt utviklet i samarbeid med Remedy Entertainment, samt en flerspilleropplevelse som kan skilte med flere unike og spennende moduser.

Etter sitt inntog i Warhammer-verdenen tilbake i 2016 med Total War: Warhammer, skal Creative Assembly avslutte en trilogy av titler denne måneden når Total War: Warhammer III slippes på PC. Her serveres mer av den ikoniske strategispillingen som serien er kjent for, og bringer nye fraksjoner og tar med spillerne på en reise til Realm of Chaos for enten å lede et angrep på de demoniske kreftene som lurer der, eller å forsvare det brennende landskapet fra fiendtlige inntrengere.

The King of Fighters XV - 17. februar

Fightingspill-sjangeren har noen av de mest kjente og kjære spillseriene gjennom tidene, med Street Fighter, Mortal Kombat og Tekken som tre av de største. Men en som lett blir oversett til tross for at den har eksistert siden 1994, er SNKs King of Fighters. Denne måneden slippes endelig King of Fighters XV og bringer forbedret grafikk, nye systemer, bedre online-opplevelser og til og med totalt 39 spillbare karakterer ved lanseringen om drøye to uker.

Horizon Forbidden West - 18. februar

Neste kapittel av Aloys storslåtte reise i Guerilla Games' ikoniske post-apokalyptiske verden nærmer seg, med den kommende PlayStation-eksklusiven som bringer den rødhårede heltinnen til den amerikanske stillehavskysten for å oppdage hemmelighetene til det forbudte vesten (Forbidden West). Dette eventyret fungerer som en direkte oppfølger til den elskede tittelen fra 2017, og lover helt nye farer, allierte og omgivelser.

Etter å ha introdusert Guardians for Savathûn for mange år siden, er Bungie klare med denne utvidede historien som skal spilles ut i neste utvidelse for Destiny 2: The Witch Queen. Denne utvidelsen er klar til å ta den legendariske Light-wielderen din til Sister of Shapes sin egen Throne World, og vil levere en ny kampanje, en haug med nye våpen og utstyr å låse opp, samt nye og fryktinngytende Ghost-beskyttede fiender å bekjempe. The Witch Queen vil svare på noen av de største og mest brennende spørsmålene i dette ikoniske sci-fi-universet.

Grid Legends - 25. februar

Selv om dette teknisk sett ikke er den første tittelen Codemasters har levert siden EA kjøpte studioet, vil Grid Legends sannsynligvis være første gang vi virkelig får se EAs innflytelse på racingspillutviklerens arbeid. Grid Legends er en arkaderacingopplevelse, og serverer en kombinasjon av seriens ikoniske høyhastighetsracingøyeblikk satt til virkelige steder, og utvider seg ytterligere med en helt ny dramatisk enspillerhistorie, kalt Driven to Glory, som inneholder ekte skuespillere og studioets hittil største karriere.

Elden Ring - 25. februar

Enten du er FromSoftware-fan eller ikke, er det ingen tvil om at Elden Ring har blitt ett av, om ikke det mest etterlengtede spillet i 2022, noe som er bemerkelsesverdig siden vi bare er i februar. Dette japanske actionrollespillet fra den berømte utvikleren er satt til en bred fantasiverden som har blitt vekket til live ved hjelp av En sang om ild og is-forfatteren, George RR Martin, og er beregnet til å være utviklerens største og mest ambisiøse spill til dags dato.