Kurt Russells fem beste opptredener

Med en karriere som strekker seg over seks tiår og nesten 70 filmer, er det få skuespillere som fortsatt er i arbeid som kan matche Kurt Russell. En levende legende som i sine tidlige år var preget av en lang rekke Disney-produksjoner, og som i voksen alder fikk sitt gjennombrudd gjennom samarbeidet med John Carpenter, der han produserte flere tøffe, stoiske karakterer som demonstrerte hans evne til å skape en nesten perfekt blanding av barsk kjepphøyhet og blendende karisma. Og her er det vi anser som hans fem beste prestasjoner.

Escape from New York (1981)

Dette er filmen som satte Russell på kartet og samtidig skrev ham inn i historiebøkene som en av de mest ikoniske og elskelige skurkene som noensinne er fanget på film. Snake Plissken, den uforsonlige overleveren og Russells desidert mest minneverdige rolle, har vært inspirasjonskilde for en lang rekke senere skurker. Det er en karakter som er umulig å skille fra skuespilleren selv, og som spilles til perfeksjon med en utsøkt blanding av apatisk likegyldighet, fandenivoldskhet og kjepphøyhet.

Used Cars (1980)

Få ser ut til å huske Robert Zemeckis' mørke komedie, og det var neppe noe som ga Russells karriere ytterligere fart på den tiden. Men Used Cars er et utmerket eksempel på Kurts bredde, og i rollen som bilselgeren Rudy klarer han å gi et salig presist portrett av den typiske sol-og-vår-mannen. En smiskende, anmassende type som har lagt all ære til side til fordel for gullkantede ord og falske løfter. Knivskarpt og treffsikkert fra Russells side og hans desidert beste komiske rolle gjennom hele karrieren.

Miracle (2004)

Basert på en av de mest uforglemmelige sportsbegivenhetene i amerikansk historie, med et splittet hockeylag som møter de sovjetiske bjørnene på høyden av den kalde krigen. En tilsynelatende uslåelig samling titaner ledet av Boris Mikhailov sammen med Vladislav Tretiak, Valeri Kharlamov og Viacheslav Fetisov, for å nevne noen. Filmatiseringen av kampen og all treningen, både den fysiske og mentale, som gikk forut for sammenstøtet, gir Russell en av hans mest minneverdige og stoiske roller som hovedtrener Herb Brooks. En kontrollert og urokkelig prestasjon som viser Russells dramatiske ferdigheter. Like kraftfull som den er uforglemmelig med en fantastisk Kurt.

The Thing (1982)

John Carpenter og Kurt Russell var en ustoppelig kraft på 80-tallet, og ingen film eller karakter demonstrerer dette bedre enn skrekkklassikeren The Thing og R.J. MacReady. Han er en av Russells aller beste prestasjoner, og han gir liv til den følelsesmessige uroen karakteren gjennomgår med skremmende perfeksjon, ikke bare på grunn av den fremmede parasitten, men også på grunn av det isolerte miljøet og usikkerheten om hvem som er eller ikke er under skapningens kontroll. Et iskaldt og minneverdig portrett som henger igjen lenge etter at rulleteksten er over, makeløst velspilt og nesten Kurts beste rolle.

Tombstone (1993

Kompleks og tøff med en rett og slett herlig karisma og tilstedeværelse, det er Kurt Russells tolkning av Wyatt Earp i et nøtteskall. Dette er den desidert mest legendariske sheriffen fra de ville årene på 1800-tallet, og dette er en forestilling som krever din oppmerksomhet og er umulig å ta øynene fra. Kurt er magnetisk som den imponerende lovmannen og utstråler en mesterlig subtil arroganse. Wyatt Earp er like balansert som den er delikat, og er uten tvil Russells mest komplette og fullendte prestasjon på film.

