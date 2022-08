Kommer Johnny Depp tilbake til Fantastic Beasts?

HQ

Snart har det gått to år siden Johnny Depp nærmest ble tvunget ut av Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore som følge av mishandlings-anklagene mot han. Dette førte til at Mads Mikkelsen overtok som Gellert Grindelwald, men det blir ikke nødvendigvis en permanent løsning.

Da Deadline spurte Mikkelsen om hvordan det var å erstatte Depp svarte han nemlig følgende:

"Det var veldig skremmende. Nå har selvsagt ting endret seg. Han vant rettsaken, så la oss se om han kommer tilbake. Han vil muligens det. Jeg er en stor fan av Johnny. Jeg synes han er en fantastisk skuespiller. Jeg mener han gjorde glimrende jobb. Med det sagt kunne jeg ikke kopiere det. Det var ingen måte jeg bare kunne kopiere det på, for det er så mye han. Det ville vært kreativt selvmord, så vi måtte finne på noe annet. Noe som var meg, og bygge en bro mellom han og meg. Så ja, det var skremmende. Fansen hans var veldig, veldig søte, men jeg kan forstå hvorfor hjertene deres ble knust."

Mads Mikkelsen utelukker altså ikke at Johnny Depp kommer tilbake til Fantastic Beasts-universet (om filmene faktisk fortsetter), så da er det jo en sjanse for at både han og Ezra Miller får nye sjanser i velkjente roller etter kontroverser rundt dem. Spørsmålet mitt er bare: synes du Depp bør komme tilbake?