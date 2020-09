Kommentar: Nintendo er noen grådigpelser

Du ser på Annonser

Etter å ha vært stille en hel sommer har Nintendo virkelig klinket til de siste ukene. Først kjørte de på med en Indie World-presentasjon med flere lovende titler. Deretter fikk vi en ny presentasjon av hva tredjepartsutviklere og samarbeidspartnere jobber med. Toppen av kransekaken var likevel da Nintendo plutselig slo til med en Super Mario-sending, hvor de tok for seg alt de skal lansere i forbindelse med 35-årsjubileet til Super Mario Bros. (dette regnes da også som 35-årsdagen til Mario, selv om han egentlig dukket opp i Donkey Kong så tidlig som 1981).

Nyhetene kom på rekke og rad. En ny Game & Watch (av alle ting). Mario Kart Live med radiostyrt bil. Super Mario 3D World relanseres med mer innhold til Switch. Mario-relatert innhold i Animal Crossing: New Horizons. Og nyheten som har vært hintet om siden i vår og som mange hadde håpet på: Samlepakken Super Mario 3D All-Stars med Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy lanseres til Switch allerede nå i september.

Det siste trekløveret er en kraftpakke av de virkelig store dimensjonene. Super Mario 64 definerte mer eller mindre 3D-plattformsjangeren slik vi kjenner den, og både det og Super Mario Galaxy kan regnes blant tidenes beste spill. I tillegg er Super Mario Sunshine en undervurdert GameCube-perle som har holdt seg formidabelt godt til å være nesten 20 år gammel (jeg spilte det på nytt så sent som i 2018, og til tross for dårlig kamerakontroll var det fortsatt en god opplevelse). Dette er en samlepakke mange kommer til å kose seg glugg i hjel med, og ikke minst blir det utrolig moro å kunne introdusere dette trekløveret for en ny generasjon med spillere som aldri har rørt i verken en Nintendo 64- eller GameCube-kontroll (og kanskje ikke en Wiimote engang).

Super Mario 3D All-Stars er en kraftpakke av de sjeldne. Likevel er den langt ifra perfekt. // Nintendo

Er alt dermed fryd og gammen? Nei, langt derifra. For akkurat idet Nintendo leverer det ene og det andre for å tilfredsstille sultne fans, presterer de også å vise seg fra sin mer grådige side.

De som ser gjennom presentasjonen igjen, vil se at ordet «limited», altså begrenset, går igjen flere ganger. Mange av produktene Nintendo nå skal lansere vil være av begrenset opplag. For noen av produktene er dette i og for seg greit nok, og litt sånn spillet er i spillbransjen. At Game & Watch-enheten deres kommer ut i et begrenset opplag har jeg derfor ingen problemer med å forstå, selv om også dette gir en viss smak av kapitalistisk kynisme. At klær, pin-sett og andre ikke-spillbare produkter også kommer i begrenset opplag kan jeg leve fint med (ikke minst fordi dette ikke tilbys oss vanlige dødelige i Norge uansett).

Bismaken kommer derimot tydelig frem når Nintendo forteller at Super Mario 3D All-Stars kun vil være tilgjengelig på markedet fra 18. september til mars. Dermed skaper Nintendo lett en høy etterspørsel etter et svært etterlengtet produkt, noe som igjen bidrar til å presse prisen opp og sikre en stor økonomisk melkeku for Nintendo. Det jeg derimot sliter med å skjønne er at samme regelen også gjelder for den digitale lanseringen av spillet. At en fysisk jubileumslansering trykkes i begrenset opplag kan jeg forstå, men hvor i all verden er logikken bak å gjøre et digitalt produkt som dette tidsbegrenset? Det gir ikke mening, og når sant skal sies er det egentlig litt provoserende.

Litt av årsaken kan være at Nintendo ikke vil at folk skal vente til produktet går ned i pris. Nå havner imidlertid Nintendo-spill sjelden på tilbud uansett, så hvorfor Nintendo skulle være redd for et prisfall er utenfor min fatteevne.

Mega Man X Legacy Collection er et godt eksempel på hvordan en samlepakke med gamle spill skal lanseres: Gunstig pris, komplett samling med spillene i serien (vel å merke over to deler, men likevel) og mye bonusinnhold.

Og mens vi snakker om pris: Prislappen på samlepakken er altfor høy. Med en amerikansk pris på hele 60 dollar snakker vi fort om rundt 600 kr her til lands også, og det for en samlepakke med tre eldre spill som nå blir tilgjengeliggjort på Switch. Her er det verken snakk om oppussede remastere eller helt nyutviklede remakes, slik mange hadde håpet på, men et produkt som enkelt og greit sier «nå kan du spille dette på Switch». I og for seg er dette greit nok for meg, men å kreve samme pris som et helt nytt spill for dette er nokså grådig. Til sammenligning ligger andre samlepakker av gamle spill på Switch til en langt lavere pris, enten man snakker om Collection of Mana eller diverse Mega Man-samlinger. Ja, flere av disse spillene er eldre og mindre i skala, men til gjengjeld får man disse samlepakkene langt billigere enn det Nintendo nå krever. Dessuten får man mer bonusinnhold i flere av dem enn i Super Mario 3D All-Stars, som kun skimter med en musikkspiller som bonus (å slippe albumene på det digitale markedet eller på Spotify kan vi fortsatt se langt etter).

Det må også legges til at Super Mario 3D All-Stars har en solid mangel. Super Mario Galaxy 2, et spill som er minst like bra som originalen og på enkelte områder også bedre, er nemlig ikke å finne. Faktisk var ikke Super Mario Galaxy 2 å se i det hele tatt på presentasjonen, selv ikke i montasjen på slutten der Nintendo tok oss med gjennom hele Super Mario-historien. Montasjen manglet også en annen oppfølger, nemlig det eminente Game Boy-spillet Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Hvorfor Nintendo ikke vil anerkjenne spillenes eksistens engang er rett og slett trist, og det er et mysterium hvorfor de ikke vil inkludere Super Mario Galaxy 2 i samlepakken. At Super Mario 3D World får sin egen lansering med mer innhold i februar 2021 har jeg ingen problemer med, men det smerter litt at Super Mario Galaxy 2 bare er skjøvet ut i kulden, glemt og ikke engang anerkjent. Ikke bare er Nintendo altså grådige, men de gir oss ikke alt de teoretisk sett kunne ha gitt med produktet de selger til fullpris.

Nintendo har seilt opp som Japans rikeste selskap. Med strategier som dette er det kanskje ikke så rart.

Betyr dette at jeg ikke kommer til å skaffe meg Super Mario 3D All-Stars? Akk nei, svak som jeg er vil dette være noe jeg kaster meg over umiddelbart ved lansering. Det er tross alt snakk om tre ekstremt gode spill som jeg gjerne gjenopplever når anledningen byr seg, og ikke minst gleder jeg meg til å pakke dette inn som en julegave til nevøer og nieser når vi nærmer oss desember. Ikke rart at Nintendo nylig ble rangert av Japan Today som Japans rikeste selskap når de har slike lettlurte fjols som meg i sitt grep, særlig når de tar fullpris for et ufullstendig produkt.